Iran : un poète risque la pendaison, les écrivains se mobilisent

Emprisonné à Racht, dans le nord de l'Iran, ce poète originaire de la province du Guilan a été condamné à mort en mai 2025. Le lundi 9 novembre, il a informé sa famille, lors d'un appel téléphonique, que son dossier avait été transmis au service chargé de l'exécution des peines, selon les informations recueillies par l'agence HRANA, spécialisée dans la défense des droits humains en Iran.

Deux jours plus tard, Iran Human Rights confirmait cette évolution et rapportait le rejet d'un sixième recours. L'organisation alerte sur un risque d'exécution imminent, même si aucune date n'a été publiquement annoncée.

Rébellion et « inimitié envers Dieu »

Également connu sous le prénom d'Amin, Peyman Farahavar a été arrêté en août 2024. Père d'un enfant, il travaillait notamment comme ouvrier saisonnier. Dans ses poèmes et ses prises de position publiques, il dénonçait la déforestation, l'accaparement des terres agricoles, les inégalités sociales et la corruption dans sa région d'origine.

Le 1er mai 2025, la première chambre du tribunal révolutionnaire de Racht l'a condamné à mort pour « rébellion armée » (baghy) et « inimitié envers Dieu » (moharebeh). Les accusations portent notamment sur des liens présumés avec l'Organisation des moudjahidines du peuple iranien, mouvement d'opposition, et sur la dégradation alléguée d'un établissement religieux à Racht.

Ses défenseurs contestent la procédure et soulignent le rôle de ses écrits et de ses activités protestataires dans les poursuites. L'organisation fait état de pressions destinées à obtenir des aveux, ainsi que d'un accès insuffisant aux soins médicaux. Elle indique également que Peyman Farahavar n'a pas bénéficié de l'assistance de l'avocat de son choix.

La condamnation a été confirmée par la Cour suprême iranienne en septembre 2025. Une demande de réexamen a été rejetée en avril 2026, avant la nouvelle décision signalée en novembre. Le poète demeure incarcéré à la prison de Lakan, à Racht.

Des poètes iraniens appellent le monde du livre à se mobiliser

Face à cette situation, un appel intitulé « Sauvons le poète iranien Peyman Farahavar de la potence » circule à présent. L'initiative émane d'un collectif d'une trentaine de poètes iraniens, et le texte a été transmis par Alireza Behnam, journaliste et poète installé à Téhéran, puis relayé en France par Julian Paillassa.

Éditeur et poète, ce dernier a notamment participé, avec Mahtab Ghorbani et Atefeh Chaharmahalian, à l'anthologie Sous les cyprès en pleurs – Quarante voix iraniennes, publiée en avril dernier aux Éditions des Utopies. Le recueil rassemble des textes consacrés à la liberté, à la répression et au refus de la peine capitale.

Dans son message adressé aux libraires, éditeurs, journalistes et écrivains, Julian Paillassa insiste sur l'urgence de la situation : « Face au risque d'une exécution imminente, la mobilisation des voix littéraires et des médias apparaît cruciale. »

Les signataires de la lettre réclament la suspension immédiate de la peine capitale prononcée contre Farahavar. Ils dénoncent également les conditions de son procès et appellent les autorités iraniennes à respecter les droits fondamentaux des personnes poursuivies pour leurs activités intellectuelles, artistiques ou politiques.

Leur texte se conclut sur une affirmation : « Quels qu'en soient les prétextes, quelles que soient les latitudes, nul ne devrait être condamné à l'échafaud pour des paroles, des poèmes ou des mots. »

Une mobilisation engagée depuis 2025

Dès le 17 mai 2025, le PEN Club français dénonçait sa condamnation et demandait au gouvernement français d'intervenir en faveur de son annulation. De son côté, PEN America l'avait notamment mentionné dans son rapport annuel sur la liberté d'écrire.

Cette affaire intervient dans un contexte de forte augmentation du recours à la peine capitale en Iran. Selon le rapport annuel d'Amnesty International, au moins 2159 personnes ont été exécutées dans le pays en 2025, soit plus du double du bilan enregistré en 2024. Dans une nouvelle alerte publiée le 16 octobre dernier, l'organisation signalait également l'exécution d'au moins 34 personnes en lien avec les manifestations de janvier 2026, après des procès qu'elle juge inéquitables.

Selon le rapport 2025 de PEN America, 53 personnes ont été détenues dans le pays en raison de leurs écrits ou de leur activité d'auteur, contre 43 en 2024. Parmi elles figuraient 17 femmes, faisant de l'Iran le premier pays au monde pour l'emprisonnement des autrices dans ce classement.

La situation de Narges Mohammadi, journaliste, écrivaine et prix Nobel de la paix 2023, illustre cette répression. Autrice de Torture blanche (Albin Michel), consacré aux violences subies par les détenues iraniennes, elle a été de nouveau arrêtée en décembre 2025. En février 2026, la justice lui a infligé de nouvelles peines totalisant sept ans et demi de prison. Après une forte dégradation de son état de santé, elle a bénéficié en mai d'une suspension provisoire de peine pour raisons médicales, sans annulation de ses condamnations.

Autre exemple, celui du poète et traducteur Ali Asadollahi, dont ActuaLitté avait documenté l'emprisonnement en 2023. De nouveau arrêté en janvier 2026, il a été détenu plusieurs semaines avant sa libération sous caution, le 16 mars. Il reste exposé à d'éventuelles poursuites. L'écrivaine Golrokh Ebrahimi Iraee, emprisonnée depuis 2022 après avoir soutenu les manifestations du mouvement « Femme, vie, liberté », purge quant à elle une peine de cinq ans de prison. En avril 2026, PEN America a distingué ces deux auteurs pour leur engagement en faveur de la liberté d'expression.

La poétesse Mahvash Sabet, issue de la minorité bahá'íe, avait également été condamnée à dix ans de prison en 2022. Après avoir subi de graves problèmes de santé en détention, elle a obtenu une sortie temporaire pour soins en décembre 2024, sans être libérée de sa condamnation. Le sort de Baktash Abtin reste, lui aussi, dans les mémoires : ce poète et membre de l'Association des écrivains iraniens est mort en janvier 2022, après avoir contracté le Covid-19 en prison et subi, selon PEN America, d'importants retards dans sa prise en charge médicale.

Un dernier appel pour Peyman Farahavar

Pour les auteurs iraniens à l'origine de l'appel, la mobilisation vise aussi à obtenir une intervention des médias, des organisations internationales et des milieux littéraires afin d'empêcher l'exécution de Peyman Farahavar.

Julian Paillassa a invité les professionnels du livre souhaitant cosigner cet appel à transmettre leur nom et leur qualité à l'adresse editionsdesutopies@gmail.com, avec une échéance initialement fixée au lundi 16 novembre au soir.

Une pétition en ligne, ouverte dès mai 2025 sur la plateforme Daadkhast, réclame également l'annulation de la condamnation, l'accès aux soins médicaux et le respect des garanties d'un procès équitable.

Crédits photo : Peyman Farahavar (Iran Human Rights)

Par Hocine Bouhadjera

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