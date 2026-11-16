Adapter un roman, est-ce le trahir ? Thomas Vernay répond

L’adaptation d’un livre au cinéma ou à la télévision donne une seconde vie au roman et lui offre un plus large public. Mais attention, adapter un roman ce n’est pas simplement agrémenter une narration avec des dialogues, c’est un travail de fond, une réécriture, pratiquer des choix parfois drastiques sans être infidèle au texte initial. Adapter c’est mettre en image des émotions.

Pour traduire un texte en image, il faut d’abord lire le roman avec les yeux d’un lecteur tout en ayant une vision critique de la structure de l’histoire : les moments forts, les moments plus calmes, les phases où l’action peut être relancée, le personnage sur lequel on peut s’appuyer pour exposer un point de vue du film, etc...

Adapter est un parti pris qui ne respecte pas forcément l’ordre du livre ou l’accent mis sur le personnage central. Adapter est un véritable exercice de création, parfois mal compris par le lecteur. Réécrire n’est pas trahir, c’est un travail qui demande de la rigueur, découper la narration en séquences tout en ayant une vision globale de l’histoire.

Actualitté : Qu’est-ce qui vous a poussé à adapter ce roman ?

Thomas Vernay : Disons que c’est une histoire de planètes qui s’alignent. J’ai été contacté par Nicolas Lhermitte, producteur à Iconoclast, qui avait vu passer un entretien sur Arte de David Lopez. Il faisait un parallèle entre mon court-métrage Miss Chazelles et son premier roman Fief. J’avais beaucoup aimé Fief à l’époque, et quand j’avais vu cet entretien je m’étais démerdé pour avoir le numéro de David et lui demander où étaient les droits, et en effet ils étaient chez Iconoclast. Donc me retrouver quelques mois après à déjeuner avec le producteur pour parler de l’adaptation, il y avait un peu de destins là-dedans.

Comment s’est effectuée la répartition du travail entre vous et l’auteur David Lopez ?

Thomas Vernay : Ce qui est bien avec David c’est qu’il ne tourne pas autour du pot, et avec moi qui aime les relations franches, on a rapidement sympathisé. Avant d’attaquer l’écriture je suis allé un bon nombre de fois à Nemours, je voulais qu’il me parle de son roman, de lui, du lieu. J’ai souvent besoin de palper le réel pour écrire, c’est inspirant la matière réelle. Puis j’ai commencé à écrire et David me faisait des retours, il était surtout en réaction. J’avais bien sûr le droit de m’éloigner du livre, mais il était nécessaire d’en garder l’âme. Ce fut un travail d’équilibre entre ce que je voulais, ce que je suis, et ce qui caractérise David et son œuvre. Je trouve que cette hybridation des personnalités fait du film quelque chose de vivant et généreux.

L’adaptation est un véritable travail, d’après vous quelles en sont les difficultés et les pièges ?

Thomas Vernay : Vous avez écrit en introduction « Réécrire n’est pas trahir », je suis entièrement d’accord. « Trahir » je pense que c’est pour celles et ceux qui paniquent à l’idée de ne pas être libre, une manière de balayer l’auteur.ice par précaution. Ce n’est pas mon cas, moi je vois le roman comme une partition, avec sa musicalité, son style. D’ailleurs je pencherais plus pour le mot « interprétation » que le mot « adaptation ».

Dans l’adaptation il y a l’idée de transposition de la matière, on l’adapte pour qu’elle rentre dans un format, on la plie, on la tend, mais on ne plonge pas vraiment la main à l’intérieur. Dans l’interprétation il y a la personnalité de celui qui interprète, son style, sa musicalité, on entre dans l’entièreté de ce qui fait l’œuvre. Tout cela fait naître une matière nouvelle, sans trahir l’âme de la partition d’origine.

