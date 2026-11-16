Iran : un poète risque la pendaison, les écrivains se mobilisent

Condamné à mort en Iran, le poète Peyman Farahavar a appris le 9 novembre dernier que son dossier avait été transmis au service chargé de l'exécution des peines. Alors que ses recours ont été rejetés, un collectif de poètes iraniens sollicite la mobilisation internationale. En France, les éditions des Utopies relaient leur appel auprès des écrivains, des maisons d'édition et des médias.
Le 16/11/2026 à 17:54 par Hocine Bouhadjera
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16/11/2026 à 17:54
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Emprisonné à Racht, dans le nord de l'Iran, ce poète originaire de la province du Guilan a été condamné à mort en mai 2025. Le lundi 9 novembre, il a informé sa famille, lors d'un appel téléphonique, que son dossier avait été transmis au service chargé de l'exécution des peines, selon les informations recueillies par l'agence HRANA, spécialisée dans la défense des droits humains en Iran.
Deux jours plus tard, Iran Human Rights confirmait cette évolution et rapportait le rejet d'un sixième recours. L'organisation alerte sur un risque d'exécution imminent, même si aucune date n'a été publiquement annoncée.
Également connu sous le prénom d'Amin, Peyman Farahavar a été arrêté en août 2024. Père d'un enfant, il travaillait notamment comme ouvrier saisonnier. Dans ses poèmes et ses prises de position publiques, il dénonçait la déforestation, l'accaparement des terres agricoles, les inégalités sociales et la corruption dans sa région d'origine.
Le 1er mai 2025, la première chambre du tribunal révolutionnaire de Racht l'a condamné à mort pour « rébellion armée » (baghy) et « inimitié envers Dieu » (moharebeh). Les accusations portent notamment sur des liens présumés avec l'Organisation des moudjahidines du peuple iranien, mouvement d'opposition, et sur la dégradation alléguée d'un établissement religieux à Racht.
Ses défenseurs contestent la procédure et soulignent le rôle de ses écrits et de ses activités protestataires dans les poursuites. L'organisation fait état de pressions destinées à obtenir des aveux, ainsi que d'un accès insuffisant aux soins médicaux. Elle indique également que Peyman Farahavar n'a pas bénéficié de l'assistance de l'avocat de son choix.
La condamnation a été confirmée par la Cour suprême iranienne en septembre 2025. Une demande de réexamen a été rejetée en avril 2026, avant la nouvelle décision signalée en novembre. Le poète demeure incarcéré à la prison de Lakan, à Racht.
Face à cette situation, un appel intitulé « Sauvons le poète iranien Peyman Farahavar de la potence » circule à présent. L'initiative émane d'un collectif d'une trentaine de poètes iraniens, et le texte a été transmis par Alireza Behnam, journaliste et poète installé à Téhéran, puis relayé en France par Julian Paillassa.
Éditeur et poète, ce dernier a notamment participé, avec Mahtab Ghorbani et Atefeh Chaharmahalian, à l'anthologie Sous les cyprès en pleurs – Quarante voix iraniennes, publiée en avril dernier aux Éditions des Utopies. Le recueil rassemble des textes consacrés à la liberté, à la répression et au refus de la peine capitale.
Dans son message adressé aux libraires, éditeurs, journalistes et écrivains, Julian Paillassa insiste sur l'urgence de la situation : « Face au risque d'une exécution imminente, la mobilisation des voix littéraires et des médias apparaît cruciale. »
Les signataires de la lettre réclament la suspension immédiate de la peine capitale prononcée contre Farahavar. Ils dénoncent également les conditions de son procès et appellent les autorités iraniennes à respecter les droits fondamentaux des personnes poursuivies pour leurs activités intellectuelles, artistiques ou politiques.
Leur texte se conclut sur une affirmation : « Quels qu'en soient les prétextes, quelles que soient les latitudes, nul ne devrait être condamné à l'échafaud pour des paroles, des poèmes ou des mots. »
Dès le 17 mai 2025, le PEN Club français dénonçait sa condamnation et demandait au gouvernement français d'intervenir en faveur de son annulation. De son côté, PEN America l'avait notamment mentionné dans son rapport annuel sur la liberté d'écrire.
