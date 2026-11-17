Avant de mourir, en 1922, Rose Gélinas avait demandé à ses quatre enfants de renoncer au mariage et à la parentalité, de peur qu’ils connaissent les blessures du cœur. Seize ans plus tard, cette injonction continue de peser sur leurs choix. Habituée à faire passer les besoins des autres avant les siens, Florie voit ses certitudes vaciller. Alors que le monde autour d’elle évolue, elle doit déterminer la place qu’elle souhaite accorder à ses propres aspirations.

Entre devoir familial et émancipation

À travers le parcours de Florie, France Lorrain explore les tensions d’une société patriarcale et conservatrice, dans laquelle l’émancipation individuelle reste un combat. L’arrivée des Marquis dans la ferme agit comme un révélateur : les relations se recomposent et les désirs longtemps mis de côté refont surface.

Publié au rythme d’un tome tous les quatre mois, La Promesse des Gélinas compte quatre volumes : après Adèle et Édouard, ce troisième volet prépare le terrain pour Laurent, attendu en mars 2027.

Les éditions Verso nous en proposent un extrait, à paraître le 27 novembre :

Née au Québec, France Lorrain a d’abord exercé comme enseignante avant de se consacrer entièrement à l’écriture. Ses différentes sagas sont devenues des best-sellers au Québec, où La Promesse des Gélinas a déjà séduit plus de 300 000 lecteurs.

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DOSSIER - Rentrée littéraire 2026 : extraits en avant première

Par Lina Tinel-Sebie

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