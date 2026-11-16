À Caen, La Vague, café librairie féministe, se profile

Connue comme la ville qui compte le plus de librairies indépendantes par habitant, Caen en accueillera une supplémentaire, pas comme les autres. La Vague, café-librairie, mettra en effet à l'honneur les littératures féministes, à travers un millier de références, environ, réparties entre fictions, essais, bandes dessinées et ouvrages destinés aux plus jeunes.

« Ce sont des valeurs qui nous tiennent à cœur », nous explique Jéssica Guillou Monteiro. « Il y a beaucoup de librairies à Caen, spécialisées ou non, mais nous avions toujours du mal à y trouver les ouvrages féministes. Quand un rayon leur était consacré, il restait souvent peu visible. » Avec son associée Julie Cairon, l'idée d'un lieu dédié se fait de plus en plus précise, inspirée par d'autres librairies, notamment les enseignes parisiennes Violette & Co et Un livre une tasse de thé.

Les deux associées partageaient auparavant le même lieu de travail, « en tant que maitres d’œuvre », nous raconte Jéssica Guillou Monteiro, quand cette dernière est partie en congés maternité après la naissance de son premier enfant. « J'ai alors traversé une dépression post-partum. Je me suis inscrit à un groupe virtuel sur Discord, qui m'a permis d’évoquer mes ressentis et d'obtenir un soutien. Je voulais recréer cet espace dans la vraie vie, afin d'encourager la solidarité entre des gens qui connaissent ce type d’expérience. »

À son retour au bureau, la jeune mère présente son projet à sa collègue, « qui m'a suivie tout de suite ». L'implantation à Caen s'est imposée comme une évidence, puisque la ville abrite « un réseau associatif dense, ainsi qu'une communauté LGBT importante, mais n'a pas de lieu dédié, ce qui est dommage ».

Espace ludique et élan collectif

Si l'hypercentre de la ville s'est révélé inaccessible en raison du niveau des loyers, le quartier Vaucelles a vite constitué une option désirable, avec « sa vie de quartier, entre le fleuriste et la supérette » et sa proximité avec la gare.

Au sein du local de 85 m2, librairie et café seront joyeusement mêlés, avec des murs habillés par les bibliothèques chargées de livres. Un café de spécialité, fourni par Céleste Torréfaction (basé non loin, à Colombelles) sera servi, ainsi que du thé et des boissons lactées, qu'il sera possible d'accompagner de cookies, banana bread et autres brownies, fraîchement préparés par le café caennais Chez Nous.

Une pièce sera par ailleurs « dédiée à la jeunesse », nous précise Jéssica Guillou Monteiro, « avec des tapis au sol et des jeux pour enfants mis à disposition, afin de créer un espace ludique. L'idée est aussi de permettre aux jeunes parents de s'installer dans le café en sachant que leurs enfants sont en sécurité, à proximité. En tant que jeune mère, j'ai pu constater que certains lieux ou leur clientèle sont moins accueillants vis-à-vis d'un enfant en bas âge. »

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La Vague, nom retenu parce qu'il évoque « un élan collectif », mais aussi « différentes définitions, selon les personnes interrogées », abritera aussi régulièrement des ateliers et des cercles de parole. « Nous aimerions en organiser deux par semaine, en lien avec des associations, sur des sujets comme les violences conjugales ou les douleurs liées à l'endométriose. »

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Les deux libraires visent une ouverture à la mi-décembre, et attendent désormais de pied ferme la livraison des ouvrages et de la machine à café...

Photographie : Librairie-café La Vague

Par Antoine Oury

Contact : ao@actualitte.com