France Culture accueille Jérôme Ferrari, Mathieu Larnaudie et Marie Cosnay

Le Book Club, avec Marie Richeux

Du lundi au vendredi de 15h à 16h

Lundi 16 novembre

Jérôme Ferrari et Mathieu Larnaudie pour Coup d'État (Le Cercle Ouvert)

Mardi 17 novembre

Marie Cosnay, traductrice, et Pierre Vesperini, préfacier pour La nature des choses (Ogre), nouvelle traduction de De rerum natura de Lucrèce

Mercredi 18 novembre

Nathalie Léger pour Le Principe de Wellington (P.O.L)

Jeudi 19 novembre

Didier Fassin pour Ainsi pensait Michel Foucault (La Découverte), et Frédéric Gros pour La puissance Foucault (Seuil)

Vendredi 20 novembre

Dans la bibliothèque de...

Avec Antonia Buresi, actrice et scénariste

Les Midis de Culture, avec Natacha Triou

Du lundi au jeudi de 12h à 13h30

Lundi 16 novembre

Salomé Lahoche, autrice et dessinatrice de BD, pour le 2e tome d’Ernestine (Même pas mal), et Antoine Marchalot, auteur et dessinateur de BD, pour IEUF (Atrabile)

La Série Fiction

Du lundi au vendredi de 20h à 20h30

Virginia Woolf et Vita-Sackville-West, Correspondance 1923-1941

Enregistrée en direct du studio 114 de la Maison de la Radio et de la Musique

Choix des lettres et réalisation : Juliette Heymann

Avec Jade Labeste, Sophie Rodrigues et la voix de Charlotte Avias

Dix-huit ans de correspondance qui témoigne de la profondeur de la passion qui lia ces deux femmes exceptionnelles, qui, en dépit des orages de la jalousie et parfois de la fureur, leur apporta, jusqu’à la mort tragique de Virginia, le bonheur d’une tendresse et d’une réciprocité de désirs qui renaissaient, crise après crise, de leurs cendres indestructibles.

Lundi 16 novembre : Épisode 1 - Les débuts

Mardi 17 novembre : Épisode 2 - Voyage en Perse

Mercredi 18 novembre : Épisode 3 - Le manque

Jeudi 19 novembre : Épisode 4 - Orlando

Vendredi 20 novembre : Épisode 5 - Temps de guerre

L'Instant Poésie de Rebeka Warrior

Du lundi au vendredi de 20h30 à 20h35

[En son immersif] Des poèmes surréalistes, aux haïkus japonais qui l'ont aidé à surmonter un deuil, Rebeka Warrior (de son vrai nom Julia Lanoë) s'est toujours aidé de la poésie pour traverser l'existence. DJ, compositrice, chanteuse, et romancière, il ne lui reste aujourd'hui « que la poésie » pour échapper aux tourments.

Lundi 16 novembre : Mansfield Tya, « Dictionnaire Larousse », issu de l’album Corpo Inferno (Vicious Circle Records, 2015)

Mardi 17 novembre : Ki no Tomonori, waka, présenté dans Anthologie de la poésie japonaise classique (Gallimard)

Mercredi 18 novembre : Babouillec, « Pourquoi pas la vie ?», paru dans la revue Muscle (numéro 23, 2020)

Jeudi 19 novembre : Ryoko Sekiguchi, extrait de Fade (Argol)

Vendredi 20 novembre : Kompromat, « I surrender », feat Vimala Pons et Sonia DeVille, issu de l’album PLДYING / PRДYING (WarriorRecords, 2025)

La Lecture

Du lundi au vendredi de 20h35 à 21h

Le duel d’Anton Tchekhov (rediffusion)

Traduction : Edouard Parayre, revue par Lily Denis / Réalisation : Anne Lemaître

Avec Marc Henri Boisse et Hervé Furic

En exil sur les bords du Caucase, Ivan Laïevski, un jeune fonctionnaire de 28 ans, est en proie aux doutes et aux questionnements. Il n’aime plus sa compagne Nadéjda, et voudrait fuir pour retourner en Russie, mais les scrupules de l’abandonner le retiennent... Alors qu’il cherche des conseils auprès de son vieil ami le docteur Samoïlenko, l’un des pensionnaires du docteur, Von Koren, un zoologue et darwiniste convaincu, lui voue une haine de plus en plus manifeste... jusqu’à le provoquer en duel. Entre le scientifique darwiniste, pétri de certitudes, et le jeune homme indolent qui se laisse vivre, qui gagnera ?

À LIRE - Arte descend dans “l'Enfer” pour le procès de Justine, du marquis de Sade

Lundi 16 novembre : Épisode 6/10 - Le désespoir de Laïevski

Mardi 17 novembre : Épisode 7/10 - La culpabilité de Nadédja

Mercredi 18 novembre : Épisode 8/10 - La perspective du duel

Jeudi 19 novembre : Épisode 9/10 - Le duel à l’aube

Vendredi 20 novembre : Épisode 10/10 - Après le duel

Le Théâtre

Le dimanche de 20h à 22h

Beckett en acte (rediffusion)

Composée à partir d’archives de l’INA par Juliette Heymann

Réalisation : Jean Couturier

Avec notamment Roger Blin, Hermine Karagheuz, et Jean Martin

Les textes de Roger Blin, lus par Jean Martin et René Farabet, sont extraits du livre de Linda Bellity Peskine Roger Blin. Souvenirs et propos (Gallimard, 1986)

Par Dépêche

Contact : depeche@actualitte.com