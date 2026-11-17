Tout commence en 2017, au Syndicat National de l’Édition. Thierry Magnier, alors président du groupe des éditeurs jeunesse, rêve d’un prix qui donnerait au roman ado l’éclat des grands prix d’automne. Il lui trouve un nom, emprunté au Vendredi de Michel Tournier, des partenaires et un jury. Depuis, le palmarès a successivement couronné Anne-Laure Bondoux, Solène Ayangma ou encore Flore Vesco.

Le principe ? Chaque année, un jury de professionnels (journalistes, libraires, bibliothécaires, auteurs et enseignants) retient dix romans francophones pour les 13-18 ans, un par maison d’édition, puis en couronne un. En 2026, la sélection comptait dix romans, de 13 à 18 ans, en lice pour les deux prix : Ceci n’est pas une romance (Sarah Andrès, Rageot), Soleils fantômes (Gaël Aymon, Nathan), La Baie des Baleines-Pleines (Frédérique Blu, Hélium), Walter Cobb (Mathilde de Lagausie, Le Rouergue), Six Sirènes (Agnès Maupré, Sarbacane), Trembleciel (Athénaïs Mavyne, Slalom), Metamorphosis (Mary Orchard, Casterman), Même les failles laissent passer la lumière (Célia Samba, Albin Michel), La Nuit bleue (Anaïs Sautier, L’École des loisirs) et Brut (Hélène Vignal, Thierry Magnier).

Mais depuis 2023, l’institution s’est aussi dotée de son jury d’ados qui désigne un Prix Vendredi des lecteurs du passe Culture, petit frère du premier. « Le jury professionnel était formidable, mais c’étaient encore des adultes qui choisissaient pour les ados », explique Laura Baron, coordinatrice du prix. Elle leur a donc rendu la parole.

Neuf jeunes sélectionnés sur plusieurs centaines de candidats font leur choix dans la même sélection que les adultes… Et comme pour le Goncourt des Lycéens, ils ont des goûts différents.

Dans le secret des délibérations

Avant la remise du prix, le jury adulte comme ado a bien sûr mené un travail acharné. Au printemps, les jurés reçoivent les propositions des éditeurs et repêchent parfois un oublié. « Cette année, nous avons lu trente-six livres en trois mois », raconte Isabelle Harbonnier-Valdher, professeure documentaliste dans un collège du bassin minier et première prof doc à siéger au jury. Chaque membre établit alors son top 5, puis on s’accorde sur dix titres avant de défendre ses coups de cœur avec passion. Pour Isabelle Harbonnier-Valdher, le critère décisif est la trace. « Certains livres nous plaisent sur le coup mais ne laissent rien. On veut ceux dont on se souvient, qui restent en tête. »

Côté ados, après une première rencontre en octobre, les neuf jurés du Prix Vendredi des lecteurs du passe Culture délibèrent en visio trois jours avant la remise et leur débat n’a rien à envier à celui des adultes. « Ils ont des avis très pertinents, le débat entre eux a vraiment du sens », assure Laura Baron. Et les deux mondes se croisent : Isabelle avoue que les retours de ses élèves du CDI, qui ont parfois lu certains titres entre-temps, pèsent dans son choix final.

Comme chaque année, le jury compte aussi une autrice qui connaît l’autre côté du miroir : Coline Pierré, lauréate en 2025 du Prix Vendredi des lecteurs du passe Culture pour Le Silence est à nous. En tant que jurée, sa ligne de conduite tient en une phrase : « Je ne voulais ni des livres qui prennent de haut leurs lecteurs ni qui les infantilisent » car, insiste-t-elle, « on peut écrire des livres exigeants, bien écrits, fins psychologiquement, intelligents et pourtant très accessibles ».

D’où une sélection qui couvre tous les profils, du roman court au pavé, du jeune ado au presque adulte, de la fantasy au réalisme. Coline a défendu avec une conviction particulière les livres drôles, « parce qu’il y en a tellement peu pour les ados » et assumé la romance : « On ne peut pas faire un prix littéraire qui se veut prescripteur en niant complètement la réalité de ce que lisent les ados. »

Elle sait ce que pèse le vote des jeunes. Quand les ados l’ont choisie, « j’étais très émue, tellement que j’ai perdu mes mots ». En rencontre scolaire, les auteurs jeunesse font face à des publics qu’on appelle captifs, « le terme est horrible » : des élèves à qui l’on a ordonné de lire tel ou tel livre.

