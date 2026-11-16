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Le jeu de tarot est un voyage : chaque lame rend compte d’une étape

Un Fou qui quitte le monde familier, une Papesse qui lui montre la voie, une carte sans nom qui lui fait perdre tous ses repères. Dans le tarot de Marseille (Editions Grancher), Laurence Luye-Tanet reconnaît les grandes étapes du voyage du héros. De la psychologie de Carl Jung aux romans et au cinéma, elle explore ce que ces figures racontent de nos épreuves, de ceux qui nous aident à les traverser et du rôle que nous choisissons de jouer dans notre propre histoire.

Le 16/11/2026 à 17:37 par Auteurs Piktos

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Publié le :

16/11/2026 à 17:37

Auteurs Piktos

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Archétypes : de Jung au tarot, de la carte au roman

De tradition médiévale et chrétienne, le tarot se répand dans toute l’Europe au Moyen-Âge. Des jeux somptueusement décorés voient le jour en Italie dans des familles nobles, tel que le Tarot des Visconti-Sforza. Plusieurs maîtres cartiers créent leur jeu en France. Différent des cartes à jouer, ce jeu prendra le nom de tarot de Marseille et s’inscrira le plus souvent dans le cadre des jeux divinatoires.

Mais le tarot a avant tout une portée symbolique qui parle de l’humain au niveau individuel et collectif, comme si l’on avait mis en images l’histoire du monde dans laquelle chacun de nous prend place.

Il nous propose un parcours de 78 cartes structuré en deux niveaux. L’un concerne la façon dont notre moi perçoit le monde extérieur et s’y adapte correspondant à nos quatre fonctions en psychologie jungienne. Ce sont les deniers (sensation et corps), les coupes (émotions et sentiments), les bâtons (élan vital), les épées (mental).

L’autre niveau, souvent le plus connu, représente des archétypes qui concernent le collectif.

Le jeu de tarot est un voyage dont chaque lame va rendre compte d’une étape et de la façon dont on va l’appréhender. Le voyageur, héros de cette histoire, est une lame qui s’appelle le mat (ou le fou). C’est celui qui va, à un moment donné, être confronté à un événement qui va le déstabiliser, le sortir du connu pour le précipiter dans l’inconnu. Il incarne le commencement. Il a l’élan de sortir de son monde ordinaire pour aller vers la quête intérieure qui le porte, poussé par un événement extérieur, tout en ne sachant pas ce dont il est porteur ni où il va. Cette structure rappelle le « voyage du héros » décrit par le mythologue Joseph Campbell : un héros quitte son monde ordinaire, rencontre un mentor, traverse des épreuves et revient transformé. Un schéma présent dans les mythes du monde entier, et que de nombreux romanciers et scénaristes ont repris. 

C’est aussi la dynamique qui nous permet la traversée des divers moments de notre vie et la résilience face aux épreuves.

Au cours de ce périple, le Mat traverse les 21 portes que sont les autres lames. Il doit d’abord s’équiper avec le Bateleur (lame I), puis fait une rencontre essentielle : celle de son Mentor, la Papesse (lame II). Elle lui transmet la connaissance et la sagesse nécessaires, lui donne le courage d’avancer et l’aide pour dépasser le doute et la crainte. Le roman et le cinéma regorgent de ces figures : Obi-Wan Kenobi pour Luke Skywalker, Dumbledore pour Harry Potter, Gandalf pour Frodon. Dans notre réalité, le mentor nous rappelle que nous avons à apprendre de quelqu’un ou de quelque chose, mais aussi que nous portons en nous la connaissance et l’intuition. Nous pouvons d’ailleurs, à notre tour, être le mentor de quelqu’un d’autre.

Cette souplesse est une particularité du Mat : il n’a pas de numéro et peut donc prendre la place de chaque archétype, car chacun de nous les porte tous dans sa psyché. Le message est clair : dans le voyage, nous ne sommes pas seuls, nous avons un mentor et des alliés.

Et fort heureusement puisque notre héros va rencontrer un autre arcane, le numéro 13, arcane sans nom que certains appellent la Mort. Un peu plus loin qu’à la moitié du trajet, il est le signe qu’un certain chemin a déjà été parcouru dans notre psychisme. Nous ne sommes pas encore au bout du voyage, mais nous avons acquis une certaine maturité qui va permettre au héros d’y voir plus clair pour poursuivre la voie.

