Depuis l’enfance, il est animé par le chant et la danse, il sait depuis toujours qu’il réussira, que tout est une question de patience et d’énormément de travail. Les vidéos familiales montrent un enfant déjà animé par le sens du spectacle et du déguisement. Mireille Dumas l’interviewe en femme aussi bien qu’en homme.

À ce sujet, il ne souhaite rentrer dans aucune case, il s’est posé beaucoup de questions sur le genre pour apporter sa réponse : il est ce qu’il est, c’est-à-dire Bilal, un être libre et tant pis pour ceux ou celles qui ne comprendraient pas. Il réplique en musique à ces questions, chacune d’entre elles donne une solution à ses problématiques et aux interrogations que lui renvoient ses fans comme ses détracteurs.

Il est courageux Bilal, il ne baisse pas les bras ni la tête. Il a connu un déchainement de haine après l’Eurovision, moment de déstabilisation et de découragement. Mais c’est sans compter sur une mère présente, un entourage aimant et bienveillant qui le préserve de la bassesse des ignorants.

Il ou elle, - peut importe -, Bilal a de la suite dans les idées, une réflexion mature sur le monde de la musique et il se bat comme une fille, car une fille doit toujours s’imposer avec beaucoup plus de caractère et de force qu’un garçon dans un univers hostile. Il a le caractère hargneux des compétiteurs au cœur d’or et la grâce des séductrices courageuses Il et elle, est tout cela à la fois et encore plus.

En marge de la musique, Bilal Hassani a signé à l’âge de 19 ans une autobiographie parue chez Plon en octobre 2019 , au titre prometteur : Singulier. Singulier en effet d’écrire déjà une autobiographie sur un parcours naissant, livre dans lequel il se défend : « Braver les peurs, la haine et le doute, accepter d'être singulier, d'être unique, d'être moi. »

Sans vouloir être le porte-parole d’un génération, il avouera à sa sortie que « Ce n’est pas vraiment une autobiographie, mais plutôt un moyen de me connecter avec les gens qui ont mon âge ». Deux ans plus tard, il écrit le scénario d’une BD de science-fiction pour la jeunesse, Jjong, tome 1 : Sauver Willo, paru chez Michel Lafon, avec Nina en co-auteur et Willo l’illustrateur.

Mireille Dumas signe un excellent documentaire intime, tourné sur une année de préparation d’un concert, entre promo et répétitions. Elle prouve une fois de plus ce talent de révéler au plus grand nombre les secrets d’une belle personne et d’une réussite qui n’est pas qu’un phénomène médiatique de mode. Bilal Hassani est beaucoup plus que cela et mérite notre admiration, ne serait-ce que pour le combat qu’il mène pour être lui/elle, tout simplement.

Bilal Hassani, bats-toi comme une fille mon fils - Documentaire en replay sur France TV

Crédits photo : Capture d'écran Youtube - France TV (Bilal Hassani : l'histoire intime d'un artiste singulier)

Par Christian Dorsan

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