Un meurtre à Beyrouth, les débuts de Wikipédia, et autres lectures

En 1984, le président de l’université américaine de Beyrouth est assassiné. Kim Ghattas revient sur ce meurtre, tandis qu’Alex Perry enquête sur l’attaque de Palma au Mozambique, près d’un projet gazier. Entre ces deux enquêtes, Richard Cooke raconte les débuts de Wikipédia, Chris Knight et Jerome Lewis interrogent le rôle des femmes dans l’apparition du langage et Alana S. Portero tire d’un crime franquiste un roman gothique peuplé de sorcières.

Rétrospective - Géopolitique d’un assassinat à Beyrouth

The Best Kind of American: Murder, War, and America’s Undoing in the Middle East (« Un Américain de la meilleure espèce. Meurtre, guerre et le gâchis américain au Moyen-Orient »), de Kim Ghattas, Bloomsbury Continuum, 2026.

Le 18 janvier 1984, en pleine guerre civile libanaise, Malcolm Kerr est abattu à quelques pas de son bureau, à l’université américaine de Beyrouth, dont il est le président. Ses parents y ont enseigné. L’assassinat est revendiqué le jour même par un interlocuteur se réclamant du Jihad islamique, qui invoque la présence de troupes américaines au Liban.

Plus de quarante ans après, la journaliste Kim Ghattas reprend l’enquête. Elle suit la quête de réponses de la famille Kerr et replace le meurtre dans le jeu des puissances qui se disputaient alors le Liban. Dans sa chronique pour Books, Michel André revient sur cette affaire qui éclaire les choix de Washington au Moyen-Orient. Lire l’article

Médias - Wikipédia, une encyclopédie et ses querelles

The Last Best Place on the Internet: A Human History of Wikipedia (« Le dernier coin sympa d’internet. L’histoire humaine de Wikipédia »), de Richard Cooke, W. W. Norton & Company, parution annoncée le 17 novembre 2026.

Que se passe-t-il quand n’importe qui peut écrire une encyclopédie ? Richard Cooke remonte à 2001, année du lancement de Wikipédia par Jimmy Wales et Larry Sanger. Derrière le projet commun se dessine très tôt un désaccord sur la place des experts. Le journaliste australien suit aussi les débats sur le financement de l’encyclopédie, les canulars et les querelles qui opposent les bénévoles sur ce qui mérite ou non un article.

Cooke s’intéresse à celles et ceux qui écrivent, corrigent et surveillent les pages. Leur travail pose une question qui dépasse Wikipédia : comment établir des faits en commun, alors que la polarisation politique, les robots et l’intelligence artificielle compliquent la tâche des contributeurs ? Lire l’article

Anthropologie - Les femmes ont-elles joué un rôle décisif dans l’origine du langage ?

The Revolutionary Origins of Language (« Les origines révolutionnaires du langage »), de Chris Knight et Jerome Lewis, Yale University Press, 2026.

En 1866, la Société linguistique de Paris exclut de ses travaux les communications sur l’origine du langage. La question n’en disparaît pas pour autant. Là où Noam Chomsky a avancé l’hypothèse d’une mutation décisive, les anthropologues Chris Knight et Jerome Lewis cherchent du côté de l’organisation sociale.

Dans leur scénario, des coalitions de femmes auraient recouru au rire, au chant et à la danse pour contenir la violence masculine. De cette coopération serait née une confiance propice à l’émergence du langage. L’ouvrage défend une hypothèse sur les conditions qui ont rendu la parole possible. Lire l’article

Roman gothique - Les sorcières de Guillena face à la violence franquiste

Cosamala (« Une mauvaise chose »), d’Alana S. Portero, Seix Barral, 2026.

Après le Madrid ouvrier de La mala costumbre (La Mauvaise Habitude, traduit par Margot Nguyen Béraud chez Flammarion en 2023), Alana S. Portero situe son deuxième roman dans l’Andalousie de la guerre civile. En 1937, dix-sept femmes de Guillena, liées à des républicains ou soupçonnées de les soutenir, sont arrêtées, humiliées, puis fusillées contre le mur du cimetière de Gerena.

De ce crime franquiste, Portero tire un récit gothique où des femmes se tournent vers la sorcellerie pour résister. Les vers de Federico García Lorca, assassiné près de Grenade en 1936, ouvrent les chapitres. Le folklore et la poésie rendent une place à celles dont l’histoire officielle a longtemps gardé peu de traces. Lire l’article

Enquête - À Palma, une attaque aux portes d’un projet gazier

Blood Will Flow: The Murderous Business of Oil and Gas (« Que le sang coule. Le business meurtrier du pétrole et du gaz »), d’Alex Perry, Ithaka Press, 2026.

Le 24 mars 2021, un groupe affilié à l’organisation État islamique attaque Palma, dans le nord du Mozambique, près d’un vaste projet gazier piloté par TotalEnergies. Des habitants et des travailleurs du chantier se réfugient dans un hôtel. Alex Perry reconstitue l’assaut et cherche à comprendre pourquoi les personnes retranchées n’ont pas reçu les secours qu’elles attendaient.

Le bilan varie selon la méthode de comptage. À partir de l’enquête de Perry, l’observatoire ACLED a révisé son estimation à 801 morts, civils et combattants confondus, sans inclure notamment les disparus présumés morts. Au-delà de l’attaque, le livre interroge les choix de l’industrie pétrolière et gazière lorsqu’elle s’implante en zone de conflit. Lire l’article

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Books est mort, vive Books ! En attendant peut-être un jour le magazine lui-même, voici la Booksletter qui renaît de ses cendres grâce à l’Association Les Amis de Books. Pour adhérer à l’association, écrivez à lesamisbooks@gmail.com. Pour faire un don ou pour en savoir plus sur ce projet, rendez-vous sur leur page HelloAsso.

Par Nicolas Gary

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