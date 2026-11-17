La décision, publiée le 15 novembre, fixe la date de cessation des paiements au 1er janvier 2026, pour la société installée à Chennevières-sur-Marne, dans le Val-de-Marne.

La procédure s'accompagne de la désignation de Me Nicolas Deshayes, administrateur judiciaire chargé d'assister la direction dans sa gestion, et de Me Sophie Tcherniavsky, mandataire judiciaire représentant les créanciers. Une période d'observation s'ouvre ainsi, afin d'examiner les possibilités de poursuite et de réorganisation.

Une marque devenue synonyme d'apprentissage des langues

Avant de devenir une marque associée à l'apprentissage des langues, Assimil est d'abord une aventure éditoriale. Son fondateur, Alphonse Chérel, polyglotte ayant appris plusieurs langues au cours de ses voyages, lance son entreprise en 1929. L'année suivante paraît L'Anglais sans peine, ouvrage fondateur d'une méthode reposant sur l'assimilation progressive d'une langue grâce à des dialogues, des traductions et des exercices.

« My tailor is rich », demeure attachée à cette histoire, comme « Brian is in the kitchen » à celle de l'humoriste Gad Elmaleh... Eugène Ionesco s'inspira, de son côté, des dialogues d'une méthode d'anglais pour construire La Cantatrice chauve, pièce célèbre de 1950, fondée sur les automatismes et les absurdités du langage. Assimil, à ne pas confondre avec La Méthode à Mimile, L’argot sans peine publiée en 1970 par Alphonse Boudard et Luc Étienne, qui détourne les leçons de la célèbre marque pour enseigner le parler populaire parisien.

À l'origine, Assimil ne vend que des livres : les supports sonores n'arrivent qu'en 1934, avec les premières méthodes accompagnées d'enregistrements sur disques. Le catalogue s'élargit ensuite à d'autres langues, notamment le russe, le portugais et le français destiné aux étrangers. Cassettes, CD, fichiers audio et applications viendront progressivement compléter les manuels, sans remplacer leur place dans l'offre éditoriale.

La maison est restée entre les mains de la famille Chérel. Depuis 2014, Yannick Chérel représente la troisième génération à sa tête. Aujourd'hui encore, Assimil publie des livres dans plusieurs collections, parmi lesquelles Sans Peine, Perfectionnement, Objectif Langues, ainsi que des cahiers d'exercices et des guides de conversation.

Des ventes en baisse depuis plusieurs années

En février dernier, Assimil avait publié sur son site un état des lieux de sa situation économique. « Nos ventes se sont contractées », indiquait la maison, qui signalait également une baisse importante de ses exportations, notamment vers les États-Unis et l'Espagne, deux marchés historiquement essentiels à son activité. L'éditeur mettait alors en cause les tensions internationales, les transformations du commerce mondial et le ralentissement de l'économie française, sans préciser l'ampleur chiffrée de ces reculs.

Assimil expliquait par ailleurs avoir renoncé à « certaines nouveautés pourtant très attendues » et suspendu « la réimpression de titres majeurs de notre fonds éditorial ». La maison reconnaissait que ces décisions avaient bouleversé son calendrier de publication, au détriment notamment des auteurs, des partenaires commerciaux et des lecteurs. Aucun ouvrage concerné n'était nommément cité.

Les comptes déposés au greffe témoignent de difficultés financières anciennes : en 2016, Assimil réalisait encore 5 millions € de chiffre d'affaires, puis 5,2 millions en 2017. Selon Le Monde, ce montant était tombé à 2,4 millions € en 2025, soit une baisse d'environ 54 % par rapport à 2017. La maison d'édition accusait une perte nette de 391.000 € en 2022, puis de 438.000 € en 2023. L'exercice 2024 avait toutefois marqué une amélioration, avec un bénéfice de 245.000 €.

Internet, intelligence artificielle : un modèle concurrencé

Interrogé par Le Monde, Yannick Chérel pointe « une concurrence qui vient d'Internet, de l'IA et des traducteurs instantanés ». Applications d'apprentissage, traductions automatiques et assistants conversationnels offrent aujourd'hui de nouvelles possibilités aux utilisateurs.

Duolingo, par exemple, qui propose des exercices de vocabulaire, de grammaire et de compréhension orale, comptait en moyenne 64,9 millions d'utilisateurs actifs quotidiens au troisième trimestre 2026, contre 50,5 millions un an auparavant, soit une progression de 29 %. L'application intègre également des fonctions d'intelligence artificielle, notamment des conversations simulées avec Lily, un personnage virtuel avec lequel les abonnés à l'offre Max peuvent pratiquer une langue à l'oral.

Depuis mars 2026, Google Traduction propose notamment en France une fonction de traduction vocale quasi instantanée, accessible avec des écouteurs et prenant en charge plus de 70 langues. Les assistants conversationnels, comme ChatGPT en mode vocal, offrent quant à eux la possibilité de pratiquer une conversation étrangère, de demander des explications grammaticales ou de simuler des situations quotidiennes, sans suivre nécessairement un manuel d'apprentissage.

Une méta-analyse publiée en décembre 2025 dans la revue scientifique Computers and Education: Artificial Intelligence, a examiné 46 études réalisées entre 2022 et 2025. Les chercheurs constatent un effet global positif et statistiquement significatif des outils d'intelligence artificielle sur l'apprentissage des langues, principalement étudié dans le cadre de l'enseignement de l'anglais comme langue étrangère.

Les auteurs apportent toutefois une nuance essentielle : « L'intelligence artificielle donne ses meilleurs résultats en complément de l'enseignement traditionnel, plutôt qu'en remplacement de celui-ci. » Leur analyse relève également des effets plus favorables dans les enseignements en présentiel ou hybrides que dans les dispositifs entièrement à distance, pour lesquels aucun bénéfice statistiquement significatif n'a été établi.

La méthode Assimil repose sur une progression organisée, avec des leçons quotidiennes, des exercices de compréhension et des phases de révision. Ses collections Sans Peine et Perfectionnement affichent respectivement des objectifs de niveaux B2 et C1, à travers plusieurs mois de travail.

Réduire les tirages, préserver le catalogue

Yannick Chérel déplore ainsi une « quête du dépannage », dans laquelle il voit une volonté « de ne plus apprendre ». Selon lui, les outils de traduction instantanée répondent davantage à des besoins ponctuels qu'à une démarche d'apprentissage approfondi.

La demande varie également selon les langues : Yannick Chérel cite notamment l'anglais, l'espagnol, l'allemand et le portugais parmi les plus recherchés, ainsi que l'italien, « qui a le vent en poupe ». Le dirigeant évoque l'intérêt des jeunes pour le coréen, mais aussi celui suscité par l'ukrainien après l'invasion russe de 2022, avec « un réel engouement pendant plusieurs mois seulement ».

Avant même son placement en redressement judiciaire, Assimil avait engagé une réorganisation de sa production. Dans sa communication du 12 février dernier la maison annonçait le recours à des « impressions plus flexibles », réalisées « en quantités ajustées à la demande réelle ». Cette évolution devait réduire les risques financiers liés aux stocks tout en cherchant à « sécuriser la disponibilité du fonds ». Assimil évoquait par ailleurs la possibilité de nouvelles éditions pour « certaines langues absentes depuis plusieurs années ».

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Yannick Chérel affiche aujourd'hui auprès du Monde sa volonté de redresser la situation. La maison garde même en ligne de mire son centenaire, prévu en 2029. Lors de ses 90 ans, en 2019, Assimil avait notamment modernisé son site marchand et retracé les grandes étapes de son histoire.

Par Hocine Bouhadjera

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