Le funeste destin d’un garçon trop libre pour ce monde

Il est des romans qui naissent d’un détail minuscule, d’une émotion fugace ou d’une banale anecdote… bref, d’un rien, d’une particule qui porte déjà en germe une histoire entière, tout comme le minuscule grain planté dans une bonne terre et qui, à force de patience, d’engrais, de lumière et de soins, deviendra un arbre qui tend ses branches pour embrasser le ciel.

Et tout comme l’arbre, un tel roman se déploie lentement, dans le temps long. C’est le cas du roman Les voleurs d’âme.

Ce récit est parti d’une anecdote vécue. Mon père avait planté, il y a bien des années de cela, un sapin pour célébrer la naissance de mon frère. Le plant a grandi, lançant son ombre protectrice sur le jardin et le chalet familial. Il y a quelques années, peu avant Noël, quelle ne fut pas la surprise de mes parents de constater que la cime du sapin avait été sciée. Il y avait quelque chose de violent dans cet acte et le désarroi de mon père m’a bouleversée.

Un profond sentiment d’injustice m’a saisie, et une révolte aussi, née de cette conviction que l’on agit trop souvent sans se demander quelles seront les répercussions d’un geste aussi banal en apparence.

Comme le dit l’héroïne du roman : « Face au sapin mutilé, Lili comprend que les autres, ceux du milieu, ne réfléchissent pas au sens des choses, ni aux conséquences de leurs actes. Pour eux, un arbre, c’est juste un objet, dont ils ont le droit de se servir sans demander la permission. Ils n’imaginent pas qu’il peut abriter l’âme d’un enfant, qui est plus précieuse que tout. »

C’est ainsi qu’est née cette histoire cruelle, comme sait si bien l’être la vie, qui n’est pas celle de ma famille, mais une fiction nourrie par les émotions qui m’ont animée tout au long de l’écriture du récit, la tristesse, l’anxiété et une révolte brûlante. L’émotion est l’engrais du récit.

Et la terre où il puise sa richesse est un trésor divin. Ce précieux terreau est constitué des souvenirs, des observations glanées çà et là quand on fait face au monde, ainsi que des expériences vécues par l’écrivaine. Et non vécues aussi, car c’est bien le mystère de ce trésor divin qui s’offre malgré soi ou en-deçà de soi, dans le silence du travail d’écriture.

Ensuite, bien au-dessus de la terre, il y a le ciel et sa lumière, qui nourrit l’arbre tout autant que le roman, et qui est le sens que l’on veut donner au récit.

Les voleurs d’âme est traversé par deux lignes de force. La première est la puissance de l’amour que l’on porte à ses semblables, aux bêtes, à la beauté du monde, son absence signant quelque chose qui tient de la mort et du chagrin. Et la seconde est la célébration de la nature, cette mère, cette amie fidèle et généreuse, que l’homme s’obstine à détruire et qu’il regarde mourir dans la plus grande indifférence.

Quant au temps long, il permet au texte de se reposer par instants, et de bourgeonner peu à peu, de se couvrir de fruits, avec les idées et les images qui viennent en cours d’écriture, tard parfois dans le processus, et qui sont sa sève mystérieuse.

Le temps permet à l’écriture de se peaufiner, de s’affiner et de s’exprimer tel un personnage invisible du texte.

Je ne dirai pas ici ce qu’il est advenu du sapin de mon père. Le roman le dit.

Fabienne Bogádi

Fabienne Bogádi est née à Martigny et vit aujourd'hui à Lausanne. Fille d'un père hongrois et d'une mère valaisanne, elle puise dans la nature, la musique et les nuances de la langue une grande partie de son inspiration. Son univers littéraire s'inscrit notamment dans la filiation de Katherine Mansfield, Anton Tchekhov, Ágota Kristóf et de l'écrivaine suisse S. Corinna Bille. Également rédactrice et journaliste, elle a collaboré avec plusieurs médias suisses, principalement dans le domaine économique.

Entre poésie et fiction, son œuvre explore les émotions et les relations humaines. Elle publie son premier roman, Le Corps déchiré, en 2014, suivi des Immortelles en 2020, récompensé par le Prix des lectrices de la Ville de Lausanne. En 2024 paraît La saveur du vent, avant Les voleurs d'âme, annoncé fin novembre 2026 aux éditions La Veilleuse.

Crédits photo : Fabienne Bogadi (La Veilleuse)

Par Auteur invité

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