Cette affaire intervient dans un contexte de forte augmentation du recours à la peine capitale en Iran. Selon le rapport annuel d'Amnesty International, au moins 2159 personnes ont été exécutées dans le pays en 2025, soit plus du double du bilan enregistré en 2024. Dans une nouvelle alerte publiée le 16 octobre dernier, l'organisation signalait également l'exécution d'au moins 34 personnes en lien avec les manifestations de janvier 2026, après des procès qu'elle juge inéquitables.
Selon le rapport 2025 de PEN America, 53 personnes ont été détenues dans le pays en raison de leurs écrits ou de leur activité d'auteur, contre 43 en 2024. Parmi elles figuraient 17 femmes, faisant de l'Iran le premier pays au monde pour l'emprisonnement des autrices dans ce classement.
La situation de Narges Mohammadi, journaliste, écrivaine et prix Nobel de la paix 2023, illustre cette répression. Autrice de Torture blanche (Albin Michel), consacré aux violences subies par les détenues iraniennes, elle a été de nouveau arrêtée en décembre 2025. En février 2026, la justice lui a infligé de nouvelles peines totalisant sept ans et demi de prison. Après une forte dégradation de son état de santé, elle a bénéficié en mai d'une suspension provisoire de peine pour raisons médicales, sans annulation de ses condamnations.
Autre exemple, celui du poète et traducteur Ali Asadollahi, dont ActuaLitté avait documenté l'emprisonnement en 2023. De nouveau arrêté en janvier 2026, il a été détenu plusieurs semaines avant sa libération sous caution, le 16 mars. Il reste exposé à d'éventuelles poursuites. L'écrivaine Golrokh Ebrahimi Iraee, emprisonnée depuis 2022 après avoir soutenu les manifestations du mouvement « Femme, vie, liberté », purge quant à elle une peine de cinq ans de prison. En avril 2026, PEN America a distingué ces deux auteurs pour leur engagement en faveur de la liberté d'expression.
La poétesse Mahvash Sabet, issue de la minorité bahá'íe, avait également été condamnée à dix ans de prison en 2022. Après avoir subi de graves problèmes de santé en détention, elle a obtenu une sortie temporaire pour soins en décembre 2024, sans être libérée de sa condamnation. Le sort de Baktash Abtin reste, lui aussi, dans les mémoires : ce poète et membre de l'Association des écrivains iraniens est mort en janvier 2022, après avoir contracté le Covid-19 en prison et subi, selon PEN America, d'importants retards dans sa prise en charge médicale.
Pour les auteurs iraniens à l'origine de l'appel, la mobilisation vise aussi à obtenir une intervention des médias, des organisations internationales et des milieux littéraires afin d'empêcher l'exécution de Peyman Farahavar.
Julian Paillassa a invité les professionnels du livre souhaitant cosigner cet appel à transmettre leur nom et leur qualité à l'adresse editionsdesutopies@gmail.com, avec une échéance initialement fixée au lundi 16 novembre au soir.
Une pétition en ligne, ouverte dès mai 2025 sur la plateforme Daadkhast, réclame également l'annulation de la condamnation, l'accès aux soins médicaux et le respect des garanties d'un procès équitable.
Crédits photo : Peyman Farahavar (Iran Human Rights)
Par Hocine Bouhadjera
Contact : hb@actualitte.com
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Exclusif - Dans un communiqué daté de ce vendredi 13 novembre, l'éditeur Albin Michel confirme à ActuaLitté qu’il ne publiera pas le prochain roman d’Amélie Nothomb. La maison défend le licenciement de Florence Godfernaux, l’attachée de presse de la romancière, et précise toutefois qu’il continuera d’accompagner L’Adolescence du perroquet, dernier roman paru.
