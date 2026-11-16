François Boucq : du goulag à New York, “je tatoue des feuilles

François Boucq n’a pas de tatouage et n’en veut pas. À qui lui demande quel motif il choisirait, il répond qu’il lui faudrait en changer régulièrement. Le papier lui épargne ce souci. « En fait, moi, je tatoue des feuilles. Je passe mon temps à prendre une feuille blanche et à en tirer un aspect qui me convient sur le moment. » Dans Resurrection Hill, une jeune artiste travaille sur une autre surface, moins durable qu’il n’y paraît: les murs d’un hôpital new-yorkais promis à la démolition.

Dans notre nouvelle émission, l'auteur revient sur son travail, dans un podcast vivifiant et des plus enthousiasmant :

Cette trilogie, Boucq et le romancier américain Jerome Charyn ne l’avaient pas prévue comme telle. Dans Little Tulip (2014), Pavel survit au goulag grâce à son talent de tatoueur. Dans New York Cannibals (2020), sa protégée Azami, devenue policière, découvre un bébé abandonné et décide de l’adopter. Vingt ans après les événements de ce deuxième volet, Paul entre à son tour dans la police de New York, où sa mère est désormais commissaire. Paru le 13 novembre aux éditions Le Lombard, Resurrection Hill lui passe le relais.

Ce que Pavel inscrit sur sa peau

Pour expliquer pourquoi il a voulu placer un enfant qui sait dessiner dans un camp, Boucq remonte aux images réalisées par des déportés dans les camps de concentration nazis. Il retient le risque que leurs auteurs prenaient à les produire et à les dissimuler. « C’était une forme à la fois de témoignage, mais en même temps aussi, ces dessins devenaient un péril pour eux. »

© François Boucq / Le Lombard

Dans la fiction, le trait remplit une autre fonction. Les hommes qui font la loi au camp voient en Pavel un futur tatoueur. « Il s’aperçoit que, grâce à ça, il va pouvoir survivre dans un truc pareil, sinon il aurait été balayé. »

Plus tard, Pavel inscrit sur sa peau ce qu’il a vécu. Azami se reconnaît dans son histoire et, devenue adulte, consigne la sienne de la même manière. Une marque ne libère pas forcément de ce qu’elle fixe, nuance Boucq. « Il faut se méfier de l’utilisation du tatouage. Parce que parfois, on va renforcer un point de vue sur le monde. » À ses yeux, le même geste aide à se dégager d’une épreuve ou, au contraire, à s’y ancrer davantage.

Lorsqu’on rapproche ces marques des tags new-yorkais, Boucq s’arrête sur ce que le trait change au regard. Sur une façade, il fait ressortir le volume du bâtiment autant qu’il traduit la manière dont quelqu’un le voit. Pour comprendre ce va-et-vient, le dessinateur prend l’exemple d’un enfant qui s’essaie à représenter une vache. On lui fait remarquer qu’elle a des cornes. En les traçant, il apprend aussi à les voir. « En même temps qu’on dessine, on fabrique son œil et on fabrique le monde. »

Des toits de New York à ses sous-sols

Dans Bouche du diable, autre collaboration avec Charyn, des ouvriers bâtissent des gratte-ciel avec la ferme intention de n’en jamais redescendre. Dans New York Cannibals, Boucq loge au contraire une figure maternelle dans les profondeurs de la ville, telle une marraine de conte de fées. « Dans le plus profond, on va trouver quelque chose qui est de l’ordre du merveilleux. » D’un album à l’autre, ce sont ceux qui occupent ces lieux qui donnent au lecteur la mesure de New York.

© François Boucq / Le Lombard

Dans le dernier volet, des militants tentent de sauver l’hôpital auquel doit succéder un complexe immobilier de luxe. Comment raconter ce conflit sans en faire une démonstration politique ? Boucq s’attarde sur le promoteur. En regardant des reportages sur Donald Trump, il dit avoir reconnu le type d’homme que Charyn cherchait à décrire.

Pour lui donner un visage, grossir quelques traits ne suffit pas. « Une vraie ressemblance n’appartient pas uniquement à la forme, elle appartient aussi à l’état d’esprit du gars qui est dedans. » Même lorsqu’il déteste son modèle, le caricaturiste doit, selon lui, « rentrer d’une certaine manière en sympathie avec lui ».

© François Boucq / Le Lombard

Quand on lui demande quelle planche lui reste en tête, Boucq évoque l’atelier de la jeune artiste. Puis il revient à une difficulté de métier. « Il faut qu’on sente que ça va s’affaisser tout doucement, presque au ralenti. Bien sûr, moi, je fais des images arrêtées, donc il faut qu’on ait la sensation de voir ce building se résorber sur lui-même dans les cases. » Le défi tient moins au fracas des explosions qu’à l’instant à saisir pour donner à voir ce qu’il appelle « une catastrophe tranquille ».

C’est parmi les originaux de La ville aux mille visages, à Paris, que François Boucq a accordé cet entretien à ActuaLitté. Consacrée à quatre décennies de collaboration avec Jerome Charyn, l’exposition ouvre le 20 novembre à la Maison de la BD, à Blois, dans le cadre de bd BOUM, et se poursuit jusqu’au 27 février 2027.

Crédits photo : ActuaLitté, CC BY SA 4.0

Par Nicolas Gary

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