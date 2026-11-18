« tu dors Papa tu dors recouvert d’oiseaux leurs ventres tièdes contre ta peau l’abeille butine le sang de ton oreille la figue de ta bouche tes mains ne peuvent rien je tire à toi la nuit tête ouverte tu dors Papa tu dors »



Un accident, qui vient tout chambouler. La mort qui le suit. Celle de ce père, qui d’un coup laisse un vide immense. Pour la mère, tout s’arrête, même si le monde continue de tourner sans elle. Comment avancer ? Comment ne pas perdre pied ? Puis cette petite fille, qui se transforme. Qui trouve des mots, ses mots, pour façonner un chemin vers cet être qui manque. Un être qui apportait joie, qui inspirait et offrait des baisers qui piquaient comme une barbe de quelques jours. Où est-il, à présent ? Comment se faufiler jusqu’à lui, le retrouver, le sentir près d’elle ?

Gaëlle Fonlupt nous offre ici un recueil de poésie tout en délicatesse, porté par trois voix : la première, celle de l’enfant, doit naviguer l’absence soudaine d’un père adoré ; la deuxième, celle de sa mère, comble les silences et les incompréhensions, une voix qui occupe l’espace avec grâce et douleur ; enfin, la troisième est Jetedis, comme une comptine, qui fait vibrer les mots en rimes au creu de la nature.

Intrigant, touchant, on picore les vers de ces poèmes pour y goûter juste ce qu’il faut…