Après une longue route, d’abord à pied puis en convoi, Alphonse rejoint un stalag où son sort est décidé : il devra travailler dans une ferme, à la culture des pommes de terre et des betteraves. Les journées sont éprouvantes. Le soir, dans une cellule partagée avec d’autres prisonniers, le jeune homme retrouve par la pensée sa Provence natale, sa famille, ses amis et un amour perdu. Ces souvenirs deviennent un moyen de tenir, alors que personne ne sait combien de temps durera la captivité.

Une autre guerre, loin du front

Au fil de son parcours, Alphonse est entraîné jusqu’au cercle polaire, près de la mer de Barents. Dans cette région où le soleil disparaît au cœur de l’hiver, les conditions de vie mettent les hommes à rude épreuve. Le roman s'intéresse ainsi à ceux qui ont vécu la guerre à l'arrière, confrontés moins aux armes qu'au froid, à l'épuisement et à l'éloignement de leurs proches.

Les éditions Le Cherche Midi nous en proposent un extrait, à paraître le 7 janvier 2027 :

Autrice et critique littéraire française, Lolita Sene possède également un domaine viticole dans le sud de la France, près d’Avignon. Après Un été chez Jida et Seules les vignes, tous deux remarqués par la presse et récompensés par plusieurs prix, Au loin, la guerre est son troisième roman.

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Par Lina Tinel-Sebie

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