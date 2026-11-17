Elle parle d'eux avec affection et dresse des portraits d'êtres cassés. Dans son petit cabinet situé sous les toits, exigu, c'est tout un espace de vie dans lequel les patients osent, et oser pour eux, c'est "risquer un refus, c'est prendre confiance en soi". Parmi eux, Estéban, jeune homme écrasé par sa famille qui rêve d'une autre vie. Il aime le jazz, il voudrait voyager. Et Estéban tombe amoureux et semble heureux. Une complicité naît de leurs échanges.

Puis soudain c'est novembre 2015. Puis soudain, c'est Estéban qui s'écroule sous les balles des terroristes à une terrasse. Soudain, le monde de la psychologue s'écroule.

Vital est le récit d'un trauma lié à un drame collectif et personnel. Collectif, car elle vit dans ce quartier de Paris endeuillé, ses habitants se sentent reliés par le malheur, et se pose la question de combien faut-il être pour surmonter « tout ça » ?

Personnel, car elle va s'enfermer dans un deuil impossible de son patient, elle va aider sa compagne en la recevant, elle va s'aider elle-même en se renouant avec l'humain. Les traumas d'attentat surgissent "sans que le système nerveux n'y soit préparé, « effractant » le psychisme, jusqu'à toucher l'identité même".

Cela se traduit par une perte de sens, un sentiment d'impuissance et d'abandon, se sentir fragile et plus du tout en sécurité. Impossible de se projeter et mettre une distance avec le réel, il n'y a plus de place pour l'insouciance et la joie. Elle vacille notre jeune psychologue et son couple va en pâtir. Il faut du temps pour se réparer.

C'est un livre qui nous apprend les conséquences que peuvent avoir sur un être humain, un drame national, comment notre psyché met en route des mécanismes qui peuvent soit nous aider, soit nous détruire.

Il faut de l'aide, car l'esprit a horreur du vide, il faut donner une explication à ce que nous vivons. Mais comment trouver du sens à la barbarie ? Adeline Vanek tente d’y répondre avec toute sa sensibilité.

Par Christian Dorsan

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