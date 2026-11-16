Le jeu de tarot est un voyage : chaque lame rend compte d’une étape

Archétypes : de Jung au tarot, de la carte au roman

De tradition médiévale et chrétienne, le tarot se répand dans toute l’Europe au Moyen-Âge. Des jeux somptueusement décorés voient le jour en Italie dans des familles nobles, tel que le Tarot des Visconti-Sforza. Plusieurs maîtres cartiers créent leur jeu en France. Différent des cartes à jouer, ce jeu prendra le nom de tarot de Marseille et s’inscrira le plus souvent dans le cadre des jeux divinatoires.

Mais le tarot a avant tout une portée symbolique qui parle de l’humain au niveau individuel et collectif, comme si l’on avait mis en images l’histoire du monde dans laquelle chacun de nous prend place.

Il nous propose un parcours de 78 cartes structuré en deux niveaux. L’un concerne la façon dont notre moi perçoit le monde extérieur et s’y adapte correspondant à nos quatre fonctions en psychologie jungienne. Ce sont les deniers (sensation et corps), les coupes (émotions et sentiments), les bâtons (élan vital), les épées (mental).

L’autre niveau, souvent le plus connu, représente des archétypes qui concernent le collectif.

Le jeu de tarot est un voyage dont chaque lame va rendre compte d’une étape et de la façon dont on va l’appréhender. Le voyageur, héros de cette histoire, est une lame qui s’appelle le mat (ou le fou). C’est celui qui va, à un moment donné, être confronté à un événement qui va le déstabiliser, le sortir du connu pour le précipiter dans l’inconnu. Il incarne le commencement. Il a l’élan de sortir de son monde ordinaire pour aller vers la quête intérieure qui le porte, poussé par un événement extérieur, tout en ne sachant pas ce dont il est porteur ni où il va. Cette structure rappelle le « voyage du héros » décrit par le mythologue Joseph Campbell : un héros quitte son monde ordinaire, rencontre un mentor, traverse des épreuves et revient transformé. Un schéma présent dans les mythes du monde entier, et que de nombreux romanciers et scénaristes ont repris.

C’est aussi la dynamique qui nous permet la traversée des divers moments de notre vie et la résilience face aux épreuves.

Au cours de ce périple, le Mat traverse les 21 portes que sont les autres lames. Il doit d’abord s’équiper avec le Bateleur (lame I), puis fait une rencontre essentielle : celle de son Mentor, la Papesse (lame II). Elle lui transmet la connaissance et la sagesse nécessaires, lui donne le courage d’avancer et l’aide pour dépasser le doute et la crainte. Le roman et le cinéma regorgent de ces figures : Obi-Wan Kenobi pour Luke Skywalker, Dumbledore pour Harry Potter, Gandalf pour Frodon. Dans notre réalité, le mentor nous rappelle que nous avons à apprendre de quelqu’un ou de quelque chose, mais aussi que nous portons en nous la connaissance et l’intuition. Nous pouvons d’ailleurs, à notre tour, être le mentor de quelqu’un d’autre.

Cette souplesse est une particularité du Mat : il n’a pas de numéro et peut donc prendre la place de chaque archétype, car chacun de nous les porte tous dans sa psyché. Le message est clair : dans le voyage, nous ne sommes pas seuls, nous avons un mentor et des alliés.

Et fort heureusement puisque notre héros va rencontrer un autre arcane, le numéro 13, arcane sans nom que certains appellent la Mort. Un peu plus loin qu’à la moitié du trajet, il est le signe qu’un certain chemin a déjà été parcouru dans notre psychisme. Nous ne sommes pas encore au bout du voyage, mais nous avons acquis une certaine maturité qui va permettre au héros d’y voir plus clair pour poursuivre la voie.

Malheureusement, pour le moment, la clarté ne prend pas tout à fait la forme que l’on aimerait. Puisque la lame 13 est l’étape de la transformation ultime, celle où le héros perd tous ses repères, une forme de nuit noire de l’âme. Étape inconfortable, mais salutaire pour le renouveau qui va suivre. En littérature ou au cinéma, cet arcane ne correspond pas à la mort physique, mais à un bouleversement total qui va permettre un rebondissement, le point culminant où le lecteur, le spectateur, ne sait pas à quoi s’attendre.

Tout comme chacun de nous face à un moment de bouleversement intérieur profond. C’est ce moment qui va permettre, un peu plus loin, la résolution de l’énigme. Quant à nous, nous ne regardons pas notre vie sur un écran ou ne la feuilletons pas au fil des pages d’un livre. C’est lorsque nous regardons en arrière, que nous voyons les aides dont nous avons bénéficié pour traverser ces moments et comment nous avons grandi. Nous avons donné du sens, acquis de la sagesse, de la maturité.

Toutes ces instances représentées dans le Tarot font écho à nos scénarios de vie et à la manière dont nous les abordons. On les retrouve dans les romans souvent de manière inconsciente parce que ce sont des archétypes communs à l’humanité et inscrits psychiquement au fond de nous et qui structurent tous les récits. Que l’on écrive un roman ou que l’on cherche à comprendre sa propre histoire, la même question revient : « quel rôle ai-je envie de jouer ? », c’est dans cet esprit que j’accompagne celles et ceux qui veulent avancer dans leur vie.

Crédits photo : Piktos

Par Auteurs Piktos

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