13/11/2026, 11:30
Que l’animateur connu pour doubler le salaire des auditeurs, entre 6h et 10h du matin, écrive à Patrick Modiano relève déjà de l’improbable. Qu’il s’adresse également à Mathias Moncorgé (fils de Jean Gabin) et Patrick Glâtre devient plus étonnant encore. Mais qu’on leur propose à tous trois de payer pour une diffusion d'entretien sur les ondes, voilà qui fait clairement pouffer de rire…
13/11/2026, 10:31
Après la sortie des deux premiers tomes de la saga d'urban-fantasy, découvrez le troisième qui vous embarquera dans de nouvelles péripéties dignes d'une série télévisée ! Au programme, retrouvez de la magie, de l'action, des histoires d'amour, d'amitié et de famille, du mystère et des personnages à la morale grise. Les tomes 1, 2 et 3 de la saga sont disponibles au format numérique, broché et relié collector sur la campagne de précommande. Projet porté par Aurore Vasselin-Lesca.
13/11/2026, 08:51
Liseuses reliées au Wi-Fi, casques et écouteurs pour les livres audio, enceintes connectées, montres ou lunettes intelligentes : la lecture n’échappe pas à la multiplication des appareils numériques du quotidien. Mais avant de céder aux fonctions nouvelles, encore faut-il savoir ce qu’elles apportent réellement au lecteur. Ergonomie, confidentialité, autonomie et durée de vie restent des critères décisifs.
13/11/2026, 07:54
Réunis ce jeudi 12 novembre, les membres de l'Académie française n'ont élu aucun des candidats au fauteuil de Mario Vargas Llosa, après quatre tours de scrutin. Cécile Guilbert a obtenu jusqu'à dix voix, tandis que les votes rejetant l'ensemble des candidatures se sont multipliés. C'est la deuxième élection sans résultat pour ce siège depuis mai dernier.
12/11/2026, 18:33
Après la salve de prix et le coup de tonnerre Nothomb, qui n'en finit plus de trember dans le ciel de Saint-Germain, Gallimard prépare le début de l'année 2027 avec deux gros vendeurs et un grand auteur : Sylvain Tesson retrouvera la nouvelle avec quinze récits consacrés aux « désordres du monde », David Foenkinos reviendra aux relations amoureuses et à l'amitié, et László Krasznahorkai, prix Nobel de littérature 2025, publiera son premier roman depuis cette distinction.
12/11/2026, 18:18
L’Asfored-Edinovo, organisme français de formation aux métiers de l’édition, et le studio sud-coréen Kenaz ont lancé, le 28 septembre 2026, la Global Webtoon Academy. Quatorze étudiants suivent une formation de deux mois à la création de bandes dessinées numériques. Leurs projets seront présentés lors d’une remise de prix, le 18 novembre à Paris.
12/11/2026, 17:21
Comment vaincre sa peur ? C'est ce que le premier album de Launy Wierez, Papy et Saphira, un album jeunesse queer adapté aux dyslexiques et malvoyants, dévoile aux enfants à partir de 4 ans. Effrayé à l'idée de monter sur scène pour son spectacle de fin d'année, le petit Rémi décide de se confier à son Papy, qui lui révèle qu'autrefois, il brillait sous les projecteurs en tant que drag queen.
12/11/2026, 17:00
Le milliardaire tchèque Daniel Křetínský détient désormais 69,3 % du capital de Fnac Darty, à l'issue de son offre publique d'achat. L'opération, confirmée le 10 novembre par l'Autorité des marchés financiers, lui assure le contrôle du distributeur français. Déjà propriétaire d'Editis, l'homme d'affaires réunit sous son influence un grand groupe d'édition et l'un des principaux circuits de vente de livres du pays.
12/11/2026, 15:59
Depuis le 1er juin 2026, les artistes-auteurs attendent le versement d’aides sociales désormais gérées par l’Urssaf. Malgré la publication du décret d’application fin septembre, un arrêté ministériel manque toujours à l’appel, selon la Sécurité sociale des artistes auteurs. Le 9 novembre, son conseil d’administration réclame une intervention immédiate des pouvoirs publics. Une intersyndicale évoque près d’un millier de demandes concernées. Une nouvelle difficulté dans une réforme censée simplifier l’accès aux droits des créateurs.
