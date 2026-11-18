Elle a choisi de prendre le large pour faire face à la douleur de la rupture. Dans cette ville côtière, les journées s’organisent autour des vagues et des sensations retrouvées. Chaque matin, au contact de l’eau, elle redécouvre son corps et apprend progressivement à se détacher du regard de son ancien compagnon. Peu à peu, elle doit aussi renoncer à la vie qu’elle avait imaginée à deux.

Réapprendre à vivre après le chagrin

À travers ce récit à la première personne, Solveig Touzé explore les conséquences intimes d’une séparation et la difficulté de se reconstruire après s’être perdue dans le désir de l’autre. Porté par une écriture sensorielle, le roman s’intéresse à la solitude comme espace de réparation, mais aussi au retour progressif du désir et du goût de vivre.

Les éditions Bayard nous en proposent un extrait, à paraître le 06 janvier 2027 :

Née en 1990, Solveig Touzé a cofondé la librairie La Nuit des temps, à Rennes. Aucune peine au monde est son premier roman.

Ce sujet vous intéresse ? Recevez chaque jeudi notre newsletter pour trouver vos prochaines lectures Je m'inscris › Votre inscription a bien été enregistrée.

DOSSIER - Rentrée littéraire 2026 : extraits en avant première

Par Lina Tinel-Sebie

Contact : avantparution@actualitte.com