C’est André Bazin qui disait en parlant de l’adaptation d’un roman par Bresson que c’était le roman multiplié par le cinéma. J’aime beaucoup cette image, l’idée d’une multiplication des matières vivantes. Une simple addition ne serait qu’une couche supplémentaire, sans rien apporter d’intime, d’impur, alors que dans la multiplication, les deux arts agissent l’un sur l’autre. Pour revenir à la question, la vraie difficulté dans l’adaptation, je pense que c’est soi-même. C’est ne pas penser à la totalité de l’œuvre qui est évidemment bien plus grande que soi, oublier qu’il y a un autre dans l’équation, et donc la vie elle-même. On en revient à la trahison, c’est ça le vrai piège, je crois : trahir.

Les acteurs choisis correspondent physiquement et au tempérament à ce que vous aviez imaginé des personnages du livre ?

Thomas Vernay : Quand je lis le livre cinq ans avant d’arriver sur le film, j'avoue que je vois surtout mes potes, la lecture se mélange à ma mémoire affective et les personnages prennent la forme des gens que j’ai côtoyés. Une fois au casting, j’ai tendance à déplacer les personnages vers les comedien.nes et non l’inverse. Je trouve que l’on atteint la justesse plus rapidement, et sur un tournage de 21 jours, c’est toujours plus confortable de savoir que le comédien ou la comédienne a déjà quelque chose en soit du personnage et qu’il sera plus facile d’aller le chercher.

Pour ce qui est du physique je n’ai jamais d’attente particulière, je sais que de toute façon mon regard et mon désir sont biaisés par toute la masse d’images que l’on reçoit chaque jour, donc j’évite de me dire « je veux quelqu’un comme ça » parce que j’ai toujours peur qu’il s’agisse d’un conditionnement et donc d’un cliché. Alors je laisse la chance à tout le monde et je m’intéresse surtout au sensible.

D’après vous, un roman qui a connu un succès en librairie est-il forcément plus rentable à produire ?

Thomas Vernay : Sans doute, je ne suis pas producteur donc difficile de répondre à cette question. Mais concrètement, on peut penser que plus un livre a trouvé ses lecteurs, plus ils seront nombreux à vouloir le retrouver à l’écran, oui. Et donc ça doit jouer sur le financement. Après, Fief n’a pas été très facile à produire, il a été fait avec un petit budget et peu de jours de tournage, donc il n’y a pas de règles absolues.

Vous venez de sortir votre premier roman, Fils de aux éditions de Borée. Songez-vous déjà à une adaptation ? L’avez-vous écrit comme on écrit un scénario ?

Thomas Vernay : J’aimerais beaucoup l’adapter oui, car il touche à mon intimité de manière frontale. Le roman parle de choses qui m’animent depuis longtemps, et même si c’est effrayant de faire le prolongement de sa propre œuvre, le manque de recul, je crois que je serais heureux de m’y atteler. Le sentiment de nostalgie, que j’ai amené dans Fief et qui est très présent dans Fils De, c’est quelque chose qui me fascine, qui me poursuit depuis toujours.

Concernant l’écriture du roman, disons que j’ai une déformation professionnelle en tant que scénariste et même si je laisse libre cours à l’écriture romanesque, j’aime bien comprendre et construire un récit. Mais j’utilise aussi ce savoir pour le démonter, faire en sorte qu’il me mène à autre chose. Un film est souvent conçu en trois actes et dans le roman, il y a un personnage féminin qui exprime de manière très frontale l’artifice d’une telle construction, elle dit « Nique le troisième acte ». En gros, nique tout ce qui cadre les choses, laissons la vie entrer ou déborder.

Adapter c’est se réapproprier le roman pour proposer sa perception de l’œuvre, travailler un roman c’est travailler de la matière vivante pour la restituer au plus grand nombre. Si pour Fief, le succès était déjà au rendez-vous lors de sa publication ; certaines œuvres ont connu une belle seconde vie, grâce à une adaptation cinématographique ou télévisuelle. Fief sortira en 2027, Fils de..., est sorti en août 2026 aux éditions de Borée.

Crédits Photo : Marie-Camille Orlando (tournage de Fief)

Par Christian Dorsan

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