Les artistes-autrices et auteurs célèbrent le (non)anniversaire de la loi Jean Zay

Samedi 28 novembre à 18h, au Salon du livre et de la presse jeunesse de Montreuil, artistes-auteurs et autrices célébreront un anniversaire particulier : celui d’une loi qui n’a jamais vu le jour. 90 ans après le projet de Jean Zay, une performance dessinée collaborative et revendicative rappellera leurs exigences : la reconnaissance de leur travail et l’instauration d’un véritable statut professionnel. Cette mobilisation est portée par la Charte des auteurs et des autrices jeunesse, le Siège collectif et la Ligue des auteurices professionnel·les.
Le 16/11/2026 à 15:22 par Auteur invité
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16/11/2026 à 15:22
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Un gâteau, 90 bougies et un « joyeux (non)anniversaire » : la mobilisation empruntera à l'univers d'Alice au pays des merveilles pour rappeler une réalité beaucoup moins féerique. Les artistes-auteurs et autrices sont à l'origine des œuvres qui nourrissent la vie culturelle et les industries créatives, mais leurs droits professionnels demeurent insuffisamment reconnus.
Le 13 août 1936, Jean Zay, ministre de l'Éducation nationale et des Beaux-Arts du Front populaire, déposait un projet de loi destiné à protéger les auteurs et autrices et à rééquilibrer leurs relations avec les exploitants. Ce texte ne fut jamais adopté.
En 1975, leur rattachement au régime général de sécurité sociale constituait une avancée majeure. Mais cinquante ans plus tard, la construction d'un véritable statut professionnel reste inachevée.
Aujourd'hui encore, les artistes-auteurs et autrices font face à la discontinuité de leurs revenus, à des protections sociales inadaptées, à des déséquilibres contractuels et à l'absence d'un cadre effectif de négociation collective. Le développement rapide de l'intelligence artificielle générative rend plus urgente encore la protection du travail humain de création.
Le 7 mai 2026, plus de 600 artistes-auteurs et autrices appelaient, dans une tribune publiée dans Le Monde, à une nouvelle loi Jean Zay.
Depuis, des organisations syndicales, professionnelles et associatives travaillent à une proposition de loi-cadre destinée à parachever les avancées engagées en 1936 et en 1975, autour de cinq revendications :
· Reconnaître le travail humain de création comme une activité professionnelle à part entière, notamment face aux transformations liées à l'intelligence artificielle.
· Renforcer le droit d'auteur, pour garantir le consentement des créateurs et des créatrices, la transparence et une juste rémunération de l'exploitation de leurs œuvres.
· Garantir une protection sociale adaptée, notamment en matière de continuité de revenus, de retraite, de parentalité et de risques professionnels.
· Instaurer une véritable démocratie professionnelle, fondée sur une représentation légitime et un cadre effectif de négociation collective.
· Rééquilibrer les relations contractuelles, en distinguant la rémunération du travail de création de celle des droits d'exploitation, en encadrant la durée des cessions de droits et en instaurant des garanties telles que la clause de confiance.
Le Salon du livre et de la presse jeunesse, rendez-vous majeur de la littérature jeunesse, est un lieu symbolique pour porter cette mobilisation. À travers ce (non)anniversaire, les artistes-auteurs et autrices souhaitent rappeler que la reconnaissance de leurs œuvres doit aller de pair avec celle de leur travail et de leurs droits.
À LIRE - Imaginer “un monde du livre durable, antifasciste, autogéré, déconcentré”
Il ne peut y avoir de politique ambitieuse en faveur de la création sans une politique ambitieuse en faveur de celles et ceux qui la rendent possible.
90 ans après Jean Zay, il est temps de donner enfin une traduction législative à cette ambition.
Pendant 45 minutes, Samantha Bailly, Alice de Nussy, Christian Demilly, Pauline Ferrand, Juliette Iturralde, Marie Kyprianou, Marie-Aude Murail, Guillaume Nail, Élodie Torrente et Anthony Voisin prendront la parole pour expliquer les enjeux de cette nouvelle loi et témoigner de leur expérience.
Pour accompagner cette mobilisation, une pétition intitulée « 1936-2026 : toutes et tous unis pour la nouvelle loi Jean Zay ! » appelle à l'adoption d'un nouveau cadre législatif pour les artistes-auteurs et autrices.
Par Auteur invité
Contact : contact@actualitte.com
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À l’occasion du salon L’Autre Livre, ActuaLitté poursuit ses cartes blanches consacrées à l’édition indépendante. Installées à Marseille depuis 2014, les éditions Chum défendent une littérature accessible, exigeante et engagée, loin des circuits parisiens. Avec une cinquantaine de titres au catalogue, la maison cultive le plaisir de lire et le goût des textes qui interrogent notre société.
04/11/2026, 12:20
D’un côté, Jacques Lacan, ses concepts et son autorité de psychiatre. De l’autre, Antonin Artaud, les nerfs à vif et les mots qui cognent. En 1938, le premier examine le second à Sainte-Anne. Mais qui juge qui ? Qui détient la vérité sur la folie ? Dans cet essai, Ilios Chailly remonte le fil d’une confrontation explosive, entre pouvoir médical, création littéraire et révolte du corps. Avec, en toile de fond, une question : que vaut la parole d’un homme lorsque ceux qui prétendent le soigner refusent de l’entendre ?
