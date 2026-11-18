Alors qu’Alex n’a aucune envie de se rendre en Amérique, le docteur Denton sollicite son aide pour retrouver un cousin disparu dans les profondeurs d’une mine de Virginie-Occidentale. Par amitié, Alex accepte de participer aux recherches. Mais à mesure que le groupe s’enfonce dans les galeries désertes, des phénomènes étranges se multiplient. Des lueurs rouges surgissent dans les ténèbres et des bruits inexplicables résonnent sous terre. La mine semble abriter une présence qui échappe aux légendes locales.

Quand les secrets auraient mieux fait de rester enfouis

Ancien soldat, Alex sait se méfier des superstitions. Pourtant, cette expédition met à l’épreuve ses certitudes. Avec ce dernier volume, T. Kingfisher poursuit son exploration de l’horreur gothique à travers une réécriture de La Chute de la maison Usher d’Edgar Allan Poe. La romancière joue avec les peurs et les mystères d’un lieu dont les secrets pourraient bien ne jamais refaire surface.

La trilogie Sworn Soldier a été publiée en feuilleton sur trois mois : Ce qui réveille les morts, paru le 25 septembre, Ce qui dévore la nuit, le 23 octobre, puis ce troisième volet.

Les éditions Verso nous en proposent un extrait, à paraître le 27 novembre :

T. Kingfisher écrit en grandes parties de la fantasy, de l’horreur. Elle a notamment été récompensée par les prix Hugo, Nebula et Locus, dont le prix Hugo en 2023 pour Nettle & Bone. Sous un autre nom de plume, elle est également autrice de livres pour enfants. Elle vit en Caroline du Nord, aux États-Unis.

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Par Lina Tinel-Sebie

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