Climat, manipulation, nature : les 3 finalistes des Visionnaires 2027

Après une première sélection de 10 ouvrages annoncée en septembre, le comité du Prix Les Visionnaires s'est réuni le 5 novembre 2026 pour retenir les trois finalistes. Bibliothécaires et acteurs culturels de Saint-Quentin-en-Yvelines, parmi lesquels des libraires et des représentants d'associations locales, ont participé à ce choix.

Créée en 2022 par le Réseau des médiathèques de Saint-Quentin-en-Yvelines, cette distinction récompense chaque année une œuvre de fiction qui interroge les transformations du monde contemporain et les futurs possibles.

La sélection définitive rassemble cette fois une dystopie écologique, un roman d'espionnage aux accents scientifiques et un récit choral consacré aux relations entre les êtres humains et le vivant.

Trois romans pour le Prix Les Visionnaires 2027 :

Hazar Tango, de Sigrid Baffert (Cambourakis, 2026)

Dans cette dystopie, l'épuisement des ressources a entraîné l'effondrement de la société. Après la « Grande Nuit », la faction Usko a pris le contrôle des ressources essentielles, notamment de la production de semences. Face à ce pouvoir, une résistance clandestine s'organise.

Salem, jeune botaniste dotée d'une sensibilité photosynthétique et danseuse de hazar tango, est recrutée pour une mission dont dépend l'avenir de cette société. Accompagnée d'une dresseuse d'ours et d'un aventurier, elle traverse un univers où la disparition progressive du vivant côtoie les aspirations à la liberté.

Publié dans la collection « Radeau » de Cambourakis, Hazar Tango marque l'entrée de Sigrid Baffert dans le roman pour adultes, après une carrière notamment consacrée à la littérature jeunesse.

La chance rouge, de Damien Igor Delhomme (Agullo, 2026)

Premier roman de l'auteur, ce récit se déroule en Union soviétique, en 1970, sous Leonid Brejnev. Viktor Petrov, scientifique tombé en disgrâce, reçoit une mission singulière : étudier la chance et tenter d'en maîtriser les mécanismes.

Dans une cité expérimentale installée en Sibérie, ses recherches prennent une tournure inquiétante. Les souvenirs et les perceptions des habitants sont manipulés, tandis que des enfants deviennent les sujets d'expériences. Derrière l'objectif scientifique se dessine un programme de contrôle mental. L'intrigue progresse à travers des rapports officiels, des documents confidentiels, des notes et des écrits personnels, dans un récit qui questionne la fabrication de l'information et les instruments de domination.

Le septième siffleur, de Colin Niel (Seuil, 2026)

Le romancier suit trois trajectoires dans des territoires éloignés : une famille d'éleveurs des Highlands écossais, Willy, chasseur dans la baie de Somme, et Hamza, jeune Marocain qui rêve de quitter son pays. Leurs histoires sont reliées par la migration du courlis cendré, un oiseau dont les populations sont menacées.

À travers ces personnages, Colin Niel aborde les liens familiaux, la transmission et les bouleversements environnementaux. Le parcours de l'écrivain, qui a travaillé pendant 12 ans dans la préservation de la biodiversité, nourrit ce roman consacré à la cohabitation entre les espèces et aux conséquences des changements climatiques sur les territoires.

Un vote partagé entre le jury et les lecteurs

Le résultat du Prix Les Visionnaires repose sur deux votes de poids égal : 50 % pour le jury et 50 % pour les lecteurs. Ces derniers pourront exprimer leur préférence à partir du 1er décembre 2026, directement sur le site du Réseau des médiathèques de Saint-Quentin-en-Yvelines. Le scrutin se poursuivra jusqu'au 23 avril 2027, veille de la remise du prix.

Cette année, le jury sera présidé par l'autrice québécoise Gabrielle Filteau-Chiba, lauréate de l'édition 2026 avec Hexa (Stock, 2025). Le roman, une dystopie consacrée notamment aux enjeux environnementaux et aux rapports de pouvoir, avait également remporté le prix Écrire la nature en 2025.

Le jury associe des professionnels du livre et des acteurs culturels du territoire, notamment des bibliothécaires, des libraires et des membres d'associations.

En avril dernier, Gabrielle Filteau-Chiba avait succédé à Delphine Minoui, récompensée en 2025 pour Badjens (Seuil). La prochaine cérémonie est fixée au samedi 24 avril 2027. Le roman lauréat vaudra une dotation de 5000 € à son auteur ou son autrice.

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Crédits photos : de gauche à droite, Sigrid Baffert (© Droits réservés), Damien Igor Delhomme (© @camillemcouat) et Colin Niel (© Bénédicte Roscot)



Par Hocine Bouhadjera

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