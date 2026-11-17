Les récompenses des catégories Roman, Essai, Jeunesse, ainsi que le Prix du Public, ont été décernés le 13 novembre dernier au Pavillon de la Sirène à Paris, formant le palmarès du Prix Littéraire des Musiciens. Le désir dans la cage, d'Alissa Wenz (Les Avrils), a valu à cette dernière le Prix du Roman et le Prix du Public.
Le 17/11/2026 à 09:10 par Dépêche
0 Réactions | 0 Partages
Publié le :
17/11/2026 à 09:10
0
Commentaires
0
Partages
Le désir dans la cage, d'Alissa Wenz (Les Avrils)
Nicholas Angelich, de Nathalie Krafft (éditions Fugue)
C’est du pipeau !, de Stéphane Gendron (Actes Sud)
Le petit prince, le conte musical, lu par Denis Podalydès, mis en musique par Balthazar Pouilloux (Gallimard Jeunesse)
Le prix est décerné par un jury tournant composé de 8 personnalités de la vie littéraire, musicale et scientifique française.
En 2026, le jury est composé de Fabien Cali, compositeur, Lisa Cat-Berro saxophoniste de jazz et compositrice, de l'écrivain Gavin's Clemente Ruiz, Thierry Fouquet, ancien directeur de l'Opéra de Bordeaux, Elsa Grether, violoniste, Hervé Platel, professeur de neuropsychologie, de la violoniste Irène Martin Giovaninetti et de la chanteuse Noëmi Waysfeld.
Le jury du Prix du Public est composé de lectrices et lecteurs de toute la France ainsi que de lecteurs de la médiathèque de Sèvres.
À LIRE - Prix de la Page 111 : un “grand chelem” pour Diaty Diallo
Le Prix Litteraire des Musiciens est organisé par l'association Musiques en toutes Lettres dont la vocation est de faciliter l'accès à la musique classique grâce aux livres.
L'année dernière, le Prix Littéraire des Musiciens avait salué des ouvrages de Dominique Fernandez, Harriet Constable, Martin Mirabel et d'Anne Jouve, Jessie Magana et Eloïse Heinzer.
Retrouver la liste des prix littéraires français et francophones
Par Dépêche
Contact : depeche@actualitte.com
Paru le 15/01/2026
432 pages
A Vue d'Oeil
27,00 €
Paru le 17/09/2025
307 pages
Actes Sud Editions
20,00 €
Paru le 16/04/2026
68 pages
Editions Gallimard
24,90 €
Commenter cet article