Malheureusement, pour le moment, la clarté ne prend pas tout à fait la forme que l’on aimerait. Puisque la lame 13 est l’étape de la transformation ultime, celle où le héros perd tous ses repères, une forme de nuit noire de l’âme. Étape inconfortable, mais salutaire pour le renouveau qui va suivre. En littérature ou au cinéma, cet arcane ne correspond pas à la mort physique, mais à un bouleversement total qui va permettre un rebondissement, le point culminant où le lecteur, le spectateur, ne sait pas à quoi s’attendre.

Tout comme chacun de nous face à un moment de bouleversement intérieur profond. C’est ce moment qui va permettre, un peu plus loin, la résolution de l’énigme. Quant à nous, nous ne regardons pas notre vie sur un écran ou ne la feuilletons pas au fil des pages d’un livre. C’est lorsque nous regardons en arrière, que nous voyons les aides dont nous avons bénéficié pour traverser ces moments et comment nous avons grandi. Nous avons donné du sens, acquis de la sagesse, de la maturité.

Toutes ces instances représentées dans le Tarot font écho à nos scénarios de vie et à la manière dont nous les abordons. On les retrouve dans les romans souvent de manière inconsciente parce que ce sont des archétypes communs à l’humanité et inscrits psychiquement au fond de nous et qui structurent tous les récits. Que l’on écrive un roman ou que l’on cherche à comprendre sa propre histoire, la même question revient : « quel rôle ai-je envie de jouer ? », c’est dans cet esprit que j’accompagne celles et ceux qui veulent avancer dans leur vie.

Crédits photo : Piktos

 
 
 

 

Par Auteurs Piktos
Contact : f.lamotte@piktos.fr

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Qui n'a plus peur de Virginia Woolf ?

Depuis plusieurs semaines, une étrange coïncidence accompagne mes déplacements. À Paris, Montpellier, Bordeaux, Pau, Lille, jusqu'à Genève, dans les gares et les aéroports, je croise régulièrement des femmes plongées dans Virginia Woolf. Une fois, deux fois, puis suffisamment pour éveiller ma curiosité. À croire que Les Vagues de Woolf ont décidé de déferler sur les quais plutôt que sur les plages. Pourquoi cette écrivaine, disparue en 1941, semble-t-elle si présente dans les lectures contemporaines ?

14/11/2026, 08:00

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Aux Petites Fugues, Karim Kattan raconte le deuil d’un pays

Aux Petites Fugues, Karim Kattan empruntera les routes de Bourgogne-Franche-Comté, à la rencontre de lecteurs parfois éloignés des grands rendez-vous littéraires. Une itinérance qui résonne avec Septentrionale (Elyzad), son dernier roman, couronné par le prix Wepler-Fondation La Poste. De la Palestine aux territoires imaginaires, de l'intimité du deuil aux paysages qui disparaissent, l'écrivain interroge ce que la littérature préserve lorsque le réel se dérobe. Sans oublier ceux qui la font circuler : bibliothécaires, libraires et éditeurs indépendants.

13/11/2026, 21:26

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Dix ans après Varsovie, Un Week-end à l’Est redécouvre la Pologne

Dix ans après sa première édition consacrée à Varsovie, le festival Un Week-end à l’Est retrouve la Pologne, cette fois à travers Cracovie, du 16 au 28 novembre 2026. Théâtre, littérature, poésie et arts visuels composent une programmation où la mémoire dialogue avec les préoccupations contemporaines. Brigitte Bouchard, directrice artistique et cofondatrice de la manifestation, revient sur cet anniversaire et sur une décennie de découvertes.

10/11/2026, 16:45

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Imaginer “un monde du livre durable, antifasciste, autogéré, déconcentré”

La fin du second mandat d'Emmanuel Macron et la présentation du budget 2027 s'accompagnent d'un mouvement social de grande ampleur, pour la défense des services publics, notamment éducatifs, et une meilleure répartition des richesses. La branche Métiers du livre du syndicat SUD Culture Solidaires souligne, dans un texte reproduit ci-dessous, le rôle que les professions du livre et de la lecture peuvent jouer dans cette lutte.

10/11/2026, 12:34

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À L’Autre Livre 2026, la solidarité se lit aussi entre les lignes

Après un samedi plutôt calme, le Salon d’automne de L’Autre Livre a retrouvé de l’animation ce dimanche 8 novembre. Au Palais de la Femme, à Paris, quelque 90 maisons d’édition indépendantes se sont réunies autour d’un même objectif : faire découvrir leurs publications, rencontrer les lecteurs et défendre leur place dans un secteur dominé par les grands groupes. Entre retrouvailles, inquiétudes et perspectives d’avenir, reportage au cœur d’un rendez-vous qui garde toute sa raison d’être.

