Little Nightmares en BD : la ville où les enfants disparaissent

Une surveillante de nuit entend un bruit derrière une porte verrouillée. Elle force la clé et se casse un ongle. Le détail est si banal qu’il devrait rassurer. Il fait tout l’inverse. Dans le deuxième épisode de Little Nightmares : Plongée dans le Nulle-part, il suffit d’un couloir d’institut psychiatrique pour retrouver l’effroi du donjon. À un détail près. D’un côté, on veut savoir ce qu’il y a derrière la porte. De l’autre, on espère surtout qu’elle ne s’ouvrira pas.

Hush, une fillette muette, se réveille dans une cellule glaciale, un bras dans le plâtre. Elle ignore comment elle y est arrivée. Mono, un autre captif qui connaît mieux les lieux, semble un allié tout trouvé. Il l’abandonne. Ailleurs, l’ancienne enquêtrice Myra Wan s’apprête à mettre fin à ses jours quand un policier, Marion Guy, intervient.

Ensemble, ils reprennent l’enquête sur des disparitions d’enfants qui se succèdent depuis des années. Cette double intrigue est l’invention qui donne au livre sa raison d’être. Lonnie Nadler et Dennis Menheere ne rejouent pas la fuite de Six, l’héroïne du premier jeu paru en 2017. L’édition française réunit les quatre épisodes de Titan Comics. Lus à la suite, ils déplacent la question du jeu. Il ne s’agit plus seulement de savoir comment un enfant s’échappe, mais de savoir qui s’aperçoit qu’il a disparu.

Un couloir, deux façons de le regarder

Dans le monde de Myra, la parole promet de remettre les faits dans l’ordre. À l’institut, le témoignage de la surveillante se déroule en cartouches, au-dessus d’images aux verts délavés. Elle raconte sa ronde, le bruit qu’elle a perçu, sa certitude que personne n’a franchi le seuil. Tout semble vérifiable. Pourtant, aucun de ces détails n’explique comment Hush a disparu. Voilà ce que Menheere réussit si bien dans les scènes d’enquête. Il donne à voir des lieux assez ordinaires pour qu’on s’attende à y trouver une explication. Le cadre reste en place, même quand les faits cessent d’y tenir.

Dans le Nulle-part, les mots se raréfient. Le danger se mesure à la taille de la fillette face aux volumes qui l’écrasent. La perspective se tord, les formes s’enroulent, les repères se dérobent. On devine rapidement la finesse du travail de Dennis Menheere, Dearbhla Kelly et Jovanna Plata sur la couleur.

Un reflet suffit à détacher quelque chose du fond, sans qu’on sache encore ce que c’est. On voudrait tourner la page pour échapper à la menace, mais on s’attarde dans la case pour la trouver. C’est le plus beau paradoxe de ces planches. Plus on cherche à y voir clair, plus on a de raisons d’avoir peur.

Le cauchemar ne s’arrête pas au réveil

L’alternance ne sert pas à reprendre son souffle. L’enquête apprend à examiner ce que la fuite oblige à regarder trop vite. En retour, chaque traversée du donjon rend les lieux les plus familiers un peu moins sûrs. Une image le montre particulièrement bien, celle d’un visage qui fond. Dans le Nulle-part, il ne déparerait pas parmi les créatures qui rôdent. Quand Myra reconnaît dans les cauchemars des disparus un souvenir de sa propre enfance, le visage prend valeur d’indice. L’horreur vient alors de ce que les deux récits se mettent à confirmer, au moment même où chacun semblait suivre ses propres règles.

La noirceur de l’album tient moins à ce que ses monstres infligent aux enfants qu’à la facilité avec laquelle une ville s’habitue à les perdre. Nadler ne ménage pas davantage le refuge qu’on espérait trouver dans la solidarité entre captifs. Le geste de Mono est brutal parce qu’il n’a rien de monstrueux. À ses yeux, une chance de s’en tirer suffit.

C’est ce qui rend l’album si difficile à lâcher. On lit d’une traite pour savoir où les deux histoires se rejoignent. Et une fois le livre refermé, ce n’est pas à la gueule d’une créature qu’on repense. C’est à un couloir d’hôpital où, à en croire la personne chargée de le surveiller, personne n’est passé.

Par Nicolas Gary

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