03/11/2026, 18:18
À l’occasion du salon L’Autre Livre, organisé les 7 et 8 novembre, ActuaLitté donne la parole aux maisons d’édition indépendantes. Fondée en 2005 dans le Calvados, La Feuille de thé cultive une aventure éditoriale familiale, désormais portée par deux générations. Attachée à la qualité du style, elle défend les voix singulières de la littérature française et francophone.
03/11/2026, 17:00
Disparu le 13 février dernier à l’âge de 92 ans, le philosophe Nicolas Grimaldi laisse une œuvre traversée par le désir, le temps et les contradictions de l’existence. Dans cet hommage, Aliocha Wald Lasowski retrace le parcours d’un penseur qui, de Montaigne à Proust, n’a cessé d’interroger notre rapport au monde. Une exploration de sa philosophie, où l’art, l’amour et l’imprévu nourrissent une profonde passion pour la vie.
02/11/2026, 17:33
À l’approche du salon L’Autre Livre, qui se tiendra les 7 et 8 novembre, ActuaLitté donne la parole aux maisons d’édition indépendantes qui cultivent leur singularité et défendent une autre vision du livre. À travers une série de cartes blanches, chacune présente son histoire, ses engagements et les choix éditoriaux qui façonnent son catalogue. Parmi les exposants de cette édition, les éditions Chèvre-feuille étoilée se prêtent à l’exercice.
02/11/2026, 15:17
À l’approche du salon L’Autre Livre, qui se tiendra les 7 et 8 novembre, ActuaLitté donne la parole aux maisons d’édition indépendantes qui cultivent leur singularité et défendent une autre vision du livre. À travers une série de cartes blanches, chacune présente son histoire, ses engagements et les choix éditoriaux qui façonnent son catalogue. Parmi les exposants de cette édition, Calliope Éditions se prête à l’exercice.
02/11/2026, 12:06
À l’approche du salon L’Autre Livre, qui se tiendra les 7 et 8 novembre, ActuaLitté donne la parole aux maisons d’édition indépendantes qui cultivent leur singularité et défendent une autre vision du livre. À travers une série de cartes blanches, chacune présente son histoire, ses engagements et les choix éditoriaux qui façonnent son catalogue. Parmi les exposants de cette édition, les éditions d’Avallon se prêtent à l’exercice.
02/11/2026, 08:30
À l’occasion du salon L’Autre Livre, organisé les 7 et 8 novembre, ActuaLitté met à l’honneur les maisons d’édition indépendantes et la diversité de leurs démarches éditoriales. Dans une série de cartes blanches, ces structures partagent leur parcours, leurs convictions et leur manière de défendre une littérature à l’écart des sentiers battus. Parmi les exposants de cette édition, L’Atelier de l’Agneau Éditeur prend la parole pour présenter son identité et ses engagements.
01/11/2026, 14:52
Exclusif - 47.000 € à rembourser pour un ouvrage jamais livré : pour cette autrice, la douloureuse fut amère. Un certain Éric Z. s’en sortit bien mieux : deux ans après la date butoir, toujours pas de manuscrit, mais 30.000 € d’avance jamais rendus. Récemment, Flammarion a fait condamner un écrivain à restituer près de 5000 € pour un manuscrit jamais remis. Trois contrats qui déraillent, trois additions avec un point commun : quand l’édition règle ses comptes, qui passe à la caisse ? Enquête sur ces histoires de livres qui finissent au tribunal.
01/11/2026, 09:33
Des rebondissements à intervalles réguliers, des personnages anormalement charismatiques, des histoires d’amour sous perfusion et des événements qui s’enchaînent sans laisser au lecteur le temps de dormir : la littérature présente des symptômes inquiétants. Cinq ouvrages ont été convoqués devant une commission antidopage. Reste à déterminer ce qui, dans un roman, constitue réellement une tricherie.
31/10/2026, 09:19
À l’occasion du salon L’Autre Livre, organisé les 7 et 8 novembre, ActuaLitté poursuit sa série de cartes blanches consacrées aux maisons d’édition indépendantes. Un espace de parole où chacune présente ses engagements, ses choix éditoriaux et sa conception du métier. Fondé en 2018, Bruno Guattari Éditeur explore les frontières entre littérature, arts visuels et réflexion critique, à travers des publications qui privilégient la curiosité, l’expérimentation et le dialogue entre les disciplines.
30/10/2026, 14:30
À l’occasion du salon L’Autre Livre, organisé les 7 et 8 novembre, ActuaLitté poursuit sa série de cartes blanches consacrées aux maisons d’édition indépendantes. Chacune y partage son parcours, ses convictions et sa manière de faire vivre la littérature. Fondée en 2000, Voix Tissées place la poésie au cœur de son engagement, à travers des recueils, des publications destinées à la jeunesse et des initiatives favorisant l’accès à l’écriture et à la lecture. Une démarche attentive à la diversité des voix et à la rencontre des publics.
29/10/2026, 15:52
À l’occasion du salon L’Autre Livre, organisé les 7 et 8 novembre, ActuaLitté poursuit sa série de cartes blanches dédiées aux maisons d’édition indépendantes. Chacune y présente son histoire, ses engagements et les choix qui façonnent son catalogue. Avec Les Livres de Nina, Ioulia Hamamdjian et Emma Pauchont invitent les jeunes lecteurs à redécouvrir des contes traditionnels venus du monde entier, parfois oubliés ou inédits en français. Une aventure éditoriale où la richesse des illustrations accompagne la transmission des récits et l’ouverture à d’autres cultures.
28/10/2026, 16:52
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