10/11/2026, 12:11

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“Le combat pour la France éternelle est une arnaque"

Trois tomes, 2000 ans d'histoire passés au broyeur et une impressionnante quantité de « grands hommes » confondus : Pacôme Thiellement achève L'Empire n'a jamais pris fin, son impressionnante entreprise de dynamitage du roman national menée avec Blast et Massot éditions. De Napoléon à Macron, les empereurs paradent, les bourgeois encaissent, les révolutionnaires prennent des balles et les poètes ne parlent que de boucle infinie.

09/11/2026, 18:44

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Face aux populismes, pourquoi la démocratie ne convainc plus

À six mois de la présidentielle, certains électeurs disent vouloir « renverser la table », l’extrême droite consolide son écosystème médiatique et la gauche réinvestit la nation. Dans Populismes. Pourquoi la démocratie ne convainc plus, François Dubet déplace pourtant la question : plutôt que de demander pourquoi le populisme séduit, le sociologue s’interroge sur ceux qui ne parviennent plus à lui opposer un récit crédible.

09/11/2026, 09:00

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Amélie Nothomb, de la stupeur à la consternation

En 1999, Amélie Nothomb racontait dans Stupeur et tremblements les humiliations et la violence du monde du travail. Vingt-sept ans plus tard, son départ d’Albin Michel, sur fond de licenciement de son amie et attachée de presse Florence Godfernaux, suscite une profonde incompréhension. Entre fidélité personnelle, souffrances dénoncées par des salariés et responsabilité morale, ActuaLitté écrit à la romancière, dans une lettre ouverte qui n'adresse qu'une question : jusqu’où peut aller la loyauté ?

07/11/2026, 14:35

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Distraits, étourdis ou écervelés : 11 personnages abonnés aux objets trouvés

« Un jour, tu oublieras ta tête... » Il existe des gens qui n'égarent jamais leurs clés et retrouvent une boucle d'oreille juste en fermant les yeux. La littérature leur doit peu. Ses personnages préfèrent égarer un bijou hors de prix, un manteau à peine acheté ou une lettre d'amour dont dépend toute une vie. Quand ce n'est pas leur nez qui prend ses quartiers ailleurs.

07/11/2026, 07:30

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“C'est lamentable !” : le coup d'éclat anti-Bolloré chez Relay

Un voyageur, valise à la main, goûte peu au déménagement surprise. Vendredi 6 novembre, des militants d’Alternatiba et d’ANV-COP21 ont vidé une bonne partie des rayons d’un Relay de la gare Montparnasse, à Paris. ActuaLitté a assisté à cette opération de désobéissance civile, entre cartons, altercations et bataille pour briser le monopole de Relay sur la vente de livres et de presse dans les gares.

06/11/2026, 18:33

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Le grand dictionnaire français de l'Orient cachait un secret

En 1697, la Bibliothèque orientale de Barthélemy d’Herbelot paraît comme une somme savante sur l’Orient. Elle est surtout un carrefour : héritière d’une bibliographie ottomane, achevée par Galland, elle transforme l’érudition du Grand Siècle en passage vers les Lumières. Par Amel Aït-Hamouda.

06/11/2026, 18:22

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Quand Antonin Artaud traitait Jacques Lacan de “crapule”

D’un côté, Jacques Lacan, ses concepts et son autorité de psychiatre. De l’autre, Antonin Artaud, les nerfs à vif et les mots qui cognent. En 1938, le premier examine le second à Sainte-Anne. Mais qui juge qui ? Qui détient la vérité sur la folie ? Dans cet essai, Ilios Chailly remonte le fil d’une confrontation explosive, entre pouvoir médical, création littéraire et révolte du corps. Avec, en toile de fond, une question : que vaut la parole d’un homme lorsque ceux qui prétendent le soigner refusent de l’entendre ?

03/11/2026, 18:18

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“La vie est à elle-même son propre sens” : l’héritage de Nicolas Grimaldi

Disparu le 13 février dernier à l’âge de 92 ans, le philosophe Nicolas Grimaldi laisse une œuvre traversée par le désir, le temps et les contradictions de l’existence. Dans cet hommage, Aliocha Wald Lasowski retrace le parcours d’un penseur qui, de Montaigne à Proust, n’a cessé d’interroger notre rapport au monde. Une exploration de sa philosophie, où l’art, l’amour et l’imprévu nourrissent une profonde passion pour la vie.

