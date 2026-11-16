Fais-moi un signe, un récit autobiographique en silence

Paru en 2021 au Japon, le livre de Dai Igarashi a été découvert par la réalisatrice Mipo O grâce au producteur Hideyuki Yamakuni, qui lui a suggéré de l'adapter au cinéma. « À l’époque, j’ai eu honte de découvrir mon ignorance à propos des CODA », se rappelle Mipo O. « Mais en réalité, deux ans avant qu’on me propose ce projet, ma nièce a perdu l’audition à la suite d’une forte fièvre et a commencé à apprendre la langue des signes japonaise dans une école spécialisée. »

La réalisatrice a ainsi abordé un « monde distinct », incarné par ce mode de communication particulier. Elle note aussi « l’universalité du récit » : « Même s’il dépeint les expériences d’une minorité sociale, c’est l’histoire de ce que chacun d’entre nous peut ressentir, de l’enfance à l’âge adulte, face à sa famille. »

Avec le scénariste Takehiko Minato, Mipo O a effectué de nombreuses recherches sur le sujet et interrogé Dai Igarashi afin de prolonger l'expérience de la lecture de son livre. Le casting du long-métrage réunit Ryô Yoshizawa, Akiko Oshidari, ou encore Akito Imai.

Par Antoine Oury

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