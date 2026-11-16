Adapter un roman, est-ce le trahir ? Thomas Vernay répond

Le Festival de La Page à l’image met à l’honneur les films issus d’une adaptation de roman ou BD. Cette année, ce festival a fêté son 20e anniversaire et a proposé cinq films en compétition et deux courts métrages. Du 10 au 17 octobre, le festival s’est déroulé dans deux communes : Le Croisic et Guérande. Trois films ont été primés dont Fief de Thomas Vernay adapté du roman éponyme de David Lopez, Prix du Livre Inter en 2018. Rencontre avec le réalisateur Thomas Vernay.
Le 16/11/2026 à 16:58 par Christian Dorsan
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16/11/2026 à 16:58
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L’adaptation d’un livre au cinéma ou à la télévision donne une seconde vie au roman et lui offre un plus large public. Mais attention, adapter un roman ce n’est pas simplement agrémenter une narration avec des dialogues, c’est un travail de fond, une réécriture, pratiquer des choix parfois drastiques sans être infidèle au texte initial. Adapter c’est mettre en image des émotions.
Pour traduire un texte en image, il faut d’abord lire le roman avec les yeux d’un lecteur tout en ayant une vision critique de la structure de l’histoire : les moments forts, les moments plus calmes, les phases où l’action peut être relancée, le personnage sur lequel on peut s’appuyer pour exposer un point de vue du film, etc...
Adapter est un parti pris qui ne respecte pas forcément l’ordre du livre ou l’accent mis sur le personnage central. Adapter est un véritable exercice de création, parfois mal compris par le lecteur. Réécrire n’est pas trahir, c’est un travail qui demande de la rigueur, découper la narration en séquences tout en ayant une vision globale de l’histoire.
Actualitté : Qu’est-ce qui vous a poussé à adapter ce roman ?
Thomas Vernay : Disons que c’est une histoire de planètes qui s’alignent. J’ai été contacté par Nicolas Lhermitte, producteur à Iconoclast, qui avait vu passer un entretien sur Arte de David Lopez. Il faisait un parallèle entre mon court-métrage Miss Chazelles et son premier roman Fief. J’avais beaucoup aimé Fief à l’époque, et quand j’avais vu cet entretien je m’étais démerdé pour avoir le numéro de David et lui demander où étaient les droits, et en effet ils étaient chez Iconoclast. Donc me retrouver quelques mois après à déjeuner avec le producteur pour parler de l’adaptation, il y avait un peu de destins là-dedans.
Comment s’est effectuée la répartition du travail entre vous et l’auteur David Lopez ?
Thomas Vernay : Ce qui est bien avec David c’est qu’il ne tourne pas autour du pot, et avec moi qui aime les relations franches, on a rapidement sympathisé. Avant d’attaquer l’écriture je suis allé un bon nombre de fois à Nemours, je voulais qu’il me parle de son roman, de lui, du lieu. J’ai souvent besoin de palper le réel pour écrire, c’est inspirant la matière réelle. Puis j’ai commencé à écrire et David me faisait des retours, il était surtout en réaction. J’avais bien sûr le droit de m’éloigner du livre, mais il était nécessaire d’en garder l’âme. Ce fut un travail d’équilibre entre ce que je voulais, ce que je suis, et ce qui caractérise David et son œuvre. Je trouve que cette hybridation des personnalités fait du film quelque chose de vivant et généreux.
L’adaptation est un véritable travail, d’après vous quelles en sont les difficultés et les pièges ?
Thomas Vernay : Vous avez écrit en introduction « Réécrire n’est pas trahir », je suis entièrement d’accord. « Trahir » je pense que c’est pour celles et ceux qui paniquent à l’idée de ne pas être libre, une manière de balayer l’auteur.ice par précaution. Ce n’est pas mon cas, moi je vois le roman comme une partition, avec sa musicalité, son style. D’ailleurs je pencherais plus pour le mot « interprétation » que le mot « adaptation ».