02/11/2026, 17:33

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Manuscrits jamais livrés : quand auteurs et éditeurs règlent leurs comptes

Exclusif - 47.000 € à rembourser pour un ouvrage jamais livré : pour cette autrice, la douloureuse fut amère. Un certain Éric Z. s’en sortit bien mieux : deux ans après la date butoir, toujours pas de manuscrit, mais 30.000 € d’avance jamais rendus. Récemment, Flammarion a fait condamner un écrivain à restituer près de 5000 € pour un manuscrit jamais remis. Trois contrats qui déraillent, trois additions avec un point commun : quand l’édition règle ses comptes, qui passe à la caisse ? Enquête sur ces histoires de livres qui finissent au tribunal.

01/11/2026, 09:33

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Contrôle antidopage : cinq livres (très) positifs au rebondissement

Des rebondissements à intervalles réguliers, des personnages anormalement charismatiques, des histoires d’amour sous perfusion et des événements qui s’enchaînent sans laisser au lecteur le temps de dormir : la littérature présente des symptômes inquiétants. Cinq ouvrages ont été convoqués devant une commission antidopage. Reste à déterminer ce qui, dans un roman, constitue réellement une tricherie.

31/10/2026, 09:19

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Attentat de Trappes : “Le racisme à l’état brut”

Un mort, cinq blessés et une attaque dont le caractère raciste est au cœur de l’enquête antiterroriste. Après les tirs du 23 octobre 2026 à Trappes et La Verrière, dans les Yvelines, les éditions Rue du monde sortent du silence. Implantée depuis 30 ans dans l’agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines, la maison d’édition jeunesse dénonce la haine raciste et appelle à défendre la fraternité, au plus près des habitants et des enfants.

29/10/2026, 10:38

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Vincent Bolloré : “Moi, un prédateur ? Vous avez vu la dernière liste du Goncourt ?”

Les jurés du Goncourt ont dévoilé leurs ultimes choix : quatre romans, deux chez Gallimard, un chez Minuit et un dernier chez Flammarion. Soit un carton plein pour le groupe Madrigall. Vincent Bolloré, dont le groupe familial détient 30,4 % du capital de Louis Hachette Group, maison mère indirecte de Hachette Livre, répond à une interview (presque) imaginaire de ActuaLitté.

27/10/2026, 15:58

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“Je suis inquiet pour 2027 : beaucoup trop de voyants sont au rouge pour le livre et la lecture” (Geoffroy Pelletier, Sofia)

À l'approche des troisièmes États généraux des festivals et salons du livre, les 3 et 4 novembre 2026, le directeur de la Sofia, Geoffroy Pelletier, expose les contradictions du secteur, explique les arbitrages budgétaires relatifs à l’action culturelle et s'inquiète d'un recul de la lecture qui pourrait encore s'aggraver en 2027.

27/10/2026, 11:50

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Budget 2027 : “La lecture n’est pas une dépense accessoire”

Le projet de loi de finances du gouvernement, pour l'année 2027, a été précédé par des exigences d'économies sur les dépenses de l'État, conduisant à une baisse de la plupart des budgets des ministères. Celui de la Culture n'y a pas échappé, après de sévères coupes déjà effectuées en 2026. Une soixantaine d'organisations du livre et de la lecture ont rédigé un plaidoyer, afin d'inciter le gouvernement à revoir sa copie. Nous reproduisons ci-dessous leur appel, dans son intégralité.

27/10/2026, 08:57

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Le championnat du monde des personnages qui regardent par la fenêtre

Ils espionnent leurs voisins, attendent un être cher, surveillent un ennemi ou découvrent qu'un dragon fait griller des beignets dans la maison d'en face. La littérature compte des milliers de personnages qui regardent par la fenêtre, sans qu'aucune instance n'ait jamais songé à homologuer leurs performances. Une lacune institutionnelle particulièrement préoccupante, désormais prise en charge.

24/10/2026, 08:11

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Thélyson Orélien : derrière le scandale de l’IA, une question bien plus dérangeante

L'affaire Thélyson Orélien a relancé le débat sur les textes produits par l'intelligence artificielle. Mais une question plus profonde demeure : comment les critères qui façonnent un livre deviennent-ils véritablement ceux de son auteur ? Par Peter Kahl, chercheur indépendant, Lex et Ratio — Prague.

23/10/2026, 17:34

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Antoine Galland, l’érudit qui ouvrit les portes de l’Orient à la France

On connaît le traducteur des Mille et Une Nuits, on ignore souvent le savant qui collectionna les médailles, déchiffra les manuscrits et rapprocha l’Orient de la France. Antoine Galland (1646-1715) ne fut pas seulement le passeur de Shéhérazade : il fut l’un des artisans discrets de l’orientalisme savant et l’un de ceux qui ont appris à la France à lire l’Orient. Par Amel Aït-Hamouda.

