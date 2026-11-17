La prochaine mission de 007 se précise enfin. Ce 16 novembre, Amazon MGM Studios a finalement révélé le nom du successeur de Daniel Craig à l'écran, après des mois, voire des années d'hypothèses et de rumeurs plus ou moins fondées. L'agent du MI6 restera donc incarné par un acteur, et non des moindres, puisqu'il s'agit de Robert Pattinson.

Ce dernier, propulsé par la saga Twilight (2008-2012), adaptation des romans de Stephenie Meyer, s'est depuis fait une place de choix aussi bien au sein de la pop culture que du cinéma d'auteur. Il a ainsi prêté ses traits à Cedric Diggory dans Harry Potter et la Coupe de feu (Mike Newell, 2005), avant de les dissimuler sous le masque de Batman dans le film de Matt Reeves (2022), dont la suite est en préparation.

Pattinson a travaillé avec un nombre impressionnant de réalisateurs et réalisatrices en l'espace de quelques années, de David Cronenberg à Anton Corbijn, en passant par James Gray, les frères Safdie, Claire Denis, Bong Joon-ho ou encore Robert Eggers.

Il est aussi à l'affiche de Dune, troisième partie de Denis Villeneuve, dont la sortie est prévue le 16 décembre 2026 en France. Le réalisateur de cette adaptation des romans de Frank Herbert le retrouvera d'ailleurs pour le tournage de ce prochain film James Bond, dont la date de sortie n'est pas encore connue.

Une « nouvelle ère »

Attention, des éléments importants de l'intrigue de la saga James Bond seront évoqués dans la suite de cet article... La révélation du tenant du rôle concrétise un peu plus la conception d'un nouveau film de la franchise 007, plusieurs années après Mourir peut attendre, de Cary Joji Fukunaga, sorti en 2021. Ce dernier se concluait sur la mort présumée de l'agent secret, qui a toutefois la peau dure.

Outre cet enjeu scénaristique, le prochain long-métrage est particulièrement attendu au tournant, puisqu'il marquera le premier film depuis le rachat de la MGM par la multinationale Amazon. Cette dernière a d'ailleurs fait face aux réticences des « gardiens du temple » de la franchise, Barbara Broccoli et Michael G. Wilson, pas vraiment ravis de laisser le personnage entre les mains d'une plateforme de e-commerce.

Début 2025, ces tracasseries ont été réglées, vraisemblablement à l'aide d'une somme considérable, mais non dévoilée. Jeff Bezos, fondateur d'Amazon, avait alors publié un message sur le réseau social X afin de solliciter des suggestions de casting pour Bond.

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Le choix de Pattinson, comme celui de Villeneuve auparavant, n'est en tout cas pas très audacieux, puisque les deux hommes sont désormais habitués des blockbusters : à eux seuls, leurs noms assurent d'ores et déjà un certain intérêt public pour le futur film. À l'inverse, la saga James Bond s'est, par le passé, appuyée sur des visages moins connus, comme ceux de Sean Connery, Pierce Brosnan et même Daniel Craig, bien moins populaires au moment d'endosser le costume de l'agent secret.

Dans un communiqué, Amazon MGM Studios a affirmé que le film à venir ouvrait « une nouvelle ère pour l'un des plus célèbres personnages du cinéma », ce qui n'engage pas à grand-chose. La multinationale a déjà exploité l'image de James Bond, depuis le rachat de la MGM, dans une émission de téléréalité (sic) et un jeu vidéo, First Light, sorti en mai 2026.

Photographie : Robert Pattinson sera James Bond (capture d'écran Instagram)

Par Antoine Oury

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