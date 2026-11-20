Dans cette vallée couverte de poussière blanche, Gemma dirige une équipe d'hommes chargés d'extraire la pierre. Propriétaire d'une carrière, elle semble presque se confondre avec son environnement : son visage et ses cheveux sont blanchis par la sueur et la poudre de marbre. Autour d'elle, les camions circulent sans relâche et la montagne éventrée laisse entendre ses grondements. Un décor minéral, rude, où rien ne semble véritablement paisible.

La menace ne vient pourtant pas seulement de la montagne. À Carrare, des anarchistes se réunissent et préparent des troubles, tandis qu'une tension diffuse gagne la région. Un matin, les parents de Gemma sont retrouvés morts. Accident ou crime ? La question ouvre une intrigue où les certitudes se fissurent et où le danger semble pouvoir surgir de toutes parts.

Une vallée sous tension, entre western et roman d'atmosphère

Avec La Veine, Yolaine Destremau propose un roman d'atmosphère à la lisière du western contemporain. Le cadre des carrières de marbre, la présence menaçante de la montagne et les troubles qui agitent les environs composent un univers singulier, loin des représentations habituelles de la Toscane. Au centre du récit, Gemma doit évoluer dans un environnement où la violence de la nature répond aux tensions de la société. Le mystère entourant la mort de ses parents vient encore renforcer cette impression d'instabilité.

Le Cherche Midi nous en propose un extrait, à paraître le 7 janvier 2027 :

Yolaine Destremau a d'abord exercé comme artiste peintre avant de se tourner vers l'écriture de fiction. Elle a depuis publié une dizaine de romans. Son précédent ouvrage, La Malentendue, paru aux éditions Charleston, a reçu en 2022 le prix de l'Héroïne Engagée. Avec La Veine, l'autrice poursuit son exploration romanesque à travers une intrigue traversée par le mystère, les tensions collectives et les drames intimes.

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DOSSIER - Rentrée littéraire 2026 : extraits en avant première

Par Lina Tinel-Sebie

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