23/10/2026, 16:59

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“Elle se dit son esclave” : la relation tragique entre Nadja et André Breton

Derrière Nadja, figure mythique du surréalisme immortalisée par André Breton, se trouvait Léona Delcourt, une femme dont la vie, les lettres et l’internement psychiatrique racontent une autre histoire. Comment retrouver la personne réelle derrière le personnage littéraire ?

21/10/2026, 13:10

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Paris sous tension, Totoro en vitrine : le week-end improbable de la Maison Ghibli

Ouverte le 17 octobre à Paris, la boutique éphémère de la Maison Ghibli a connu un premier week-end mouvementé. Malgré les manifestations, les fans sont au rendez-vous pour retrouver l’univers de Hayao Miyazaki.

20/10/2026, 16:43

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Victor Hugo n’a jamais mis les pieds en Orient. Il en a pourtant fait une révolution poétique

Publié en janvier 1829, le recueil Les Orientales de Victor Hugo ne doit rien à un voyage réel. C'est un Orient rêvé, tissé de lectures et d'imaginaire, qui allait pourtant bouleverser la poésie française et imposer son auteur comme le chef de file du romantisme. Par Amel Aït-Hamouda.

19/10/2026, 18:18

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Comment Sarah Knafo applique le “grand remplacement” à Éric Zemmour

En six semaines, Sarah Knafo aura vendu 46.304 exemplaires de plus qu’Éric Zemmour avec son essai de 2021, La France n'a pas dit son dernier mot. Le Casse du siècle tient mieux la distance et s’impose surtout dans les grandes surfaces spécialisées, ventes en ligne comprises. Mais l’ancien journaliste conserve un solide passé de best-seller, notamment avec Le Suicide français. Derrière la bataille des chiffres se dessinent deux carrières médiatiques et des rôles politiques qui évoluent.

17/10/2026, 10:54

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Kid Eternity : le jour où le paradis a cessé de dire la vérité

En 1942, un enfant meurt sous les torpilles nazies. Le ciel reconnaît une erreur et le ramène à la vie. En 1991, Grant Morrison et Duncan Fegredo ressuscitent ce héros pour le précipiter dans un enfer où même les anges deviennent suspects. Entre les deux, les comics ont grandi, les certitudes vacillé, et l'horreur appris à peindre.

17/10/2026, 09:15

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Le fisc français a lu ces six romans et demande quelques explications

Fortunes obscures, mariages intéressés, ouvriers sacrifiés : certains personnages de roman auraient du mal à justifier leur train de vie. D'autres ne possèdent pas encore les biens qu'ils convoitent. Voilà qui complique le contrôle. Depuis le 29 juillet, le service de correction en ligne des déclarations de revenus 2025 est ouvert, jusqu'au 30 novembre 2026. On n'y régularise ni contrat démoniaque ni héritage félin...

 

17/10/2026, 07:30

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Et si les étudiants en édition réinventaient l’université à leur manière ?

À l'université Paris Nanterre, la « semaine rouge » bat son plein. À Saint-Cloud, les étudiants du pôle Métiers du livre ont choisi une autre manière de poursuivre la mobilisation : organiser leurs propres cours. Syndicalisme, expériences professionnelles, avenir des bibliothèques, précarité dans l'édition… À la veille des manifestations du 17 octobre, ActuaLitté a rencontré cette génération qui aime les livres, mais n'accepte pas la passion comme une rémunération suffisante.

16/10/2026, 20:50

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Le RN veut couper ses financements, la Maison des Sciences de l’Homme contre-attaque

Après le dépôt, puis le retrait, d’un amendement du Rassemblement national visant à supprimer sa subvention publique dans le budget 2027, la Fondation Maison des Sciences de l’Homme (FMSH) réagit dans une tribune. Elle rappelle ses missions de diffusion des savoirs et défend la liberté de la recherche en sciences humaines et sociales.

16/10/2026, 17:34

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“Le contrat social automobile à bout de souffle” : pourquoi la voiture doit changer de modèle

Au Mondial de l’auto, la 2 CV revient en électrique, les petites voitures abordables reprennent le devant de la scène et l’Europe négocie encore la trajectoire de 2035. Trois actualités que La voiture : décryptage d’une transition sous tension, de Léo Larivière et Diane Strauss, avec Marie Chéron, permet de lire autrement : comme les signes d’un contrat social, industriel et énergétique en pleine renégociation.

16/10/2026, 10:55

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Gaston Lagaffe reste devant Sarah Knafo, neuf BD dans le top 20 La politique bouscule les meilleures ventes : Jean-Luc Mélenchon en tête "Tout le monde peut lire ce roman et même devrait le lire" Nothomb chez Gallimard : l'arrivée de son amie trouble déjà la fête
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