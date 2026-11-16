Harcèlement scolaire : une mère actrice porno part en guerre contre les responsables

Aymeric Patricot sait, de livre en livre, créer des scénarios impeccables où s’agrègent des personnages intéressants auxquels le lecteur s’attache. Cette actrice porno, libre, bravache, assumant son métier, se retrouve confrontée malgré elle au harcèlement scolaire de son fils. Elle est sur plusieurs fronts, et pourtant, elle livre un courage hors-pair dans toutes les situations dans lesquelles elle se trouve Aymeric Patricot porte un regard concis sur ce personnage principal dont le relief et ses contours sont très travaillés. Ou comment délivrer une victime du poids de la culpabilité dont on l’accable injustement.

Les crapules est un polar littéraire virant au thriller social. Son sujet est très actuel car il questionne le climat ambiant né de la mécanique des meutes (réseaux sociaux, internet) et ce fameux concept de buzz et de « viralité » qui harcèle et finit par détruire des réputations en un temps record.

Très critique sur l’institution (Education Nationale), le roman dénonce le laxisme qui juge le travail de la mère mais qui s’inquiète bien peu du harcèlement puis de la disparition du fils Mathieu. Sabine tente d’y voir clair, et elle tient là une revanche à prendre sur ce « Pas de vague » qui ne sera pas avare de péripéties.

Aymeric Patricot signe un roman à la fois noir et subtil. Noir car charriant avec finesse et habileté les thématiques diverses et variées que sont les sujets tabous : l’argent, les rapports de pouvoir, la dérive adolescente, la drogue qui sévit en banlieue, mais aussi cette délinquance en col blanc qui ne dit pas son nom, et raffiné car mené de main de maître grâce à un scénario à la psychologie fine, évoluant en tension. Patricot connait bien son époque, et excelle dans l’analyse des jugements sociaux, et des sujets difficiles et dérangeants qui méritent que l’on fasse sortir le vers du fruit.

Les Crapules est un excellent roman moraliste. Il appuie où ça fait mal. Il est impeccable sur la critique du qu’en dira-t-on, la dissimulation des désirs, sur l’hypocrisie, sur les opinions formulées à l’emporte-pièce, et sur le déni qui s’empare de nos actions inavouables.

C’est aussi un livre cru et cash sur la domination des hommes sur les femmes soumises à leurs désirs jusqu’au moment de non-retour, c’est-à-dire quand quelque chose se fissure en elles. C’est ce que vit Sabine. Et à un moment ultime, survient la démonstration tangible de son insoumission qui envoie promener tous les non-dits et les apparences.

Extrait : Il avait enfin découvert les milieux libertins. Une amie l’avait invité en soirée échangiste et il était entré dans ce monde comme dans un moulin. Seulement, ça revenait cher ; il fallait payer l’entrée des filles, consommer. Il n’en avait pas les moyens. Alors, il avait fait des pieds et des mains pour y travailler, d’abord comme videur, ensuite comme assistant. Il avait mis beaucoup d’application à devenir indispensable dans un club en particulier, le Princesse. Présent chaque soir, il avait donné de sa personne au vestiaire et dans les salles. Il s’arrangeait ensuite pour rester sur place. Il s’était rendu disponible dans les backrooms. Là, quand la soirée devenait chaude, que les gens se mâchaient sous l’effet de la fatigue, de l’alcool et de produits versés dans les cocktails, il satisfaisait les femmes avec un remarquable sens de l’application. Il ne refusait jamais. Dans chaque acte, il mettait du cœur. Les passerelles étaient nombreuses avec la pornographie. Les échangistes regardaient les films, les acteurs fréquentaient les clubs. Personne ne se choquait de rien. Certains visages revenaient avec insistance, on voyait surgir dans les foules des regards ou des silhouettes qu’on avait identifiés à l’écran. Jacques avait interpellé les bonnes personnes : il annonçait vouloir assister à des tournages, y travailler gratuitement. Les productions ne manquaient pas de volontaires, Jacques passait cependant pour un membre actif de l’érotisme parisien. Avant le moindre essai, on lui avait donné sa chance.

Par Laurence Biava

Contact : laurence.biava@cegetel.net