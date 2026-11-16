La Grande Librairie, de Louis XIV à l’Élysée, dans les coulisses du pouvoir

Petite-fille de Louis XV et épouse du futur empereur Joseph II, Isabelle de Bourbon-Parme a vécu au plus près du trône sans jamais y monter. Morte à 21 ans, elle a laissé des écrits dont un traité d’éducation. Dans L’Incomparable. Isabelle de Bourbon-Parme (Albin Michel/Flammarion), Élisabeth Badinter rouvre les archives et les correspondances pour retrouver, derrière l’archiduchesse, une jeune femme qui réfléchit à la politique, à l’éducation et aux rapports entre les sexes.

Au Panthéon, c’est un autre portrait de femme que présentera Céline Malraux, à l’approche du cinquantenaire de la mort d’André Malraux, le 23 novembre 1976, et du trentième anniversaire de son entrée dans le monument, le même jour en 1996. Dans Madeleine et André Malraux. Avec une légère intimité (Larousse), la journaliste recueille les souvenirs de sa grand-mère, Madeleine Lioux. Premier prix du Conservatoire de Paris, la pianiste avait mis sa carrière entre parenthèses. La réédition de ce récit donne à lire l’histoire du couple depuis le point de vue de la musicienne.

De Valéry Giscard d’Estaing à Emmanuel Macron, Erik Orsenna a côtoyé six présidents. L’ancien conseiller culturel de François Mitterrand tire de cette fréquentation Les Derniers Rois de la République (Robert Laffont/Albin Michel). L’académicien y raconte les rivalités, les amitiés et les vanités qu’il a observées dans les palais de la République. Son point de départ tient dans le titre: que fait l’Élysée à ceux qui y entrent ?

Camille Pascal remonte, lui, au moment où un roi décide de gouverner sans principal ministre. Dans Le Bal des foudroyés (Robert Laffont), Mazarin se meurt, Colbert avance ses pions et Fouquet ne voit pas venir sa disgrâce. Nous sommes en 1661. Louis XIV a 22 ans et ceux qui le croient tout occupé à ses fêtes et à ses amours se trompent sur ses intentions. Le romancier, couronné en 2018 par le Grand Prix du roman de l’Académie française pour L’Été des quatre rois (Plon), s’attache cette fois aux premiers mois du règne personnel du Roi-Soleil. actualitte.com

Avec Nos vies sauvages (Gallimard), Hemley Boum déplace le regard du palais vers la prison. Au Cameroun, en 2018, l’avocate Ndolo Elimbi est incarcérée pour s’être opposée au régime. La commissaire Zeinabou connaît ses liens avec Enow, opposant contraint à l’exil. La romancière suit ce que la répression fait aux liens amoureux et aux solidarités. Lauréat du prix Landerneau des lecteurs 2026, le livre paraît dans un pays où Paul Biya a entamé, en novembre 2025, un huitième mandat après une réélection contestée.

Pour « Le choix des libraires », direction Pau. Fondée en 1797 par Jacques Tonnet, la librairie qui porte encore son nom est restée dans la même famille. Elle compte parmi les plus anciennes librairies indépendantes de France.

Enfin, dans « Si on lisait à voix haute », des élèves de troisième du collège Jean-Moulin de Chartres liront Premier combat (Les Éditions de Minuit). En juin 1940, le préfet d’Eure-et-Loir y raconte l’exode et l’arrivée de l’armée allemande dans la ville. Le 17 juin, il refuse de signer un texte qui accuse à tort des tirailleurs africains d’avoir tué des civils. De Chartres au Panthéon, la lecture ramène à Malraux: les deux hommes reposent aujourd’hui dans le même caveau.

Par Dépêche

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