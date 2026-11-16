Rainer Maria Rilke face à la guerre : une pensée pacifiste toujours actuelle

C’est pendant la Première Guerre mondiale qu’il tire un constat amer sur la radicalisation des esprits, l'étroitesse et le manichéisme des dirigeants et la crédulité du peuple. Dans ses lettres, l'auteur pragois prend ses distances avec l'Histoire et un présent absurde vécu avec fatalisme et résignation.

Rainer Maria Rilke ne rentre dans aucune case et ne souhaite pas adhérer à une quelconque pensée, dominante ou marginale, de l'époque, il est en dehors de ce qui se joue en Europe, lui, le citoyen sans frontière.

Fragments sur la guerre n'a pas été écrit par Rainer Maria Rilke, mais ce sont des bouts de textes et de lettres réunis clandestinement sous l'occupation par ses amis.

Avant de nous laisser lire ces textes, Jean Tain se lance dans une enquête passionnante sur la genèse de ce recueil édité en 1944 pour la première fois, puis en 45, aux éditions Émile Paul Frères dont les circonstances et les motivations, pas toujours explicites des protagonistes Jean-Gabriel Daragnes l’imprimeur et Maurice Betz le traducteur, restent floues.

Au-delà de cette épopée littéraire rocambolesque et génialement racontée par Jean Tain, il reste de ces écrits de cet auteur - poète, une modernité incroyable et une pensée qui se doit d'être non passionnelle , mais à la hauteur du moment.

Comme Etty Hillesum et Simone Weil le feront plus tard, Rainer Maria Rilke loue l'humain avant tout dans ces périodes de barbarie, en le replaçant au cœur de lui-même : « Toutes les choses visibles ont été jetées une fois de plus dans les gouffres en fusion. Le passé s'attarde, l'avenir hésite, le présent est sans fond, mais les cœurs, ne devraient-ils pas avoir la force de planer et de rester en suspens dans la grande nuée ? »

Un recueil pour se souvenir qu’il faut se préserver de l’absurde abomination qu’est la guerre.

Par Christian Dorsan

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