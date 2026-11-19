Au fil de ses déplacements, Lina rencontre des amours, des amies, des livres et des luttes collectives. Elle découvre aussi l’enfantement, la vie en communauté et les possibilités offertes par la transmission. Portée par une curiosité insatiable et un désir de vivre pleinement, elle avance sans chercher à se conformer aux attentes qui pèsent sur elle.

Une héroïne libre dans un monde en crise

Peuplé de fantômes et de poissons qui parlent, le roman emprunte au réalisme magique pour raconter cette trajectoire singulière. Laura Berlingo y met en scène une héroïne excessive, fantasque et profondément vivante, loin des figures féminines idéalisées. En toile de fond, la montée du fascisme et du masculinisme, les crises démographique et climatique donnent à cette histoire une dimension politique. Le récit esquisse ainsi une utopie collective fondée sur la liberté, le dialogue et l'ouverture aux autres.

Les éditions Hors d'atteinte nous en proposent un extrait, à paraître le 8 janvier 2027 :

Médecin gynécologue-obstétricienne, Laura Berlingo est également autrice. Elle enseigne la santé sexuelle à Sorbonne Université et coanime le podcast Merci Merci, consacré au soin et à ses dimensions politiques et sociales. Dans ses textes, elle s'intéresse notamment aux corps, à leurs métamorphoses et à ce qui se transmet d'une génération à l'autre. La Vie salée est son premier roman.

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DOSSIER - Rentrée littéraire 2026 : extraits en avant première

Par Lina Tinel-Sebie

Contact : avantparution@actualitte.com