Livre de Rima Hassan : la règle que France Inter oppose à Arnaud Viviant

Arnaud Viviant avait prévu un livre de rechange. Pour le numéro du Masque et la Plume enregistré le 6 novembre à Dijon et programmé le dimanche 15, il voulait consacrer son conseil de lecture à Palestine errante. Il a finalement proposé Pestilence, un court roman du sociologue Christian Laval paru chez Libertalia.

Le vendredi 13 novembre, le critique annonce sur X qu’il quitte l’émission « la mort dans l’âme ». Le titre de Rima Hassan n’était pas à l’ordre du jour du débat en plateau. Il devait être recommandé dans la rubrique de fin d’émission, où chaque chroniqueur présente un ouvrage de son choix.

Le lendemain, dans une tribune publiée par Regards, où il collabore, Viviant décrit le refus comme « la goutte d’eau qui a fait déborder le vase ». Il évoque le renouvellement de l’équipe littéraire, une période où, dit-il, il n’a plus été convié, et un changement dans la préparation de l’émission. