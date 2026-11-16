Bienvenue dans les mondes polaires

« Dans l’Arctique, le début de l’été s’accompagne d’une brise fraîche venue de la côte. Un petit renard polaire à la fourrure épaisse trottine à travers la toundra, curieux. La vie semble reprendre après l’hiver et son froid mordant. »



Les paysages du Grand Nord, une fois l’hiver passé, se transforment et offrent un paysage merveilleux. Alors que la neige disparaît petit à petit, un jeune renard polaire devient notre guide au fil des pages. Sur son chemin, des plaines lumineuses et des forêts abritant des nids ou des tanières, des montagnes rocheuses et des océans à l’eau glaciale. Il rencontre des animaux couverts de fourrure ou de plumes, craintifs ou aventureux, timides ou mêmes mystérieux… Quelle aventure !

Tout en couleurs et en délicatesse, cet album – un “cherche et trouve”, plus précisément – est un délice pour les yeux. Les illustrations de Sandra Dieckmann se savourent les unes après les autres. Si l’objectif principal de cet objet est d’inviter au voyage et à la curiosité, il permet aussi de mettre sur le devant de la scène une faune et une flore précieuses. Une lecture ludique, idéale pour les soirs d’hiver…



Traduction assurée par Maëlle Mas.