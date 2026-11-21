Son héros, qui se définit lui-même comme un homme ayant déjà « tout raté », commence à interroger son entourage : « De qui suis-je le testament ? » De sa mère à son ancienne professeure de lettres, en passant par un mystérieux buveur croisé dans une taverne, ses interlocuteurs peinent à lui répondre. Pourtant, cette interrogation va progressivement le conduire à sortir de son retrait.

Une parole libre contre l'esprit des temps

Dans une capitale européenne gagnée par une atmosphère autoritaire, Zed finit par prendre position. Entre amitié, amour et contestation, il se retrouve au cœur d'une opposition qu'il n'avait pas anticipée. Tracts et affiches deviennent les instruments d'une parole subversive, tandis que le jeune homme reprend progressivement la maîtrise de son existence.

Les éditions Sabine Wespieser nous en proposent un extrait, à paraître le 7 janvier 2027 :

Née à Bruxelles en 1970, Diane Meur est écrivaine et traductrice. Installée à Paris, elle a notamment publié La Vie de Mardochée de Löwenfels, écrite par lui-même (2002), Les Vivants et les Ombres (2007), La Carte des Mendelssohn (2015) et Sous le ciel des hommes (2020). Son œuvre mêle érudition, fantaisie et subversion.

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DOSSIER - Rentrée littéraire 2026 : extraits en avant première

Par Lina Tinel-Sebie

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