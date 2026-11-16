Sylvain Brocquet élu membre de l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres

Né à Saint-Maurice, dans le Val-de-Marne, le 9 septembre 1959, Sylvain Brocquet a été élu membre de l'Académie des inscriptions et belles-lettres, au fauteuil de Pierre Toubert (lui-même élu le 14 novembre 1986).

Indianiste, Sylvain Brocquet est spécialiste des langue et littérature sanskrites (poésie sanskrite à sens multiples, poétique sanskrite, littératures dramatiques), épigraphiste, spécialiste de l’histoire des idées esthétiques de l’Inde ancienne et historien de l’indianisme.

Il a signé plusieurs ouvrages sur ses domaines de spécialité, comme La Geste de Rāma : poème à double sens de Sandhyākaranandin (Presses de l’Institut Français de Pondichéry, 2010) ou une Grammaire élémentaire et pratique du sanskrit classique (Éditions Safran, deux éditions, en 2010 et 2016). Il a également présenté et traduit les Stances des amours d'un voleur de Bilhana, aux éditions Fata Morgana.

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Sylvain Brocquet est aussi professeur à l’Université d’Aix-Marseille, directeur-adjoint de l’UMR 9297 « Textes et documents de la Méditerranée antique et médiévale » (centre Paul-Albert février). Il préside l’Association française pour les études indiennes, qui a célébré son 50e anniversaire en mai dernier.

En 2022, il avait été élu correspondant français à la place de Claude Brixhe (1933-2021).

Photographie : L'Institut de France, à Paris, qui abrite l'Académie des inscriptions et belles-lettres (Laurent Breillat, CC BY-NC-ND 2.0)

Par Antoine Oury

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