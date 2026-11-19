Fils d’un ancien ouvrier devenu gardien d’un camp de travailleurs italiens, Marc découvre un jour qu’une jeune fille de 16 ans se cache dans un baraquement. Menacée d’expulsion, Demetra vit dans la peur et garde ses distances. Touché par sa situation autant que par sa personnalité, le garçon cherche à gagner sa confiance. Une complicité se noue alors entre les deux adolescents, malgré les obstacles qui se dressent autour d’eux.

Un premier amour menacé par le racisme

À travers cette histoire, Joseph Incardona revisite le thème de l’amour impossible. La relation entre Marc et Demetra se heurte à une société marquée par les inégalités, le racisme ordinaire et la précarité des travailleurs immigrés. En toile de fond, le roman évoque également l'émancipation féminine et les tensions entre générations. L'auteur compose ainsi un récit d'apprentissage où la douceur du premier amour côtoie la dureté du monde adulte.

Les éditions Finitude nous en proposent un extrait, à paraître le 8 janvier 2027 :

Écrivain italo-suisse installé à Genève, Joseph Incardona est l’auteur d’une vingtaine de romans. Parmi ses ouvrages les plus remarqués figurent Derrière les panneaux il y a des hommes, La Soustraction des possibles, Les Corps solides et Le Monde est fatigué. Ce dernier, paru en 2025, a été finaliste du prix Femina et a remporté le prix des Deux Magots ainsi que le prix Femina des lycéens.

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Par Lina Tinel-Sebie

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