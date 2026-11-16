Hugues Ghenassia-de Ferran prend la tête du service du livre et de la lecture

Un habitué de la rue de Valois pour diriger le service du livre et de la lecture : le Premier ministre et la ministre de la Culture ont cosigné un arrêté, en date du 13 novembre dernier, pour officialiser la nomination de Hugues Ghenassia-de Ferran. Celle-ci est effective à compter de ce 16 novembre 2026, pour une durée de 3 ans, avec une période probatoire de 6 mois.

Diplômé de l’Institut d'études politiques Paris et de l’École nationale d’administration en 2005 (promotion Romain Gary), Hugues Ghenassia-de Ferran a occupé le poste de sous-directeur et adjoint au directeur chargé du livre et de la lecture au ministère de la Culture (2010-2016), puis de directeur adjoint du Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris avant d'être nommé, à partir d'octobre 2019, sous-directeur des affaires juridiques au sein du secrétariat général du ministère de la Culture.

Il avait quitté la rue de Valois pour devenir directeur général délégué de l'Institut français, entre mai 2024 et janvier 2026. Il avait alors retrouvé le ministère de la Culture, en tant que conseiller en charge des patrimoines, de l'architecture et du dialogue social de Rachida Dati. Il conserva ce rôle après la nomination de Catherine Pégard.

Au sein du ministère de la Culture, le service du livre et de la lecture (SLL) « assure un rôle d'évaluation et de réglementation dans le domaine de la chaîne du livre, et en particulier dans les champs de la librairie et de l'édition, de la lecture publique, des politiques numériques et patrimoniales. Il exerce la tutelle sur la Bibliothèque nationale de France (BnF), la Bibliothèque publique d'information et le Centre national du livre et suit les carrières et effectifs des personnels des bibliothèques affectés au ministère », détaille la rue de Valois.

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Le SLL est rattaché à la Direction générale des médias et des industries culturelles (DGMIC) du ministère. Hugues Ghenassia-de Ferran prend la suite de Nicolas Georges, nommé en 2010 et remercié par le ministère de la Culture dans des circonstances houleuses. Frédéric Gaston, adjoint du directeur sortant, a assuré l'intérim, le temps de la désignation du successeur.

Photographie : ActuaLitté, CC BY SA 2.0

Par Antoine Oury

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