Daladier, Reynaud, Gamelin : les secrets des otages français du château d'Itter

Un autre château de conte de fée situé dans un coin perdu du Tyrol, où, de 43 à 45, furent emprisonnés les principaux gouvernants de la IIIème République. Un roman sur ce sujet peu connu, Les otages d’Itter, illustré de superbes dessins signés Jean Harambat, vient de paraître au Cherche Midi. Il est écrit à quatre mains par deux auteurs que les lecteurs des Ensablés connaissent bien, nos amis Carl Aderhold (1) et Denis Gombert (2).

J’ignorais tout de cet épisode de la seconde guerre mondiale… D’abord emprisonnés par Vichy (car jugés responsables de la défaite de 40), les principaux personnages de la IIIème République finissante (Daladier, Reynaud, Gamelin, etc.) ont été ensuite pris en otages par les Allemands, enfermés pendant deux ans au milieu de nulle part, et obligés de cohabiter ensemble… Eux qui ne se supportaient pas.

Le roman commence en mai 40 et nous fait vivre, au jour le jour, la déroute française vue de Paris, où l’on voit comment les principaux protagonistes qui se retrouveront à Itter ont géré la situation… Ou plutôt ne l’ont pas gérée.

C’est frappant et désolant. On y voit ainsi Reynaud, le 18 mai (8 jours après la percée !), cherchant à séduire une amie de sa fille :

« La porte refermée, il se ressaisit, prend un air grave, observe les fonctionnaires autour, se demande si l’un d’eux a remarqué son regard un peu trop appuyé sur les formes parfaites de la petite nouvelle. »

Au même moment, Gamelin, général en chef des armées est démis de ses fonctions, au profit de son ennemi juré le général Weygand. Gamelin… qui peu de jours auparavant affirmait à Daladier, ministre de la Défense, qu’il avait tout prévu, que les Allemands avaient foncé dans le piège qu’il leur avait tendu ! Et Daladier qui voudrait bien prendre la place de Reynaud qu’il méprise.

Tout ce petit monde se retrouve le 19 mai à la cathédrale de Paris pour y demander la victoire, tandis que Pétain, nouvellement entré au gouvernement, est acclamé. Au même moment, le capitaine SS Wimmer exécute des civils au nord de la France. C’est lui qui sera le gardien des prisonniers Reynaud et consort, parmi lesquels on comptera aussi le colonel La Rocque, le tennisman Borotra, le président de la République, Albert Lebrun…

Trois ans plus tard. Nous nous retrouvons dans la cellule de Daladier qui est nu (car il est naturiste). Depuis 1940, « il erre de citadelle en manoir (…) Et désormais, cette forteresse d’Itter, au fin fond du Tyrol autrichien, à l’écart du monde. (…) Dès les premiers jours de son arrivée, il a ressenti le magnétisme sombre des grandes pièces oblongues (…) avec leurs murs épais de trois mètres, leurs meurtrières… »

Sa cellule est une des vingt que compte la prison. Une prison relative d’ailleurs, car les otages de marque peuvent se promener dans la cour et se retrouvent ensemble à dîner le soir.

C’est un huis-clos incroyable (de plus de deux ans), entre personnalités « éminentes » qui nous est raconté ici avec talent et rigueur historique. Loin du monde, peu informés, ils sont persuadés qu’un jour ou l’autre Hitler aura besoin d’eux pour la paix. Et lorsqu’il leur apparaît que la défaite allemande est inéluctable, ils espèrent que de Gaulle les appellera. Alors, dans le château féérique, pendant les longs hivers enneigés, ils se prennent à rêver du futur, ne se rendant pas compte que justement ils ne comptent plus, et que les petits arrangements du passé n’ont plus court.

Le tableau n’est pas seulement à charge. La plupart sont de vrais patriotes. A la fin, menacés d’être exécutés par les SS, ils prendront les armes pour se défendre (ce passage mérite le détour).

Mais c’est quand même une vision assez pessimiste du monde politique d’alors qui nous est offerte, et qui n’est pas si éloignée, disons-le, du spectacle que nous offrent nos politiques d’aujourd’hui, entre démagogues qui « se la jouent » et combinards.

Il y a beaucoup d’ironie dans ce récit, qui nous fait souvent sourire. Reynaud a réussi à séduire l’amie de sa fille et l’a emmenée avec lui à Itter. Lui, plutôt chétif, joue son rôle de mâle devant une spectatrice conquise. Gamelin est ridicule de vanité.

Weygand, une grenouille de bénitier. Borotra est assez courageux, mais un peu trop scout. Jouhaux (patron de la CGT) est plutôt flageolant (heureusement qu’il a sa femme). Quant au SS Wimmer, ses aspects d’Allemand de la Grande Vadrouille font oublier un instant qu’il peut être d’une cruauté invraisemblable, comme on le verra.

Bref, c’est une comédie humaine où se mêlent tragédie et burlesque, qui nous est offerte, et que soulignent encore les illustrations délicieuses de Harambat.

Lisez Les otages d’Itter, vous ne perdrez pas votre temps.

Hervé Bel

(1) Carl Aderhold est romancier et historien. Auteur de plusieurs romans (Mort aux cons, le Théâtre des nuits, etc.), il a publié récemment « Les guerrières » (Fayard), ouvrage sur les femmes combattantes depuis la Révolution. Il est par ailleurs (et notamment) l’auteur de la série documentaire « Histoires d’une Nation ».

(2) Denis Gombert est éditeur, romancier et anime des ateliers d’écriture. Auteurs de plusieurs romans (La vie est mal faite, Crocodile), il vient de faire paraître aux éditions courtes et longues, un ouvrage intitulé « En marge : quand les écrivains dessinent ».

Par Auteur invité

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