Prix de la Page 111 : un “grand chelem” pour Diaty Diallo

Pour sa 15e édition, le Prix de Page 111 2026 a été attribué mercredi 11 novembre sur la Péniche Anako (Paris 19e) à Diaty Diallo pour la page 111 de son roman Darya & Dounya, paru aux Éditions du Seuil.

Le jury a salué la fougue de la jeunesse, l’esprit de liberté et d’autonomie qui souffle sur cette page, son ancrage dans le contemporain, son hommage au chanteur Jul et son invitation à déguerpir derechef pour aller à la mer.

Dounya semble tout faire à l'envers depuis qu'elle est entrée dans la trentaine. Elle se sépare de son amoureux, le Mec-qui-vivait-déjà-là, doit quitter l'appartement qu'il et elle partageaient, et se fait virer de son boulot dans l'associatif. L'heure est au bilan. En faisant ses cartons, Dounya ordonne ses archives et renoue ainsi le lien avec Darya, la jeune fille rêveuse, farfelue et nonchalante qu'elle a été. Celle qu'elle croit avoir sacrifiée en devenant adulte. À travers une mémoire fragmentée, elle lui raconte — et se raconte — les moments clés, les ratés, et les détours qui l'ont construite. Et c'est par l'écriture qu'elle décide de revenir à ceux qui l'ont abîmée : une série de lettres, dures et drôles, adressées aux hommes croisés sur son chemin, dresse un inventaire sans concession du masculinisme ordinaire. – Le résumé de l'éditeur pour Darya & Dounya

La lauréate a reçu la somme de 1,11 € remis en 111 pièces de 1 centime, sa page 111 encadrée et signée, ainsi que 3 exemplaires du journal Le 1, offerts par le magazine. Elle est également lauréate de la mention spéciale des détenus, organisée en partenariat avec la maison d’arrêt de Besançon. Le prix du public lui a également été décerné, et elle a remporté un exemplaire de la BD Vol 111 de Talel Aronowicz, paru aux éditions Helvetiq.

Le jury du Prix de la Page 111 édition 2026, présidé par Amandine Labansat, est composé d’Alexandre Bord, Flora Moricet, Marie Fouquet et Camille Tomasicchio. La cérémonie de remise est orchestrée et présentée par Gilles Marchand.

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Créé en 2012 autour de Richard Gaitet et de Radio Nova, le Prix de le Page 111, récompense la plus « sérieusement absurde » de la rentrée littéraire, ne juge donc qu'une seule page, choisie selon un numéro fixé à l’avance. Les auteurices, année après année, seraient donc bien avisés de s'appliquer particulièrement pour le passage en question...

L'année dernière, Hélène Laurain avait été saluée pour la page 111 de Tambora (Verdier). Le Prix du Public avait pour sa part distingué auror.404 pour Maisons d’enfance (Burn~Août).

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DOSSIER - Le Prix de la Page 111

Par Dépêche

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