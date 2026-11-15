Un meurtre à Beyrouth, les débuts de Wikipédia, et autres lectures

Chaque semaine, la Booksletter éclaire l’actualité à partir de livres parus dans le monde entier. Relancée par l’association Les Amis de Books après l’arrêt du magazine, cette revue de presse puise dans les journaux et les revues étrangers pour donner à lire des essais, des biographies et des enquêtes qui passent parfois inaperçus en France. ActuaLitté en relaie la sélection et invite à suivre, d’un ouvrage à l’autre, les débats qu’ils suscitent.
Le 15/11/2026 à 13:57 par Nicolas Gary
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15/11/2026 à 13:57
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En 1984, le président de l’université américaine de Beyrouth est assassiné. Kim Ghattas revient sur ce meurtre, tandis qu’Alex Perry enquête sur l’attaque de Palma au Mozambique, près d’un projet gazier. Entre ces deux enquêtes, Richard Cooke raconte les débuts de Wikipédia, Chris Knight et Jerome Lewis interrogent le rôle des femmes dans l’apparition du langage et Alana S. Portero tire d’un crime franquiste un roman gothique peuplé de sorcières.
The Best Kind of American: Murder, War, and America’s Undoing in the Middle East (« Un Américain de la meilleure espèce. Meurtre, guerre et le gâchis américain au Moyen-Orient »), de Kim Ghattas, Bloomsbury Continuum, 2026.
Le 18 janvier 1984, en pleine guerre civile libanaise, Malcolm Kerr est abattu à quelques pas de son bureau, à l’université américaine de Beyrouth, dont il est le président. Ses parents y ont enseigné. L’assassinat est revendiqué le jour même par un interlocuteur se réclamant du Jihad islamique, qui invoque la présence de troupes américaines au Liban.
Plus de quarante ans après, la journaliste Kim Ghattas reprend l’enquête. Elle suit la quête de réponses de la famille Kerr et replace le meurtre dans le jeu des puissances qui se disputaient alors le Liban. Dans sa chronique pour Books, Michel André revient sur cette affaire qui éclaire les choix de Washington au Moyen-Orient. Lire l’article
The Last Best Place on the Internet: A Human History of Wikipedia (« Le dernier coin sympa d’internet. L’histoire humaine de Wikipédia »), de Richard Cooke, W. W. Norton & Company, parution annoncée le 17 novembre 2026.
Que se passe-t-il quand n’importe qui peut écrire une encyclopédie ? Richard Cooke remonte à 2001, année du lancement de Wikipédia par Jimmy Wales et Larry Sanger. Derrière le projet commun se dessine très tôt un désaccord sur la place des experts. Le journaliste australien suit aussi les débats sur le financement de l’encyclopédie, les canulars et les querelles qui opposent les bénévoles sur ce qui mérite ou non un article.
Cooke s’intéresse à celles et ceux qui écrivent, corrigent et surveillent les pages. Leur travail pose une question qui dépasse Wikipédia : comment établir des faits en commun, alors que la polarisation politique, les robots et l’intelligence artificielle compliquent la tâche des contributeurs ? Lire l’article
The Revolutionary Origins of Language (« Les origines révolutionnaires du langage »), de Chris Knight et Jerome Lewis, Yale University Press, 2026.
En 1866, la Société linguistique de Paris exclut de ses travaux les communications sur l’origine du langage. La question n’en disparaît pas pour autant. Là où Noam Chomsky a avancé l’hypothèse d’une mutation décisive, les anthropologues Chris Knight et Jerome Lewis cherchent du côté de l’organisation sociale.
Dans leur scénario, des coalitions de femmes auraient recouru au rire, au chant et à la danse pour contenir la violence masculine. De cette coopération serait née une confiance propice à l’émergence du langage. L’ouvrage défend une hypothèse sur les conditions qui ont rendu la parole possible. Lire l’article
Cosamala (« Une mauvaise chose »), d’Alana S. Portero, Seix Barral, 2026.
Après le Madrid ouvrier de La mala costumbre (La Mauvaise Habitude, traduit par Margot Nguyen Béraud chez Flammarion en 2023), Alana S. Portero situe son deuxième roman dans l’Andalousie de la guerre civile. En 1937, dix-sept femmes de Guillena, liées à des républicains ou soupçonnées de les soutenir, sont arrêtées, humiliées, puis fusillées contre le mur du cimetière de Gerena.
De ce crime franquiste, Portero tire un récit gothique où des femmes se tournent vers la sorcellerie pour résister. Les vers de Federico García Lorca, assassiné près de Grenade en 1936, ouvrent les chapitres. Le folklore et la poésie rendent une place à celles dont l’histoire officielle a longtemps gardé peu de traces. Lire l’article
Blood Will Flow: The Murderous Business of Oil and Gas (« Que le sang coule. Le business meurtrier du pétrole et du gaz »), d’Alex Perry, Ithaka Press, 2026.