Dans l’adaptation il y a l’idée de transposition de la matière, on l’adapte pour qu’elle rentre dans un format, on la plie, on la tend, mais on ne plonge pas vraiment la main à l’intérieur. Dans l’interprétation il y a la personnalité de celui qui interprète, son style, sa musicalité, on entre dans l’entièreté de ce qui fait l’œuvre. Tout cela fait naître une matière nouvelle, sans trahir l’âme de la partition d’origine.
C’est André Bazin qui disait en parlant de l’adaptation d’un roman par Bresson que c’était le roman multiplié par le cinéma. J’aime beaucoup cette image, l’idée d’une multiplication des matières vivantes. Une simple addition ne serait qu’une couche supplémentaire, sans rien apporter d’intime, d’impur, alors que dans la multiplication, les deux arts agissent l’un sur l’autre. Pour revenir à la question, la vraie difficulté dans l’adaptation, je pense que c’est soi-même. C’est ne pas penser à la totalité de l’œuvre qui est évidemment bien plus grande que soi, oublier qu’il y a un autre dans l’équation, et donc la vie elle-même. On en revient à la trahison, c’est ça le vrai piège, je crois : trahir.
Les acteurs choisis correspondent physiquement et au tempérament à ce que vous aviez imaginé des personnages du livre ?
Thomas Vernay : Quand je lis le livre cinq ans avant d’arriver sur le film, j'avoue que je vois surtout mes potes, la lecture se mélange à ma mémoire affective et les personnages prennent la forme des gens que j’ai côtoyés. Une fois au casting, j’ai tendance à déplacer les personnages vers les comedien.nes et non l’inverse. Je trouve que l’on atteint la justesse plus rapidement, et sur un tournage de 21 jours, c’est toujours plus confortable de savoir que le comédien ou la comédienne a déjà quelque chose en soit du personnage et qu’il sera plus facile d’aller le chercher.
Pour ce qui est du physique je n’ai jamais d’attente particulière, je sais que de toute façon mon regard et mon désir sont biaisés par toute la masse d’images que l’on reçoit chaque jour, donc j’évite de me dire « je veux quelqu’un comme ça » parce que j’ai toujours peur qu’il s’agisse d’un conditionnement et donc d’un cliché. Alors je laisse la chance à tout le monde et je m’intéresse surtout au sensible.
D’après vous, un roman qui a connu un succès en librairie est-il forcément plus rentable à produire ?
Thomas Vernay : Sans doute, je ne suis pas producteur donc difficile de répondre à cette question. Mais concrètement, on peut penser que plus un livre a trouvé ses lecteurs, plus ils seront nombreux à vouloir le retrouver à l’écran, oui. Et donc ça doit jouer sur le financement. Après, Fief n’a pas été très facile à produire, il a été fait avec un petit budget et peu de jours de tournage, donc il n’y a pas de règles absolues.
Vous venez de sortir votre premier roman, Fils de aux éditions de Borée. Songez-vous déjà à une adaptation ? L’avez-vous écrit comme on écrit un scénario ?
Thomas Vernay : J’aimerais beaucoup l’adapter oui, car il touche à mon intimité de manière frontale. Le roman parle de choses qui m’animent depuis longtemps, et même si c’est effrayant de faire le prolongement de sa propre œuvre, le manque de recul, je crois que je serais heureux de m’y atteler. Le sentiment de nostalgie, que j’ai amené dans Fief et qui est très présent dans Fils De, c’est quelque chose qui me fascine, qui me poursuit depuis toujours.
Concernant l’écriture du roman, disons que j’ai une déformation professionnelle en tant que scénariste et même si je laisse libre cours à l’écriture romanesque, j’aime bien comprendre et construire un récit. Mais j’utilise aussi ce savoir pour le démonter, faire en sorte qu’il me mène à autre chose. Un film est souvent conçu en trois actes et dans le roman, il y a un personnage féminin qui exprime de manière très frontale l’artifice d’une telle construction, elle dit « Nique le troisième acte ». En gros, nique tout ce qui cadre les choses, laissons la vie entrer ou déborder.
