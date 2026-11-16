Le funeste destin d’un garçon trop libre pour ce monde

Un sapin planté pour célébrer une naissance, puis retrouvé mutilé des années plus tard : c’est de ce souvenir familial qu’est né Les voleurs d’âme. À l’occasion de la parution de son roman, fin novembre aux éditions La Veilleuse, Fabienne Bogadi signe un texte dans lequel elle revient sur les origines de cette fiction, nourrie de souvenirs, de révolte et d’un profond attachement à la nature.
Le 16/11/2026 à 18:11 par Auteur invité
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16/11/2026 à 18:11
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Il est des romans qui naissent d’un détail minuscule, d’une émotion fugace ou d’une banale anecdote… bref, d’un rien, d’une particule qui porte déjà en germe une histoire entière, tout comme le minuscule grain planté dans une bonne terre et qui, à force de patience, d’engrais, de lumière et de soins, deviendra un arbre qui tend ses branches pour embrasser le ciel.
Et tout comme l’arbre, un tel roman se déploie lentement, dans le temps long. C’est le cas du roman Les voleurs d’âme.
Ce récit est parti d’une anecdote vécue. Mon père avait planté, il y a bien des années de cela, un sapin pour célébrer la naissance de mon frère. Le plant a grandi, lançant son ombre protectrice sur le jardin et le chalet familial. Il y a quelques années, peu avant Noël, quelle ne fut pas la surprise de mes parents de constater que la cime du sapin avait été sciée. Il y avait quelque chose de violent dans cet acte et le désarroi de mon père m’a bouleversée.
Un profond sentiment d’injustice m’a saisie, et une révolte aussi, née de cette conviction que l’on agit trop souvent sans se demander quelles seront les répercussions d’un geste aussi banal en apparence.
Comme le dit l’héroïne du roman : « Face au sapin mutilé, Lili comprend que les autres, ceux du milieu, ne réfléchissent pas au sens des choses, ni aux conséquences de leurs actes. Pour eux, un arbre, c’est juste un objet, dont ils ont le droit de se servir sans demander la permission. Ils n’imaginent pas qu’il peut abriter l’âme d’un enfant, qui est plus précieuse que tout. »
C’est ainsi qu’est née cette histoire cruelle, comme sait si bien l’être la vie, qui n’est pas celle de ma famille, mais une fiction nourrie par les émotions qui m’ont animée tout au long de l’écriture du récit, la tristesse, l’anxiété et une révolte brûlante. L’émotion est l’engrais du récit.
Et la terre où il puise sa richesse est un trésor divin. Ce précieux terreau est constitué des souvenirs, des observations glanées çà et là quand on fait face au monde, ainsi que des expériences vécues par l’écrivaine. Et non vécues aussi, car c’est bien le mystère de ce trésor divin qui s’offre malgré soi ou en-deçà de soi, dans le silence du travail d’écriture.
Ensuite, bien au-dessus de la terre, il y a le ciel et sa lumière, qui nourrit l’arbre tout autant que le roman, et qui est le sens que l’on veut donner au récit.
Les voleurs d’âme est traversé par deux lignes de force. La première est la puissance de l’amour que l’on porte à ses semblables, aux bêtes, à la beauté du monde, son absence signant quelque chose qui tient de la mort et du chagrin. Et la seconde est la célébration de la nature, cette mère, cette amie fidèle et généreuse, que l’homme s’obstine à détruire et qu’il regarde mourir dans la plus grande indifférence.
Quant au temps long, il permet au texte de se reposer par instants, et de bourgeonner peu à peu, de se couvrir de fruits, avec les idées et les images qui viennent en cours d’écriture, tard parfois dans le processus, et qui sont sa sève mystérieuse.
Le temps permet à l’écriture de se peaufiner, de s’affiner et de s’exprimer tel un personnage invisible du texte.
Je ne dirai pas ici ce qu’il est advenu du sapin de mon père. Le roman le dit.
