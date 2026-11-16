Après 25 ans chez CNRS Éditions, Marie Bellosta rejoint le Seuil

Elle sera notamment chargée de renforcer les publications consacrées aux sciences fondamentales, de la biologie à la physique en passant par les mathématiques.

Chez CNRS Éditions, Marie Bellosta a accompagné les travaux de nombreux scientifiques et chercheurs. Parmi eux figurent le physicien Jean Dalibard, l'écologue Sandra Lavorel, la climatologue Valérie Masson-Delmotte, l'astrophysicien Alessandro Morbidelli et l'épidémiologiste Renaud Piarroux.

Elle a également participé au développement de plusieurs collections, notamment « Tout comprendre (ou presque) », consacrée à la vulgarisation scientifique, et « Les Grandes Voix de la Recherche », qui donne la parole à des chercheurs sur leurs parcours et leurs travaux. La série d'ouvrages « Étonnants », consacrée à différentes disciplines scientifiques, compte également parmi les projets éditoriaux auxquels elle a contribué.

Pour Vincent Casanova, cette expérience répond aux orientations du département : « Avec Marie Bellosta, nous allons pouvoir poursuivre notre dynamique éditoriale dans les domaines fondamentaux du savoir comme ceux de la biologie, des mathématiques ou de la physique », indique-t-il.

Le directeur éditorial souligne également son expérience dans la réalisation d'ouvrages collectifs et de livres de vulgarisation, deux formats auxquels le Seuil entend accorder une place dans le développement de son catalogue scientifique.

Crédits photo : Marie Bellosta (© Bénédicte Roscot)

Par Hocine Bouhadjera

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