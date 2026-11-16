En 1962, Agatha Christie disparut onze jours : France 2 revient sur l’affaire

Cent ans après la disparition d’Agatha Christie, France 2 diffusera le dimanche 6 décembre Le secret d’Agatha, une série documentaire en quatre épisodes. D’une durée totale de 90 minutes, elle sera proposée dans le magazine 13h15 le dimanche, présenté par Laurent Delahousse, a annoncé France Télévisions dans un communiqué du 16 novembre.

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Le soir du 3 décembre 1926, la romancière quitte son domicile de Sunningdale, en Angleterre. Le lendemain, sa voiture est retrouvée en contrebas d’une route à Newlands Corner, dans le Surrey. À bord, les policiers découvrent notamment son permis de conduire. Des volontaires se joignent aux recherches, tandis que les journaux avancent les hypothèses les plus diverses, du suicide au coup de publicité, comme le rappellent les Archives nationales britanniques.

Le 14 décembre, l’écrivaine est reconnue dans un hôtel de Harrogate, dans le Yorkshire. Elle y séjourne sous le nom de Neele, celui de la femme avec laquelle son mari entretient une liaison, selon sa biographie officielle. Son époux évoque alors une perte de mémoire. L’épisode ne figure pas dans son autobiographie et les raisons de son départ restent incertaines.

Quelques mois plus tôt, William Collins avait publié Le Meurtre de Roger Ackroyd, une enquête d’Hercule Poirot dont le dénouement a marqué la carrière de Christie. Ses onze jours d’absence ont, à leur tour, nourri la fiction. Dans L’Affaire Agatha Christie, paru en français au Cherche Midi en 2023 dans une traduction de Cindy Colin-Kapen, Nina de Gramont les réinvente du point de vue de Nan O’Dea, un personnage inspiré de la maîtresse de son mari.

Le secret d’Agatha est réalisé par Céline Joly, Felix Albert et Mathilde Rougeron et produit par Francetv Presse.

Crédits photo : ActuaLitté, CC BY SA 4.0

Par Dépêche

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