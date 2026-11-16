Les artistes-autrices et auteurs célèbrent le (non)anniversaire de la loi Jean Zay

Un gâteau, 90 bougies et un « joyeux (non)anniversaire » : la mobilisation empruntera à l'univers d'Alice au pays des merveilles pour rappeler une réalité beaucoup moins féerique. Les artistes-auteurs et autrices sont à l'origine des œuvres qui nourrissent la vie culturelle et les industries créatives, mais leurs droits professionnels demeurent insuffisamment reconnus.

1936–2026 : une histoire législative inachevée

Le 13 août 1936, Jean Zay, ministre de l'Éducation nationale et des Beaux-Arts du Front populaire, déposait un projet de loi destiné à protéger les auteurs et autrices et à rééquilibrer leurs relations avec les exploitants. Ce texte ne fut jamais adopté.

En 1975, leur rattachement au régime général de sécurité sociale constituait une avancée majeure. Mais cinquante ans plus tard, la construction d'un véritable statut professionnel reste inachevée.

Aujourd'hui encore, les artistes-auteurs et autrices font face à la discontinuité de leurs revenus, à des protections sociales inadaptées, à des déséquilibres contractuels et à l'absence d'un cadre effectif de négociation collective. Le développement rapide de l'intelligence artificielle générative rend plus urgente encore la protection du travail humain de création.

Cinq revendications pour protéger les créateurs et les créatrices

Le 7 mai 2026, plus de 600 artistes-auteurs et autrices appelaient, dans une tribune publiée dans Le Monde, à une nouvelle loi Jean Zay.

Depuis, des organisations syndicales, professionnelles et associatives travaillent à une proposition de loi-cadre destinée à parachever les avancées engagées en 1936 et en 1975, autour de cinq revendications :

· Reconnaître le travail humain de création comme une activité professionnelle à part entière, notamment face aux transformations liées à l'intelligence artificielle.

· Renforcer le droit d'auteur, pour garantir le consentement des créateurs et des créatrices, la transparence et une juste rémunération de l'exploitation de leurs œuvres.

· Garantir une protection sociale adaptée, notamment en matière de continuité de revenus, de retraite, de parentalité et de risques professionnels.

· Instaurer une véritable démocratie professionnelle, fondée sur une représentation légitime et un cadre effectif de négociation collective.

· Rééquilibrer les relations contractuelles, en distinguant la rémunération du travail de création de celle des droits d'exploitation, en encadrant la durée des cessions de droits et en instaurant des garanties telles que la clause de confiance.

Les œuvres sont célébrées. Qu'en est-il de celles et ceux qui les créent ?

Le Salon du livre et de la presse jeunesse, rendez-vous majeur de la littérature jeunesse, est un lieu symbolique pour porter cette mobilisation. À travers ce (non)anniversaire, les artistes-auteurs et autrices souhaitent rappeler que la reconnaissance de leurs œuvres doit aller de pair avec celle de leur travail et de leurs droits.

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Il ne peut y avoir de politique ambitieuse en faveur de la création sans une politique ambitieuse en faveur de celles et ceux qui la rendent possible.

90 ans après Jean Zay, il est temps de donner enfin une traduction législative à cette ambition.

Pendant 45 minutes, Samantha Bailly, Alice de Nussy, Christian Demilly, Pauline Ferrand, Juliette Iturralde, Marie Kyprianou, Marie-Aude Murail, Guillaume Nail, Élodie Torrente et Anthony Voisin prendront la parole pour expliquer les enjeux de cette nouvelle loi et témoigner de leur expérience.

Pour accompagner cette mobilisation, une pétition intitulée « 1936-2026 : toutes et tous unis pour la nouvelle loi Jean Zay ! » appelle à l'adoption d'un nouveau cadre législatif pour les artistes-auteurs et autrices.

Par Auteur invité

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