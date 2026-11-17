Depuis le 22 octobre, Shâhnâmeh – Le Livre des Rois de Ferdowsi est en librairie, publié par les éditions Les Rêveurs. Dans ce coffret de seize pages, huit histoires prennent forme grâce à des décors de papier qui se dressent à l'ouverture du livre.

À l'origine, une œuvre monumentale. Achevé vers 1010, le Shâhnâmeh du poète persan Ferdowsi retrace l'histoire légendaire de l'Iran, depuis ses premiers souverains jusqu'à la conquête arabe du VIIe siècle. Près de 50.000 distiques où se croisent rois, guerriers, créatures fantastiques et familles déchirées. Parmi ces récits figure celui de Siavosh, un prince dont les ennuis commencent par une histoire de belle-mère.

Une affaire de famille qui finit dans les flammes

Siavosh est le fils de Kavous, roi d'Iran. Enfant, il a été confié à Rostam, un guerrier légendaire chargé de son éducation. Devenu adulte, il revient à la cour de son père. C'est là que Sudabeh, l'épouse du roi, s'éprend de lui.

Le jeune homme refuse ses avances. Furieuse d'être repoussée, Sudabeh l'accuse d'avoir tenté de la déshonorer. Kavous se retrouve dans une position délicate : sa femme accuse son fils, qui nie les faits. Sans témoin décisif, comment établir la vérité ?

La solution retenue ne manque pas de panache. Deux immenses bûchers sont allumés, laissant entre eux un étroit passage. Vêtu de blanc, sur un cheval noir, Siavosh s'engage au milieu des flammes. Dans le récit, le feu doit épargner l'innocent.

Le prince ressort indemne. Pas une brûlure. Son innocence est reconnue, mais ses malheurs ne s'arrêtent pas là. Plus tard, d'autres intrigues le conduiront à l'exil, puis à la mort. À la cour de Ferdowsi, survivre à un incendie ne garantit décidément pas une existence paisible.

Un brasier qui tient entre deux pages

Dans le pop-up, Siavosh apparaît sur son cheval, entouré de flammes découpées dans le papier. Les formes rouges, jaunes et orangées se dressent sur plusieurs rangées. Certaines montent très haut, d'autres s'entrelacent autour du cavalier. À l'arrière, un décor architectural complète la scène.

Le dispositif repose sur la superposition de plusieurs plans. À mesure que le lecteur ouvre le livre, les éléments pliés se redressent. Les flammes apparaissent à différentes profondeurs et encadrent le passage du prince. Une fois les pages refermées, toute la construction s'aplatit.

Ce travail porte la signature de deux créateurs. Hamid Rahmanian réalise les illustrations, inspirées de l'art des miniatures persanes, avec leurs couleurs vives, leurs ornements et leurs compositions chargées de détails. Simon Arizpe, spécialiste du livre animé, conçoit les structures de papier qui donnent du volume à ces images.

Le cavalier reste au centre, entouré d'une forêt de flammes. Et lorsque le livre se referme, l'incendie disparaît sans laisser de cendres.

Après Zahhak, La Légende du Roi Serpent et Les Sept Épreuves de Rostam, Hamid Rahmanian et Simon Arizpe poursuivent leur adaptation de l'épopée de Ferdowsi, cette fois à travers huit récits réunis dans un même ouvrage.

Hamid Rahmanian et Simon Arizpe

Né à Téhéran en 1968 et installé à New York depuis près de trente ans, Hamid Rahmanian a travaillé pour Disney avant de se tourner vers le cinéma, l'illustration et le spectacle vivant. Passionné par le Shâhnâmeh, il lui a consacré une adaptation illustrée de 600 pages en 2013, ainsi que plusieurs spectacles de théâtre d'ombres, dont Feathers of Fire et Song of the North.

À ses côtés, Simon Arizpe, né en 1984 en Arizona, est spécialiste de l'ingénierie papier. Installé à Brooklyn, il a participé à la création de plus de 35 livres animés, notamment autour de Stranger Things et The Babadook. Leur précédente collaboration, Zahhak, La Légende du Roi Serpent, a remporté le prix Meggendorfer en 2018, une distinction internationale consacrée aux livres pop-up.

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Ce premier focus s'arrête sur l'épreuve du feu de Siavosh, l'une des huit histoires réunies dans ce pop-up. Sept autres récits restent à découvrir, avec leurs personnages et leurs décors de papier.

Crédits images : Les Rêveurs

Par Clotilde Martin

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