Fabienne Bogádi
Fabienne Bogádi est née à Martigny et vit aujourd'hui à Lausanne. Fille d'un père hongrois et d'une mère valaisanne, elle puise dans la nature, la musique et les nuances de la langue une grande partie de son inspiration. Son univers littéraire s'inscrit notamment dans la filiation de Katherine Mansfield, Anton Tchekhov, Ágota Kristóf et de l'écrivaine suisse S. Corinna Bille. Également rédactrice et journaliste, elle a collaboré avec plusieurs médias suisses, principalement dans le domaine économique.
Entre poésie et fiction, son œuvre explore les émotions et les relations humaines. Elle publie son premier roman, Le Corps déchiré, en 2014, suivi des Immortelles en 2020, récompensé par le Prix des lectrices de la Ville de Lausanne. En 2024 paraît La saveur du vent, avant Les voleurs d'âme, annoncé fin novembre 2026 aux éditions La Veilleuse.
Crédits photo : Fabienne Bogadi (La Veilleuse)
Par Auteur invité
Contact : contact@actualitte.com
Paru le 26/11/2026
120 pages
La Veilleuse Editions
17,00 €
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Réunis ce jeudi 12 novembre, les membres de l'Académie française n'ont élu aucun des candidats au fauteuil de Mario Vargas Llosa, après quatre tours de scrutin. Cécile Guilbert a obtenu jusqu'à dix voix, tandis que les votes rejetant l'ensemble des candidatures se sont multipliés. C'est la deuxième élection sans résultat pour ce siège depuis mai dernier.
12/11/2026, 18:33
Après la salve de prix et le coup de tonnerre Nothomb, qui n'en finit plus de trember dans le ciel de Saint-Germain, Gallimard prépare le début de l'année 2027 avec deux gros vendeurs et un grand auteur : Sylvain Tesson retrouvera la nouvelle avec quinze récits consacrés aux « désordres du monde », David Foenkinos reviendra aux relations amoureuses et à l'amitié, et László Krasznahorkai, prix Nobel de littérature 2025, publiera son premier roman depuis cette distinction.
12/11/2026, 18:18
Comment vaincre sa peur ? C'est ce que le premier album de Launy Wierez, Papy et Saphira, un album jeunesse queer adapté aux dyslexiques et malvoyants, dévoile aux enfants à partir de 4 ans. Effrayé à l'idée de monter sur scène pour son spectacle de fin d'année, le petit Rémi décide de se confier à son Papy, qui lui révèle qu'autrefois, il brillait sous les projecteurs en tant que drag queen.
12/11/2026, 17:00
Le milliardaire tchèque Daniel Křetínský détient désormais 69,3 % du capital de Fnac Darty, à l'issue de son offre publique d'achat. L'opération, confirmée le 10 novembre par l'Autorité des marchés financiers, lui assure le contrôle du distributeur français. Déjà propriétaire d'Editis, l'homme d'affaires réunit sous son influence un grand groupe d'édition et l'un des principaux circuits de vente de livres du pays.
12/11/2026, 15:59
Depuis le 1er juin 2026, les artistes-auteurs attendent le versement d’aides sociales désormais gérées par l’Urssaf. Malgré la publication du décret d’application fin septembre, un arrêté ministériel manque toujours à l’appel, selon la Sécurité sociale des artistes auteurs. Le 9 novembre, son conseil d’administration réclame une intervention immédiate des pouvoirs publics. Une intersyndicale évoque près d’un millier de demandes concernées. Une nouvelle difficulté dans une réforme censée simplifier l’accès aux droits des créateurs.
12/11/2026, 15:29
Les libraires américains préparent Noël dans un contexte d'approvisionnement difficile. Après plusieurs retards sur les nouveautés de la rentrée, éditeurs et distributeurs recommandent d'avancer les commandes, tandis que la disparition de Baker & Taylor modifie l'organisation du secteur. Pour les commerces indépendants, l'enjeu consiste à disposer des bons livres en décembre, sans immobiliser trop tôt leur trésorerie dans des stocks incertains.
