« Je barbote dans les mots, me baigne en factice sérénité marine Virgule sur l’onde, le cormoran rage de sa faim moissonneuse Et je l’envie, amphibie, subitement effacée par la gomme de la marée »



Ce recueil de poésie renferme un triptyque, avec toujours un équilibre parfait entre rage et tendresse. D’abord, « D’Humeurs et d’iode » : une balade le long de la côte, l’air marin et une âme à la dérive, entre terre, mer et ciel. Ensuite, « Migratrices » : le récit de toutes ces femmes migrantes, qui traversent la Manche à la recherche d’une vie meilleure. Des femmes méprisée, malmenées, réduites au silence, qui connaissent le déchirement, le viol – tant de violences et d’afflictions, tout ça pour quoi ? Ensuite, « Ne pas corner les pages des femmes », qui nous plonge dans un univers de nature, de renaissance, d’émerveillement. La forêt, magistrale, est aussi rassurante qu'inquiétante… Et les femmes, au cœur de ce monde d’arbres, de feuilles et d'humus, trouvent-elles du réconfort ? de la force ? Comment ne pas s’attrister face à cette beauté en danger de disparition ?

La plume de Veronika Boutinova trouve un miroir au fil des pages, à travers les images “grattées” de Juliette Bailleux. Comme tant de femmes et d’histoires, ces instants sublimés, palimpsestes poétiques, font émerger des interprétations nouvelles. Un voyage lyrique d’une grande beauté.