Adapter c’est se réapproprier le roman pour proposer sa perception de l’œuvre, travailler un roman c’est travailler de la matière vivante pour la restituer au plus grand nombre. Si pour Fief, le succès était déjà au rendez-vous lors de sa publication ; certaines œuvres ont connu une belle seconde vie, grâce à une adaptation cinématographique ou télévisuelle. Fief sortira en 2027, Fils de..., est sorti en août 2026 aux éditions de Borée.
Crédits Photo : Marie-Camille Orlando (tournage de Fief)
Par Christian Dorsan
Contact : contact@actualitte.com
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En 1697, la Bibliothèque orientale de Barthélemy d’Herbelot paraît comme une somme savante sur l’Orient. Elle est surtout un carrefour : héritière d’une bibliographie ottomane, achevée par Galland, elle transforme l’érudition du Grand Siècle en passage vers les Lumières. Par Amel Aït-Hamouda.
06/11/2026, 18:22
À l’occasion de L’Autre Livre, les 7 et 8 novembre, ActuaLitté donne la parole aux maisons d’édition indépendantes qui cultivent leur singularité et défendent une autre vision du livre. À travers une série de cartes blanches, ces maisons racontent leur histoire, leurs engagements et les convictions qui guident leurs choix éditoriaux. Cette fois, place aux éditions Gunten, ancrées en Bourgogne-Franche-Comté.
06/11/2026, 13:49
À l’occasion de L’Autre Livre, les 7 et 8 novembre, ActuaLitté met à l’honneur celles et ceux qui font vivre l’édition indépendante. Une série de cartes blanches invite les maisons présentes à dévoiler leur identité, leurs convictions et les livres qui traduisent leurs engagements. Cette fois, place aux éditions de la loggia...
06/11/2026, 13:15
À l’occasion du salon de L’Autre Livre, les 7 et 8 novembre, ActuaLitté ouvre ses colonnes aux éditeurs indépendants à travers une série de cartes blanches : chacune présente son histoire, ses engagements et les choix éditoriaux qui façonnent son catalogue. Installée à Sète depuis 2025, Station Zapata prend la parole pour défendre une littérature libre, à la croisée des sciences humaines et de la politique.
06/11/2026, 13:14
À l’occasion du salon L’Autre Livre, organisé les 7 et 8 novembre à Paris, ActuaLitté met à l’honneur celles et ceux qui font vivre l’édition indépendante. Une série de cartes blanches invite les maisons participantes à raconter leur parcours et à partager leurs convictions. Cette fois, la parole revient au Vampire Actif, une structure associative qui privilégie les découvertes littéraires, la liberté de création et la force des textes, loin de la course aux publications.
06/11/2026, 13:04
À l’occasion de L’Autre Livre, les 7 et 8 novembre, ActuaLitté met à l’honneur celles et ceux qui font vivre l’édition indépendante. Une série de cartes blanches invite les maisons présentes à dévoiler leur identité, leurs convictions et les livres qui traduisent leurs engagements. Cette fois, place à La Dissidence, jeune maison installée en Occitanie, présente son engagement en faveur des pensées critiques.
06/11/2026, 13:01
En 1975, la Turquie mâchait du Dandy, chewing-gum fabriqué sous licence danoise. Un demi-siècle plus tard, le mot ouvre une réflexion mordante sur les emprunts culturels et leurs contradictions. De Baudelaire à Bihruz Bey, héros d’un roman ottoman qui copie l’élégance européenne jusqu’au ridicule, ce détour littéraire interroge ce que les langues avalent, transforment et finissent par faire leur. Et si l’identité tenait aussi à ce que l’on emprunte ?
05/11/2026, 14:16
À l’occasion du salon L’Autre Livre, ActuaLitté poursuit ses cartes blanches consacrées à l’édition indépendante. Avec sa collection « La vie privée des œuvres », la maison Archivio explore les liens entre art, histoire et société. À travers des récits courts et accessibles, elle invite à découvrir les œuvres autrement, au-delà des images et des musées.