12/11/2026, 15:29
Les libraires américains préparent Noël dans un contexte d'approvisionnement difficile. Après plusieurs retards sur les nouveautés de la rentrée, éditeurs et distributeurs recommandent d'avancer les commandes, tandis que la disparition de Baker & Taylor modifie l'organisation du secteur. Pour les commerces indépendants, l'enjeu consiste à disposer des bons livres en décembre, sans immobiliser trop tôt leur trésorerie dans des stocks incertains.
12/11/2026, 14:20
Les éditions Exemplaire ont annoncé la mort de Louisa Lesage, autrice et illustratrice de 28 ans, survenue le 8 novembre 2026 à Angoulême. Connue pour ses bandes dessinées autobiographiques, dans lesquelles elle abordait avec humour ses relations amoureuses, son autisme et ses blessures personnelles, elle avait publié son premier album en mai dernier. Une disparition qui suscite de nombreux hommages dans le monde de la BD.
12/11/2026, 13:28
L'acteur et scénariste britannique David Walliams, auteur d'ouvrages pour la jeunesse à succès, était accusé de harcèlement et de comportement inapproprié depuis plusieurs mois. Après l'échec d'une procédure pour limiter la diffusion de nouvelles informations, il est mis en cause par d'autres témoignages.
12/11/2026, 13:09
Avec Les Heures Douces, Bérénice Vergnieux lance un mensuel en gros caractères destiné aux personnes âgées pour qui les romans sont devenus plus difficiles à suivre. Nouvelles courtes, poésie, jeux, questions de mémoire et recommandations culturelles composent ces rendez-vous de lecture-plaisir, à savourer à son rythme. Déjà testé en Gironde, le projet fait l’objet d’une campagne de financement participatif sur Ulule pour soutenir son lancement.
12/11/2026, 09:40
Après avoir célébré Mistral AI comme un symbole de la souveraineté française, Gabriel Attal essuie la réplique de 26 organisations de la culture et de l'information. Dans une tribune publiée le 10 novembre, elles reprochent au groupe Ensemble pour la République d'avoir entravé une proposition de loi sur les droits des créateurs face à l'intelligence artificielle. Le texte revient à l'Assemblée nationale le 19 novembre.
11/11/2026, 19:43
Avec Basajaun, le grand farceur de la forêt, Fani Darees propose aux enfants dès 3 ans une rencontre pleine de malice avec la mythologie basque. Écrit et illustré par cette graphiste du Pays basque, l’album raconte les tours d’un personnage qui doit apprendre à tenir compte des autres. Une campagne Ulule accompagne la publication de ce premier livre en autoédition sous le nom Darees Studio. Deux éditions distinctes sont proposées, en français et en euskara. Les précommandes contribueront à financer l’impression de cet album illustré, prolongé par des jeux à partager en famille.
11/11/2026, 17:15
Au 125 boulevard du Montparnasse, à deux pas de la Coupole, une librairie généraliste à forte orientation littéraire traverse les décennies depuis 1929. Tschann y défend un fonds dense en sciences humaines, en poésie, en art et en esthétique, que peu d'enseignes parisiennes conservent encore à cette échelle. Plutôt que d'attendre un retour à meilleure fortune, son équipe engage quatre chantiers simultanés et ouvre une collecte publique pour les financer. Projet porté par Tschann Libraire.
11/11/2026, 14:00
Donna Tartt, Cormac McCarthy, Don DeLillo, Bret Easton Ellis : Gary Fisketjon a accompagné quelques-unes des grandes signatures de la littérature américaine contemporaine. L'ancien éditeur de Knopf est mort à 72 ans, après une carrière marquée par la création de la collection Vintage Contemporaries et près de trois décennies au sein de la prestigieuse maison new-yorkaise.
11/11/2026, 13:45
Dans un pays où de nombreuses communes ont perdu leur dernier commerce du livre, le distributeur japonais Tohan annonce avoir accompagné l'ouverture de 80 librairies en deux ans. Son dispositif HONYAL, lancé en octobre 2024, repose sur des livraisons moins fréquentes et des conditions financières allégées. Au 30 octobre 2026, 105 établissements partenaires sont en activité, tandis que 44 autres préparent leur ouverture.
11/11/2026, 13:22
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