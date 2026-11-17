Ce 18 novembre ressort dans les salles françaises le long-métrage Une femme comme Eva, réalisé à la fin des années 1970 par Nouchka van Brakel, figure féministe du 7e art aux Pays-Bas. Son quatrième film rencontra un beau succès dans son pays, mais reste méconnu au-delà de ses frontières.

Ces nouvelles projections sont donc l'occasion de découvrir ce récit d'un amour lesbien, coécrit par Nouchka van Brakel elle-même et la poétesse, dramaturge et essayiste Judith Herzberg. Largement inédite en français, l'œuvre de cette dernière se déploie sur plusieurs décennies et des dizaines d'ouvrages et de pièces de théâtre.

Judith Herzberg a également signé plusieurs scénarios de films, notamment celui de Charlotte S. (1981), long-métrage biographique de Frans Weisz consacré à l'artiste peintre Charlotte Salomon.

Par Antoine Oury

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