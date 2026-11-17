Le palmarès du Prix Littéraire des Musiciens 2026

Prix Roman et Prix du Public

Le désir dans la cage, d'Alissa Wenz (Les Avrils)

Prix Essai

Nicholas Angelich, de Nathalie Krafft (éditions Fugue)

Mention Spéciale

C’est du pipeau !, de Stéphane Gendron (Actes Sud)

Prix Jeunesse

Le petit prince, le conte musical, lu par Denis Podalydès, mis en musique par Balthazar Pouilloux (Gallimard Jeunesse)

Le prix est décerné par un jury tournant composé de 8 personnalités de la vie littéraire, musicale et scientifique française.

En 2026, le jury est composé de Fabien Cali, compositeur, Lisa Cat-Berro saxophoniste de jazz et compositrice, de l'écrivain Gavin's Clemente Ruiz, Thierry Fouquet, ancien directeur de l'Opéra de Bordeaux, Elsa Grether, violoniste, Hervé Platel, professeur de neuropsychologie, de la violoniste Irène Martin Giovaninetti et de la chanteuse Noëmi Waysfeld.

Le jury du Prix du Public est composé de lectrices et lecteurs de toute la France ainsi que de lecteurs de la médiathèque de Sèvres.

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Le Prix Litteraire des Musiciens est organisé par l'association Musiques en toutes Lettres dont la vocation est de faciliter l'accès à la musique classique grâce aux livres.

L'année dernière, le Prix Littéraire des Musiciens avait salué des ouvrages de Dominique Fernandez, Harriet Constable, Martin Mirabel et d'Anne Jouve, Jessie Magana et Eloïse Heinzer.

Retrouver la liste des prix littéraires français et francophones

Par Dépêche

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