Le 24 mars 2021, un groupe affilié à l’organisation État islamique attaque Palma, dans le nord du Mozambique, près d’un vaste projet gazier piloté par TotalEnergies. Des habitants et des travailleurs du chantier se réfugient dans un hôtel. Alex Perry reconstitue l’assaut et cherche à comprendre pourquoi les personnes retranchées n’ont pas reçu les secours qu’elles attendaient.
Le bilan varie selon la méthode de comptage. À partir de l’enquête de Perry, l’observatoire ACLED a révisé son estimation à 801 morts, civils et combattants confondus, sans inclure notamment les disparus présumés morts. Au-delà de l’attaque, le livre interroge les choix de l’industrie pétrolière et gazière lorsqu’elle s’implante en zone de conflit. Lire l’article
Books est mort, vive Books ! En attendant peut-être un jour le magazine lui-même, voici la Booksletter qui renaît de ses cendres grâce à l’Association Les Amis de Books. Pour adhérer à l’association, écrivez à lesamisbooks@gmail.com. Pour faire un don ou pour en savoir plus sur ce projet, rendez-vous sur leur page HelloAsso.
Par Nicolas Gary
Contact : ng@actualitte.com
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Le clap de début de tournage du téléfilm Louise Michel, l'insurgée a retenti le 13 octobre dernier dans la région Occitanie, annonce le groupe France Télévisions. L'institutrice, autrice et figure anarcha-féministe est incarnée à l'écran par l'actrice Céline Sallette (Mais vous êtes fous, Le Système Victoria...).
15/10/2026, 10:39
Dans Public Sénat, ce vendredi 16 octobre à 23h, Claire Chazal recevra Delphine Horvilleur et Luz, avec pour thématique : « Écrire contre les ruines. » Que faire, que dire, après le traumatisme de catastrophes humaines ou historiques ?
14/10/2026, 17:03
Annoncée en début d'année, l'adaptation du roman Les disparus des Argonnes, de Julie Peyr, paru aux éditions des Équateurs, se concrétise. La diffusion est prévue, sur France 2, à partir du mercredi 4 novembre, à 21h10, ainsi que sur la plateforme france.tv, dès le vendredi 30 octobre.
14/10/2026, 11:56
Rendez-vous ce mercredi 14 octobre, à 21h05 sur France 5, pour une nouvelle édition de La Grande Librairie. Autour d’Augustin Trapenard, Leïla Slimani, Christine Angot, Emma Marsantes et Boris Bergmann exploreront ce que l’on reçoit, subit ou lègue : un nom, une faute, l’absence d’un père. Vincent Lindon prolongera ces interrogations à la BnF, devant les manuscrits des Misérables de Victor Hugo, à l’occasion de leur nouvelle adaptation au cinéma.
13/10/2026, 09:44
France Culture, entre le lundi 12 octobre et le dimanche 18 octobre, invite les auditeurs et auditrices à se perdre dans les littératures. Pour retrouver le goût de la jeunesse, avec Diaty Diallo, un abri poétique, aux côtés de Nour Elassy et Natasha Kanapé Fontaine, ou encore la radicalité féministe, avec Chloé Delaume, Anne-Sophie Mercier et Valerie Solanas.
12/10/2026, 10:45
En octobre, France Culture consacre une partie de sa programmation aux polars et aux récits fantastiques. Plusieurs œuvres littéraires sont proposées en feuilletons radiophoniques, dont Double assassinat dans la rue Morgue, d’Edgar Allan Poe, Le Château de Pictordu, de George Sand, et Debout les morts, de Fred Vargas. Quatre textes d’autrices françaises de romans policiers complètent cette sélection, diffusée à l’antenne et sur l’application Radio France.
09/10/2026, 17:11
Figure parmi les plus célèbres de la littérature horrifique, aux côtés de la créature de Frankenstein et de Mr. Hyde, Dracula nourrit encore les imaginaires, plus d'un siècle après la parution du roman de Bram Stoker, en 1897. Sur Arte, un documentaire promet de raconter « la véritable histoire » du vampire...
07/10/2026, 09:42
Cette semaine, La Grande Librairie réunit des écrivains autour d'une même interrogation : que peuvent les mots face au chaos ? Giuliano da Empoli, Olivier Rolin, Claude Guibal, Delphine Horvilleur et Olivier Grondeau seront notamment présents pour évoquer la guerre, la violence, la surveillance ou encore la captivité. Patrick Modiano participera également à un « Droit dans les yeux » inédit, tandis que l'émission fera étape à Lyon et retrouvera Maria Pourchet autour de Romain Gary.
05/10/2026, 17:51
Le prochain numéro du Banquet, présenté par Anna Cabana avec Christophe Ono-dit-Biot, sera diffusé dimanche 11 octobre à 19h35 sur LCP. Intitulée « Président : un métier impossible ? », l’émission réunira Bernard-Henri Lévy, Catherine Nay, Benjamin Morel et Astrid Roucher pour interroger l’exercice du pouvoir présidentiel, entre attentes placées dans la fonction, contraintes institutionnelles et sentiment d’impuissance.
05/10/2026, 16:32
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