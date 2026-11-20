À l'époque des crises écologiques, sanitaires et sociales, respirer ne relève plus seulement d'un besoin biologique. L'accès à un air respirable devient un enjeu collectif, révélateur des inégalités et des rapports de pouvoir. Dans Conspirer. Éthique et politique de la respiration, le philosophe et musicologue Peter Szendy propose de retracer l'histoire longue et méconnue de ce qu'il nomme le « respirer ensemble ».
Le 20/11/2026 à 06:30 par Lina Tinel-Sebie
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20/11/2026 à 06:30
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Le souffle semble être l'un des gestes les plus spontanés de l'existence. Pourtant, tout le monde ne dispose pas des mêmes conditions pour respirer. L'accès à une atmosphère saine est aujourd'hui menacé, tandis que la question du partage de l'air, cette ressource commune qu'Elias Canetti présentait comme le dernier des communs, prend une dimension particulièrement urgente. Peter Szendy choisit d'aborder cette question en remontant le temps, pour comprendre comment la respiration a été pensée, revendiquée et parfois empêchée.
Son enquête commence dans la philosophie antique, avec la notion de sympnée chez Platon et Aristote. Son équivalent latin, notamment employé par Cicéron, est la « conspiration », à comprendre dans son sens littéral : une respiration partagée.
L'essai traverse ensuite les pages les plus sombres des récits de la traite transatlantique, où retenir son souffle pouvait conduire jusqu'à la mort, avant de s'intéresser aux revendications d'un « droit de respirer » portées par les mouvements ouvriers et féministes du XIXe siècle.
Au fil de cette généalogie, une idée se dessine : la respiration n'est jamais tout à fait solitaire. Elle constitue fondamentalement une relation à autrui. Nous respirons avec les autres, mais aussi pour eux, à leur adresse, à leur place, voire contre eux. Le souffle devient ainsi un espace de relation, traversé par des questions éthiques et politiques. Pour prolonger cette réflexion, Peter Szendy convoque également la psychanalyse, à travers certains cas freudiens, ainsi que la philosophie d'Emmanuel Lévinas et sa pensée de l'inspiration.
Les éditions La Découverte nous en proposent un extrait, à paraître le 7 janvier 2027 :
Professeur de littérature comparée à l'université Brown, Peter Szendy est philosophe et musicologue. Son travail explore notamment les relations entre écoute, lecture, musique et cinéma. Il est l'auteur de nombreux ouvrages, parmi lesquels Écoute. Une histoire de nos oreilles (2001), Tubes. La philosophie dans le juke-box (2008), Pouvoirs de la lecture (2022, en édition de poche en 2025) ou encore Faire son cinéma (2025).
DOSSIER - Rentrée littéraire 2026 : extraits en avant première
Par Lina Tinel-Sebie
Contact : avantparution@actualitte.com
Paru le 07/01/2027
200 pages
La Découverte
22,00 €
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