05/11/2026, 08:00
À l’occasion du salon L’Autre Livre, ActuaLitté poursuit ses cartes blanches consacrées à l’édition indépendante. Installées à Marseille depuis 2014, les éditions Chum défendent une littérature accessible, exigeante et engagée, loin des circuits parisiens. Avec une cinquantaine de titres au catalogue, la maison cultive le plaisir de lire et le goût des textes qui interrogent notre société.
04/11/2026, 12:20
D’un côté, Jacques Lacan, ses concepts et son autorité de psychiatre. De l’autre, Antonin Artaud, les nerfs à vif et les mots qui cognent. En 1938, le premier examine le second à Sainte-Anne. Mais qui juge qui ? Qui détient la vérité sur la folie ? Dans cet essai, Ilios Chailly remonte le fil d’une confrontation explosive, entre pouvoir médical, création littéraire et révolte du corps. Avec, en toile de fond, une question : que vaut la parole d’un homme lorsque ceux qui prétendent le soigner refusent de l’entendre ?
03/11/2026, 18:18
À l’occasion du salon L’Autre Livre, organisé les 7 et 8 novembre, ActuaLitté donne la parole aux maisons d’édition indépendantes. Fondée en 2005 dans le Calvados, La Feuille de thé cultive une aventure éditoriale familiale, désormais portée par deux générations. Attachée à la qualité du style, elle défend les voix singulières de la littérature française et francophone.
03/11/2026, 17:00
Disparu le 13 février dernier à l’âge de 92 ans, le philosophe Nicolas Grimaldi laisse une œuvre traversée par le désir, le temps et les contradictions de l’existence. Dans cet hommage, Aliocha Wald Lasowski retrace le parcours d’un penseur qui, de Montaigne à Proust, n’a cessé d’interroger notre rapport au monde. Une exploration de sa philosophie, où l’art, l’amour et l’imprévu nourrissent une profonde passion pour la vie.
02/11/2026, 17:33
À l’approche du salon L’Autre Livre, qui se tiendra les 7 et 8 novembre, ActuaLitté donne la parole aux maisons d’édition indépendantes qui cultivent leur singularité et défendent une autre vision du livre. À travers une série de cartes blanches, chacune présente son histoire, ses engagements et les choix éditoriaux qui façonnent son catalogue. Parmi les exposants de cette édition, les éditions Chèvre-feuille étoilée se prêtent à l’exercice.
02/11/2026, 15:17
À l’approche du salon L’Autre Livre, qui se tiendra les 7 et 8 novembre, ActuaLitté donne la parole aux maisons d’édition indépendantes qui cultivent leur singularité et défendent une autre vision du livre. À travers une série de cartes blanches, chacune présente son histoire, ses engagements et les choix éditoriaux qui façonnent son catalogue. Parmi les exposants de cette édition, Calliope Éditions se prête à l’exercice.
02/11/2026, 12:06
À l’approche du salon L’Autre Livre, qui se tiendra les 7 et 8 novembre, ActuaLitté donne la parole aux maisons d’édition indépendantes qui cultivent leur singularité et défendent une autre vision du livre. À travers une série de cartes blanches, chacune présente son histoire, ses engagements et les choix éditoriaux qui façonnent son catalogue. Parmi les exposants de cette édition, les éditions d’Avallon se prêtent à l’exercice.
02/11/2026, 08:30
À l’occasion du salon L’Autre Livre, organisé les 7 et 8 novembre, ActuaLitté met à l’honneur les maisons d’édition indépendantes et la diversité de leurs démarches éditoriales. Dans une série de cartes blanches, ces structures partagent leur parcours, leurs convictions et leur manière de défendre une littérature à l’écart des sentiers battus. Parmi les exposants de cette édition, L’Atelier de l’Agneau Éditeur prend la parole pour présenter son identité et ses engagements.
