Nerval et Flaubert en Égypte : quand le rêve se brise

Ils sont partis à quelques années d’intervalle, portés par le même mirage. L’un, Gérard de Nerval, en 1843, avec dans ses bagages les Mille et Une Nuits et une âme en quête de déesses absentes. L’autre, Gustave Flaubert, en 1849, avec une réputation naissante et un mépris déjà mûr pour les illusions de la littérature.

Tous deux allaient écrire l’Égypte. Mais ce que l’un cherchait comme une révélation, l’autre allait le disséquer comme une leçon d’anatomie. Et de cette différence allait naître l’un des plus beaux face-à-face de la littérature française avec l’altérité.

Le voile et la machine

Il faut d’abord imaginer Nerval au Caire. À peine arrivé, il revêt le costume oriental, se fait raser chez le barbier, loue une maison dans un quartier éloigné des hôtels pour Européens. Il veut voir, mais surtout il veut être vu autrement.

Dans Les Femmes du Caire, il écrit cette phrase qui dit tout de son vertige : « Parmi les riches costumes arabes et turcs que la réforme épargne, l’habit mystérieux des femmes donne à la foule qui remplit les rues l’aspect joyeux d’un bal masqué ; la teinte des dominos varie seulement du bleu au noir ».

Le Caire devient sous sa plume une scène de théâtre, un carnaval où le voile n’est pas une barrière, mais une promesse. « C’est bien là le pays des rêves et de l’illusion ! » s’exclame-t-il encore. Nerval ne décrit pas l’Égypte : il la met en scène, et cette mise en scène est le contraire d’une falsification. C’est une manière de croire encore au réel et de le sauver par la forme.

Flaubert, lui, ne croit plus à la scène. Lorsqu’il évoque, dans une lettre à Louise Colet, la courtisane Kuchuk-Hânem rencontrée en Égypte, il écrit cette phrase : « La femme orientale est une machine, et rien de plus ; elle ne fait aucune différence entre un homme et un autre homme ».

Edward Saïd y verra le geste paradigmatique de l’orientalisme comme appropriation : Flaubert peut à la fois posséder Kuchuk-Hânem et parler pour elle, la réduire à un type. Mais la violence de la phrase ne doit pas masquer sa fêlure.

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Lisa Lowe a montré que cette « machine » est aussi une image de la société industrielle, que Flaubert y projette une fascination inquiète pour la production, la race et la déshumanisation. La phrase n’est pas un triomphe de la maîtrise : c’est une dérobade. Flaubert ne peut pas dire ce qu’est Kuchuk-Hânem, alors il dit ce qu’elle n’est pas : pas une subjectivité, pas une âme, pas une interlocutrice. La machine est le nom de son échec à la saisir.

Deux façons de ne pas posséder l’Égypte

C’est ici que la comparaison devient passionnante. Ni Nerval ni Flaubert ne « possèdent » l’Égypte. Mais ils échouent dans deux directions opposées.

Nerval échoue par excès de sens. Son Égypte est saturée de significations, de correspondances, de mythes. Sarga Moussa a montré que le Voyage en Orient est hanté par la lecture des Modern Egyptians de l’orientaliste Edward Lane (1836), dont Nerval s’approprie le modèle ethnologique ; mais cette posture savante est immédiatement mise en échec par Zeynab, la jeune esclave qu’il achète et qui refuse le rôle que son « maître » veut lui assigner.

L’auto-ironie de Nerval sauve le texte : elle révèle que l’Orient résiste à la réduction que le voyageur voudrait lui imposer. Le réel n’est pas nié ; il est traversé par le fantasme, et c’est dans cette traversée que quelque chose comme une vérité affleure.

Flaubert échoue par défaut de sens. Son Égypte est une accumulation de détails qui ne composent pas un tableau. Les temples ? « Réflexion : les temples égyptiens m’embêtent profondément. Est-ce que ça va devenir comme les églises en Bretagne, comme les cascades dans les Pyrénées ? » note-t-il à Abou Simbel.

Le sublime est devenu une corvée touristique. Le réel flaubertien est littéral, corporel, souvent trivial, et c’est précisément parce qu’il refuse de le spiritualiser qu’il en dit quelque chose que Nerval ne dit pas.

David LeHardy Sweet a proposé une formule décisive : chez Nerval comme chez Flaubert, c’est la fragmentation interne du sujet qui les rend sensibles aux limites de la représentation orientaliste et qui les pousse vers un rapport plus « ouvert » à l’Égypte.

Leur modernité littéraire n’est pas un supplément d’âme : elle est la conséquence formelle d’une crise de la posture représentative.

Ce que l’Égypte fait au texte

Il y a pourtant un moment où les deux voyages se rejoignent, et ce moment est mélancolique. C’est celui où l’Égypte cesse d’être un rêve pour devenir un souvenir.

Nerval l’a dit mieux que personne : « c’est l’Égypte que je regrette le plus d’avoir chassée de mon imagination, pour la loger tristement dans mes souvenirs ! ».

La phrase est le tombeau de tout orientalisme : voir, c’est perdre. Le réel ne confirme jamais le fantasme ; il le déplace. Le Voyage en Orient n’est ni un document ni une pure fiction, il est le récit d’une négociation entre ce que Nerval savait déjà et ce qu’il a vu malgré lui. L’Égypte nervalienne demeure ainsi prise « entre réalisme et attentes fantasmées ».

Flaubert, lui, a peut-être formulé cette négociation avec plus de brutalité encore. Dans sa correspondance, il confie : « Je vis comme une plante, je me pénètre de soleil, de lumière, de couleurs et de grand air ».

Ce n’est pas une conquête. C’est une dépossession. Flaubert ne cherche plus à comprendre l’Égypte : il cherche à s’y dissoudre, à devenir une chose parmi les choses. Et c’est dans cette humilité étrange que son texte devient parfois plus juste que les synthèses savantes.

Le beau risque de la fabrique

Alors, faut-il condamner Nerval et Flaubert au nom de Saïd ? Non, à condition de les lire avec ce que Madeleine Dobie appelle une « double lecture » : reconnaître à la fois le pouvoir géopolitique encodé dans leurs textes et les manières dont ces textes y résistent.

Nerval résiste par l’ironie et par l’aveu de sa propre déception. Flaubert résiste par la fragmentation et par l’aveu de son propre ennui. Aucun des deux ne sort indemne de l’Égypte. Mais c’est précisément parce qu’ils n’en sortent pas indemnes que leurs textes continuent de nous parler.

La fabrique de l’Égypte, dans ces deux œuvres, n’est ni une pure domination ni une pure merveille. C’est un espace de négociation instable, où le fantasme et le réel se corrigent l’un l’autre, mais aussi où le voyageur apprend, parfois malgré lui, que l’altérité n’est pas un objet à saisir, mais une limite à habiter.

Nerval a cherché des déesses et trouvé des femmes qui se dérobaient. Flaubert a cherché des sensations et trouvé des machines qui le renvoyaient à sa propre solitude. L’Égypte, dans les deux cas, a fait son travail : elle a défait les voyageurs.

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Et c’est peut-être cela, le plus intéressant de leur orientalisme : non pas ce qu’il a su dire de l’Égypte, mais ce qu’il a révélé de la fragile prétention du sujet occidental à la dire.

Crédits photo : Le Sphinx de Gizeh, Égypte, vers 1849-1850. Photographie de Maxime Du Camp (George Eastman Museum, domaine public)

Par Auteur invité

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