« Pour le Prix Vendredi, tu te dis : ils ont vraiment choisi ce livre parce qu’il leur parle, parce qu’ils s’y retrouvent. Et ça, c’est très fort ! » Un choix qui prend une résonance particulière au moment où les lycéens descendent dans la rue pour réclamer d’être écoutés : cette actualité, observe Coline Pierré, « a fait entrer la question de la domination adulte dans le débat public ». Le Prix Vendredi, lui, fait de son mieux pour prendre en compte cette problématique.

Photo 2 : Chez Babelio, la 10e édition du Prix Vendredi s’est fêtée en boum littéraire. © Pascale Brites

Sequins et paillettes

Le 12 novembre, après des délibérations passionnées, les deux jurys, adulte et ado, ont rendu leur verdict dans les locaux de Babelio, à Paris. Dress code de rigueur : sequins et paillettes, car la remise s’est achevée... en boum littéraire.

C’est Anaïs Sautier qui a été couronnée pour le dixième anniversaire du prix, avec La Nuit bleue (L’École des loisirs). Dans une tour d’une cité marseillaise où une famille sur deux vit du trafic de drogue, Sofia ne pense qu’à ses études, jusqu’au jour où sa rencontre avec le beau Croco, 17 ans, la fait tomber dans les filets du Réseau. La lauréate a salué son éditrice, tandis que Coline Pierré, porte-parole du jury, louait un roman « très complet, qui emprunte à plein de genres différents : la romance, la comédie, la tragédie, le polar, le roman social… avec une grande justesse ».

Anaïs Sautier, lauréate pour La Nuit bleue (L’École des loisirs). © Pascale Brites

Le Prix Vendredi des lecteurs du passe Culture, décerné par les premiers concernés, a quant à lui couronné Célia Samba pour Même les failles laissent passer la lumière (Albin Michel), une romance sociale : Clem vient de rater son deuxième CAP et cache à tout le monde qu’elle ne sait ni lire ni écrire, jusqu’à sa rencontre avec Ilunga.

Les jeunes jurés l’ont trouvé « captivant, on ne peut pas s’arrêter de tourner les pages pour connaître la suite », mais aussi « profond », car il « parle d’illettrisme, sujet qui nous touche et que l’on souhaite mettre en lumière ». La romance que défendait Coline Pierré a trouvé son public. « Ces deux titres offrent de formidables expériences de lecture, sensibles et puissantes », résume Isabelle Harbonnier-Valdher. Les deux lauréates, qui reçoivent 2 000 et 1 000 euros de la Fondation La Poste, partiront en tournée dès le 22 janvier 2027, à la bibliothèque de l’Alcazar à Marseille.

Même les failles laissent passer la lumière de Célia Samba (Albin Michel) © Pascale Brites

Après la remise des prix, la boum littéraire a pu commencer ! Au programme : un blind test littéraire, un bingo des habitudes de lecture et une playlist taillée pour les ados. Les débats littéraires, eux, tiendront une place de choix dans les prochaines boums.

Le concept est voué à s’exporter. C’est l’une des nouveautés 2026, dont Camille Allain, attachée de presse du prix, est très fière. « Cette boum littéraire est la première d’une longue série. Le dispositif clé en main est téléchargeable sur le site pour que des CDI, des médiathèques ou des librairies s’en emparent. On espérait intéresser peut-être cinq ou six lieux au concept, mais plus de quarante se sont déjà manifestés pour l’organiser entre janvier et juin et les inscriptions continuent d’arriver ! » Beaucoup de ces boums auront lieu pendant les Nuits de la lecture en janvier, dont le thème de 2027 est justement « l’enfance ».

En parallèle, le prix part en tournée. Après le covid, fini les rencontres en visio : « Tout le monde en avait assez d’être derrière les écrans », se souvient Laura Baron, qui a passé six ans sur le terrain avec les Petits Champions de la Lecture. Place aux rencontres croisées entre deux auteurs de la sélection, en librairie, en médiathèque ou devant des clubs de lecture ado. « Tout est fait pour créer du lien. »

En 2027, la tournée, baptisée Grand Tour, s’étendra aux établissements scolaires avec l’appui de Plateforme Culture, l’association qui gère notamment le Livrodrome, et le site internet du prix ouvrira ses chroniques à des jeunes pour leur donner toujours davantage la parole.

