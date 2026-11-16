Sur Arte, une enquête illustrée sur Charlemagne et ses images

Il y a plus de 1000 ans, de la Catalogne jusqu’à la Baltique, Charlemagne a régné sur le plus vaste territoire que l’Europe ait connu, depuis la chute de l’Empire romain d’Occident. Depuis sa capitale d’Aix-la-Chapelle, ce conquérant, couronné empereur par le pape en l’an 800, a façonné un royaume alors sans équivalent, organisé et centralisé : des écoles multipliées, une administration structurée, un clergé renforcé et même une monnaie unique.

De quoi surnommer Charlemagne « le père de l’Europe » et faire de lui, après sa mort, un saint chrétien. À sa mort, poètes et ménestrels se sont emparés de son histoire, et Charlemagne a basculé alors dans la légende.

Au XIe siècle, devenu le héros d’une épopée magnifiant sa vie, il devient un outil de propagande pour une chrétienté qui se lance dans les croisades, comme le montrent les versions successives et multiples de la Chanson de Roland.

Au fil des siècles, porté par les colonisateurs européens, son mythe a traversé les continents en se transformant et se diversifiant. De nos jours, des marionnettes de Sicile aux romances de La Gomera, aux Canaries, des cavalhadas du Brésil au tchiloli de Sao Tomé-et-Principe, la figure de Charlemagne, chantée et mise en scène, reste centrale dans des cultures locales toujours vivaces. Par un étrange retournement, elle est même devenue un symbole d’émancipation.

Illustration de Stéphane Levallois (© Folamour)

Polyglotte et globe-trotter, le médiéviste franco-italien Emanuele Arioli, qui coordonne depuis Barcelone une vaste enquête sur Charlemagne, nous emmène de Paris à Aix-la-Chapelle, d’Oxford aux îles Canaries, mais aussi du sertão brésilien à l’archipel africain de Sao Tomé-et-Principe, jadis colonisé par le Portugal, à la rencontre des avatars étonnants du souverain conquérant, en compagnie d'autres chercheuses et chercheurs passionnés.

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Ce documentaire mêlé de séquences animées illustrées par Stéphane Levallois et Yann Damezin — certaines retracent la réalité historique connue à ce jour, d'autres, très colorées, la diversité des histoires qu'elle a inspirées — dépoussière avec éclat un personnage aussi fameux que méconnu.

Outre sa diffusion le 5 décembre, le documentaire sera accessible sur arte.tv du 28 novembre 2026 au 2 mars 2027.

Photographie : Illustration de Yann Damezin (© Folamour)

Par Dépêche

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