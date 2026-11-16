France Culture accueille Jérôme Ferrari, Mathieu Larnaudie et Marie Cosnay

Du lundi 16 au dimanche 22 novembre, les ondes de France Culture vibreront encore et toujours à l'unisson pour la littérature, la bande dessinée, le théâtre, avec les auteurs et autrices qui en sont à l'origine. Parmi les invités de cette semaine, Jérôme Ferrari et Mathieu Larnaudie, Nathalie Léger, Didier Fassin ou encore Salomé Lahoche.
Le 16/11/2026 à 14:29 par Dépêche
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Publié le :
16/11/2026 à 14:29
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Du lundi au vendredi de 15h à 16h
Jérôme Ferrari et Mathieu Larnaudie pour Coup d'État (Le Cercle Ouvert)
Marie Cosnay, traductrice, et Pierre Vesperini, préfacier pour La nature des choses (Ogre), nouvelle traduction de De rerum natura de Lucrèce
Nathalie Léger pour Le Principe de Wellington (P.O.L)
Didier Fassin pour Ainsi pensait Michel Foucault (La Découverte), et Frédéric Gros pour La puissance Foucault (Seuil)
Dans la bibliothèque de...
Avec Antonia Buresi, actrice et scénariste
Du lundi au jeudi de 12h à 13h30
Salomé Lahoche, autrice et dessinatrice de BD, pour le 2e tome d’Ernestine (Même pas mal), et Antoine Marchalot, auteur et dessinateur de BD, pour IEUF (Atrabile)
Du lundi au vendredi de 20h à 20h30
Virginia Woolf et Vita-Sackville-West, Correspondance 1923-1941
Enregistrée en direct du studio 114 de la Maison de la Radio et de la Musique
Choix des lettres et réalisation : Juliette Heymann
Avec Jade Labeste, Sophie Rodrigues et la voix de Charlotte Avias
Dix-huit ans de correspondance qui témoigne de la profondeur de la passion qui lia ces deux femmes exceptionnelles, qui, en dépit des orages de la jalousie et parfois de la fureur, leur apporta, jusqu’à la mort tragique de Virginia, le bonheur d’une tendresse et d’une réciprocité de désirs qui renaissaient, crise après crise, de leurs cendres indestructibles.
Lundi 16 novembre : Épisode 1 - Les débuts
Mardi 17 novembre : Épisode 2 - Voyage en Perse
Mercredi 18 novembre : Épisode 3 - Le manque
Jeudi 19 novembre : Épisode 4 - Orlando
Vendredi 20 novembre : Épisode 5 - Temps de guerre
Du lundi au vendredi de 20h30 à 20h35
[En son immersif] Des poèmes surréalistes, aux haïkus japonais qui l'ont aidé à surmonter un deuil, Rebeka Warrior (de son vrai nom Julia Lanoë) s'est toujours aidé de la poésie pour traverser l'existence. DJ, compositrice, chanteuse, et romancière, il ne lui reste aujourd'hui « que la poésie » pour échapper aux tourments.
Lundi 16 novembre : Mansfield Tya, « Dictionnaire Larousse », issu de l’album Corpo Inferno (Vicious Circle Records, 2015)
Mardi 17 novembre : Ki no Tomonori, waka, présenté dans Anthologie de la poésie japonaise classique (Gallimard)
Mercredi 18 novembre : Babouillec, « Pourquoi pas la vie ?», paru dans la revue Muscle (numéro 23, 2020)
Jeudi 19 novembre : Ryoko Sekiguchi, extrait de Fade (Argol)
Vendredi 20 novembre : Kompromat, « I surrender », feat Vimala Pons et Sonia DeVille, issu de l’album PLДYING / PRДYING (WarriorRecords, 2025)
Du lundi au vendredi de 20h35 à 21h
Le duel d’Anton Tchekhov (rediffusion)
Traduction : Edouard Parayre, revue par Lily Denis / Réalisation : Anne Lemaître
Avec Marc Henri Boisse et Hervé Furic
En exil sur les bords du Caucase, Ivan Laïevski, un jeune fonctionnaire de 28 ans, est en proie aux doutes et aux questionnements. Il n’aime plus sa compagne Nadéjda, et voudrait fuir pour retourner en Russie, mais les scrupules de l’abandonner le retiennent... Alors qu’il cherche des conseils auprès de son vieil ami le docteur Samoïlenko, l’un des pensionnaires du docteur, Von Koren, un zoologue et darwiniste convaincu, lui voue une haine de plus en plus manifeste... jusqu’à le provoquer en duel. Entre le scientifique darwiniste, pétri de certitudes, et le jeune homme indolent qui se laisse vivre, qui gagnera ?
À LIRE - Arte descend dans “l'Enfer” pour le procès de Justine, du marquis de Sade
Lundi 16 novembre : Épisode 6/10 - Le désespoir de Laïevski
Mardi 17 novembre : Épisode 7/10 - La culpabilité de Nadédja
Mercredi 18 novembre : Épisode 8/10 - La perspective du duel
Jeudi 19 novembre : Épisode 9/10 - Le duel à l’aube
Vendredi 20 novembre : Épisode 10/10 - Après le duel
Le dimanche de 20h à 22h
Beckett en acte (rediffusion)
Composée à partir d’archives de l’INA par Juliette Heymann
Réalisation : Jean Couturier
Avec notamment Roger Blin, Hermine Karagheuz, et Jean Martin
Les textes de Roger Blin, lus par Jean Martin et René Farabet, sont extraits du livre de Linda Bellity Peskine Roger Blin. Souvenirs et propos (Gallimard, 1986)
Par Dépêche
Contact : depeche@actualitte.com
Paru le 12/11/2026
Editions de l'Observatoire
46,90 €
Paru le 02/10/2026
500 pages
L'Ogre Editions
23,00 €
Paru le 01/10/2026
160 pages
P.O.L
17,00 €
Paru le 03/09/2026
326 pages
La Découverte
22,00 €
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