12/11/2026, 14:20
Avec Les Heures Douces, Bérénice Vergnieux lance un mensuel en gros caractères destiné aux personnes âgées pour qui les romans sont devenus plus difficiles à suivre. Nouvelles courtes, poésie, jeux, questions de mémoire et recommandations culturelles composent ces rendez-vous de lecture-plaisir, à savourer à son rythme. Déjà testé en Gironde, le projet fait l’objet d’une campagne de financement participatif sur Ulule pour soutenir son lancement.
12/11/2026, 09:40
Après avoir célébré Mistral AI comme un symbole de la souveraineté française, Gabriel Attal essuie la réplique de 26 organisations de la culture et de l'information. Dans une tribune publiée le 10 novembre, elles reprochent au groupe Ensemble pour la République d'avoir entravé une proposition de loi sur les droits des créateurs face à l'intelligence artificielle. Le texte revient à l'Assemblée nationale le 19 novembre.
11/11/2026, 19:43
Avec Basajaun, le grand farceur de la forêt, Fani Darees propose aux enfants dès 3 ans une rencontre pleine de malice avec la mythologie basque. Écrit et illustré par cette graphiste du Pays basque, l’album raconte les tours d’un personnage qui doit apprendre à tenir compte des autres. Une campagne Ulule accompagne la publication de ce premier livre en autoédition sous le nom Darees Studio. Deux éditions distinctes sont proposées, en français et en euskara. Les précommandes contribueront à financer l’impression de cet album illustré, prolongé par des jeux à partager en famille.
11/11/2026, 17:15
La bibliothécaire américaine Katharine « Kat » Kan est morte le 12 octobre, à 71 ans. Dès les années 1980, elle défendait l'entrée des comics et des romans graphiques dans les collections publiques, convaincue de leur intérêt pour les jeunes lecteurs. En 2005, elle était devenue la première bibliothécaire à siéger au jury des Eisner Awards, l'une des principales distinctions américaines consacrées à la bande dessinée.
11/11/2026, 14:36
Un siècle après la création du braille coréen, la Corée du Sud vient de certifier ses vingt premiers enseignants dans le cadre d'un nouveau dispositif national. Annoncée le 4 novembre 2026, à l'occasion du centenaire du Hunmaengjeongeum, cette première promotion concrétise une réforme engagée dix ans après l'adoption de la loi sur le braille.
11/11/2026, 14:00
Au 125 boulevard du Montparnasse, à deux pas de la Coupole, une librairie généraliste à forte orientation littéraire traverse les décennies depuis 1929. Tschann y défend un fonds dense en sciences humaines, en poésie, en art et en esthétique, que peu d'enseignes parisiennes conservent encore à cette échelle. Plutôt que d'attendre un retour à meilleure fortune, son équipe engage quatre chantiers simultanés et ouvre une collecte publique pour les financer. Projet porté par Tschann Libraire.
11/11/2026, 14:00
Donna Tartt, Cormac McCarthy, Don DeLillo, Bret Easton Ellis : Gary Fisketjon a accompagné quelques-unes des grandes signatures de la littérature américaine contemporaine. L'ancien éditeur de Knopf est mort à 72 ans, après une carrière marquée par la création de la collection Vintage Contemporaries et près de trois décennies au sein de la prestigieuse maison new-yorkaise.
11/11/2026, 13:45
Dans un pays où de nombreuses communes ont perdu leur dernier commerce du livre, le distributeur japonais Tohan annonce avoir accompagné l'ouverture de 80 librairies en deux ans. Son dispositif HONYAL, lancé en octobre 2024, repose sur des livraisons moins fréquentes et des conditions financières allégées. Au 30 octobre 2026, 105 établissements partenaires sont en activité, tandis que 44 autres préparent leur ouverture.
11/11/2026, 13:22
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