01/11/2026, 14:52
Exclusif - 47.000 € à rembourser pour un ouvrage jamais livré : pour cette autrice, la douloureuse fut amère. Un certain Éric Z. s’en sortit bien mieux : deux ans après la date butoir, toujours pas de manuscrit, mais 30.000 € d’avance jamais rendus. Récemment, Flammarion a fait condamner un écrivain à restituer près de 5000 € pour un manuscrit jamais remis. Trois contrats qui déraillent, trois additions avec un point commun : quand l’édition règle ses comptes, qui passe à la caisse ? Enquête sur ces histoires de livres qui finissent au tribunal.
01/11/2026, 09:33
Des rebondissements à intervalles réguliers, des personnages anormalement charismatiques, des histoires d’amour sous perfusion et des événements qui s’enchaînent sans laisser au lecteur le temps de dormir : la littérature présente des symptômes inquiétants. Cinq ouvrages ont été convoqués devant une commission antidopage. Reste à déterminer ce qui, dans un roman, constitue réellement une tricherie.
31/10/2026, 09:19
À l’occasion du salon L’Autre Livre, organisé les 7 et 8 novembre, ActuaLitté poursuit sa série de cartes blanches consacrées aux maisons d’édition indépendantes. Un espace de parole où chacune présente ses engagements, ses choix éditoriaux et sa conception du métier. Fondé en 2018, Bruno Guattari Éditeur explore les frontières entre littérature, arts visuels et réflexion critique, à travers des publications qui privilégient la curiosité, l’expérimentation et le dialogue entre les disciplines.
30/10/2026, 14:30
À l’occasion du salon L’Autre Livre, organisé les 7 et 8 novembre, ActuaLitté poursuit sa série de cartes blanches consacrées aux maisons d’édition indépendantes. Chacune y partage son parcours, ses convictions et sa manière de faire vivre la littérature. Fondée en 2000, Voix Tissées place la poésie au cœur de son engagement, à travers des recueils, des publications destinées à la jeunesse et des initiatives favorisant l’accès à l’écriture et à la lecture. Une démarche attentive à la diversité des voix et à la rencontre des publics.
29/10/2026, 15:52
Un mort, cinq blessés et une attaque dont le caractère raciste est au cœur de l’enquête antiterroriste. Après les tirs du 23 octobre 2026 à Trappes et La Verrière, dans les Yvelines, les éditions Rue du monde sortent du silence. Implantée depuis 30 ans dans l’agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines, la maison d’édition jeunesse dénonce la haine raciste et appelle à défendre la fraternité, au plus près des habitants et des enfants.
29/10/2026, 10:38
À l’occasion du salon L’Autre Livre, organisé les 7 et 8 novembre, ActuaLitté poursuit sa série de cartes blanches dédiées aux maisons d’édition indépendantes. Chacune y présente son histoire, ses engagements et les choix qui façonnent son catalogue. Avec Les Livres de Nina, Ioulia Hamamdjian et Emma Pauchont invitent les jeunes lecteurs à redécouvrir des contes traditionnels venus du monde entier, parfois oubliés ou inédits en français. Une aventure éditoriale où la richesse des illustrations accompagne la transmission des récits et l’ouverture à d’autres cultures.
28/10/2026, 16:52
Dans les coulisses du Grand-Guignol, l’horreur se fabrique aussi à coups de complicité et d’amitié. Pour Cyril Camus, la création est avant tout une aventure collective. Entre tournages amateurs, roman écrit à quatre mains, expériences théâtrales et jeux de rôle, l’écrivain revient sur ces passions partagées qui ont nourri son roman. Un hommage à la camaraderie, à l’imagination collective et à ceux qui prennent autant de plaisir à créer qu’à faire frissonner.
28/10/2026, 14:54
Les jurés du Goncourt ont dévoilé leurs ultimes choix : quatre romans, deux chez Gallimard, un chez Minuit et un dernier chez Flammarion. Soit un carton plein pour le groupe Madrigall. Vincent Bolloré, dont le groupe familial détient 30,4 % du capital de Louis Hachette Group, maison mère indirecte de Hachette Livre, répond à une interview (presque) imaginaire de ActuaLitté.
27/10/2026, 15:58
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