Ils sont en train de tuer Mémée” : les crimes selon Mérindol

« Ils sont en train de tuer Mémée… Allez-y vite !… » Un samedi, à 2h50 du matin, un jeune homme au visage en sang entre dans le poste de police de la rue Tête-d'Or, à Lyon. Les agents filent au Pacific-Hôtel. La patronne, que ses locataires appellent Mémée, gît à terre et serre contre elle un coffret métallique vide. Mérindol prend l'affaire in medias res, au présent, avec l'heure à la minute près. Le lecteur arrive à l'hôtel en même temps que le brigadier Laurendon.

Ce reportage fait partie de L'Étrangleur de minuit… et autres faits divers, le recueil des textes que Mérindol a donnés à Détective entre 1953 et 1960. Mérindol est né près de Lyon en 1926 et a fait la Résistance. Il monte à Paris en 1946 et travaille un temps à la galerie Loeb, celle du marchand qui avait exposé Miró. Il y écrit Fausse route, que les éditions de Minuit publient en 1950. La presse le fait vivre ensuite, Détective d'abord, puis Le Progrès de Lyon, dont il devient grand reporter. Il meurt en 2013.

Quand il y entre, l'hebdomadaire a déjà vécu une première vie. Gaston Gallimard l'avait lancé en 1928 et en avait confié la direction à Georges Kessel, frère de Joseph. Simenon y avait publié des nouvelles sous le nom de Georges Sim. Le dernier numéro de cette série parut le 30 mai 1940 ; Mérindol écrit pour le titre qui a reparu après la guerre.

Un style que Détective vendait déjà

Selon la quatrième de couverture, Mérindol « autopsiait le réel », et les faits de ses reportages sont tous vrais. À l'époque, le journal vendait aussi son style. En tête de « Chez Jo les gros bras », Finitude a conservé en italique le chapeau de la rédaction. Il présente Mérindol comme le témoin direct d'une fusillade aux Halles, qu'il « narre ici dans un style vivant et pittoresque ».

Le style annoncé arrive avant le coup de feu. Mérindol commence par le quartier, où la soupe à l'oignon attend les « garagistes de Quimperlé » et où passent les camionneurs « à odeur de gas-oil et d'endive amère ». Antoine Nottini, dit la Béquille, sort son revolver au bar Chez Jacqueline, rue des Lombards, une fois seulement ce tour du propriétaire achevé.

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À Lyon, Mérindol emploie les ressources du romancier pour des faits qu'il n'invente pas. Avant l'attaque du car postal de Saint-Genis, dans « Western dans les rues de Lyon », il fait l'inventaire des soixante-dix-huit sacs du chauffeur Fernand Bouchot, des lettres d'amour ou de rupture, des faire-part, des mandats, des sacs de châtaignes. On plaisante au bureau de poste sur les diligences, qu'on ne verrait plus que dans les films américains.

L'affaire de l'étrangleur se referme sur des rumeurs. Le milieu parle de dix-sept prostituées agressées dans les hôtels de passe, et Mérindol n'est pas certain du chiffre. Il appelle l'histoire « cette Série noire hors-série », d'après la collection que Gallimard avait confiée à Marcel Duhamel en 1945.

Le dépeceur du Gourguillon, du nom d'une montée du Vieux-Lyon, a droit à un portrait de roman de mœurs. Le petit homme s'est aménagé un « laboratoire » chez son beau-père, encombré d'images colorées et de vieilles coupures de journaux. Devant les assises, il réclame justice pour lui-même. « J'étais avec Deshays, le docker innocent, à Poissy. Lui, on lui a donné six millions. À moi, rien ! » Sa femme lui a offert un vélomoteur neuf, et il n'a pas de quoi payer l'essence. Amélie, qui vit d'une maigre retraite, le regarde avec tendresse faire son numéro.

Le pari de Finitude

Emmanuelle et Thierry Boizet ont fondé Finitude en 2002, au Bouscat, près de Bordeaux. Leur catalogue a arraché à l'oubli Jean-Pierre Martinet, André Baillon, Jean Ferry et Pierre Luccin, et il a fait connaître en français les romans de Harry Crews, le romancier de Géorgie. En 2016, En attendant Bojangles, le premier roman d'Olivier Bourdeaut, est devenu l'un des succès de librairie de l'année. La maison a gardé sa ligne après ce succès, Bourdeaut lui est resté fidèle avec Pactum salis, et les inconnus continuent d'arriver au Bouscat.

Finitude traite les reportages de Mérindol avec le soin qu'on réserve d'ordinaire aux classiques, alors qu'ils avaient été écrits pour finir avec le journal de la semaine. Aucun éditeur ne les avait encore réunis. Leur auteur est mort en 2013, et son roman, Fausse route, datait de 1950. Mérindol rejoint l'écurie des auteurs que Finitude a redécouverts. Chaque reportage s'ouvre sur un titre blanc dans un bandeau noir, à l'instar des pages de l'hebdomadaire.

Les reportages sont parfois redondants s’ils sont lus d’une traite. Le pathos revient d'un texte à l'autre, avec des « Hélas ! », des « Malheureusement », des personnages appelés « la malheureuse » et un Destin à majuscule qui « n'a pas voulu qu'un calme bonheur ait sa place ». Mieux vaut donc picorer. Disons un texte par soir. C’est à peu près le rythme des abonnés de l'hebdomadaire.

Le vocabulaire de l'époque gêne parfois.

Le blessé de la rue Tête-d'Or reste « un jeune Nord-Africain ». Les réfugiés arméniens de Lyon auraient gardé, selon Mérindol, une « mentalité faite de mysticisme, de fatalisme ». Retrancher ces mots aurait pourtant trahi le texte. Le lecteur de 2026 doit faire lui-même la part des choses.

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Le dernier reportage du recueil date au plus tard de 1960. Onze ans après, on démolissait les pavillons Baltard, où Mérindol avait vu passer ses camionneurs.

Charles Garatynski

Né en 1998, Charles Garatynski est écrivain, critique littéraire et traducteur. Il écrit aussi bien en français qu'en polonais. Lauréat du prix de l'écrivain de la diaspora polonaise en 2025, il a publié des poèmes dans plusieurs revues, parmi lesquelles Les Hommes sans Épaules, Lichen, OUPOLI et e-eleWator. Certains de ses textes ont également fait l'objet de traductions et d'études à l'université de Salerne. Sa pièce Héraut de la démocratie a, quant à elle, été présentée à Nantes.

Parallèlement à son travail d'écriture, il collabore comme critique littéraire à En attendant Nadeau, à La Revue des Deux Mondes, à Collateral et à ActuaLitté. C'est dans les colonnes de ce dernier qu'il a développé sa théorie de la « littérature de franchise », dont la publication est prochainement annoncée dans la revue varsovienne Dwutygodnik.

Son analyse de L'Inassouvissement, de Stanisław Ignacy Witkiewicz, a par ailleurs été remarquée par Le Monde. Également auteur de tribunes pour Mediapart et La Libre Belgique, Charles Garatynski prépare Vis-à-vis, une série d'entretiens avec des écrivains destinée à En attendant Nadeau. Jean-Louis Ezine et Thierry Gillybœuf figurent notamment parmi les participants annoncés.

Son activité de traducteur se concentre notamment sur les œuvres encore inédites en français de Stanisław Ignacy Witkiewicz et de Bruno Schulz. Il a également consacré plusieurs interventions à ces deux écrivains, ainsi qu'à Witold Gombrowicz, dans le cadre de colloques organisés à la Sorbonne Nouvelle, à l'INALCO, à la KU Leuven et à l'université de Giessen.

Par Auteur invité

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