« Défendre un prix littéraire, c’est difficile »

Une ombre au tableau dans cet océan d’enthousiasme : le Prix Vendredi a beau avoir dix ans, il reste méconnu. « Les livres jeunesse se vendent par millions, mais on a du mal à faire chroniquer ce prix », regrette Camille Allain. Elle cite ces parents désemparés qui découvrent le catalogue de la sélection et s’écrient : « Je n’avais jamais entendu parler du Prix Vendredi, mais maintenant ce sera ma référence ! » Le combat dépasse d’ailleurs le prix : fin octobre, le SNE a rejoint une soixantaine d’organisations du livre dans un Plaidoyer pour le livre et la lecture, qui rappelle que la compréhension en lecture des élèves a reculé de 8 % depuis 2018.

La bataille se joue surtout à l’école. « Il y a un très long chemin à faire pour donner de la légitimité à la littérature adolescente dans l’environnement scolaire », reconnaît Laura Baron. Heureusement, certains prescripteurs en sont conscients et ont pris le problème à bras le corps. « Avant d’être jurée, chaque année, je regardais la sélection et j’essayais de l’acheter pour le CDI, déclare Isabelle Harbonnier-Valdher. C’est un vrai marqueur de qualité. »

Le prix continue en tout cas de marquer des points : fin novembre, il entre au Plan national de formation consacré au lycée. « On continue à semer des graines partout où on passe. »

Et les graines poussent. Les éditeurs constatent souvent un bond des ventes lorsqu’un auteur est primé ; beaucoup racontent qu’une simple sélection a changé la vie de leur livre, voire leur carrière. Coline Pierré nuance : elle-même n’a pas remarqué de grand sursaut après avoir remporté le prix, mais la sélection de septembre a permis de mettre les livres en évidence grâce aux tables des libraires et surtout le livre « a une durée de vie plus longue que d’habitude ». Un an et demi plus tard, elle enchaîne encore les rencontres scolaires. La presse, par contre, n’a pas suivi : « Il n’y a pas eu plus de chroniques que pour mes autres livres. »

Laura Baron résume dans un dernier mot qui sonne comme une promesse : « Le prix a dix ans, les pratiques ont évolué : nous devons évoluer avec elles. » Robinson avait Vendredi pour ne pas rester seul sur son île. Les ados ont le leur aussi... encore faut-il qu’on le leur présente.

Participer au Prix Vendredi

Vous avez entre 15 et 19 ans et vous dévorez les romans ? Le jury du Prix Vendredi des lecteurs du passe Culture se recrute par le book club du passe Culture, dont l’appel tombe chaque année fin août. Il faut remplir un formulaire de motivation et, pour les mineurs, obtenir l’autorisation de ses parents. Les jurés sélectionnés reçoivent les dix livres, un appel individuel et une charte à signer. Les 15-19 ans qui veulent devenir jurés s’engagent sur un calendrier serré : dix romans à lire entre mi-septembre et début novembre, une rencontre puis des délibérations en visio. Neuf jeunes sont tirés au sort parmi « de grands lecteurs et surtout des lecteurs curieux » précise Emma Gauvain, déléguée au livre du passe Culture. Le jury doit couvrir tout le territoire et rester aussi paritaire que possible.

Vous êtes professeur documentaliste, bibliothécaire, libraire ou animateur ? N’importe quel lieu peut organiser sa Boum littéraire. Le dossier de présentation explique le principe et les ressources (blind test, quiz, bingo, playlist) seront en ligne à compter du lundi 30 novembre. Pour se signaler ou accueillir une rencontre croisée entre deux auteurs de la sélection, il suffit d’écrire à l’équipe du prix depuis son site.

Vous êtes éditeur ou auteur ? La sélection, commune aux deux prix, est ouverte aux romans en langue française pour les plus de 13 ans, publiés à compte d’éditeur entre octobre de l’année précédente et septembre. Chaque maison propose un seul titre. Les inscriptions ferment en juin (le 19 juin cette année) : tout est dans le règlement et le calendrier. Laura Baron communique ensuite les adresses d’envoi des livres aux jurés.

Crédits photos : Le jury du Prix Vendredi 2026 avec les dix romans de la sélection. De gauche à droite : Mahaut de Butler, Pierre Krause, Isabelle Harbonnier-Valdher, Anne Ricou, Tom Levêque, Coline Pierré, Emmanuelle Kabala, Simon Roguet et Lucie Kosmala. © Pascale Brites

Par Audrey Alwett

Contact : projet.alwett@gmail.com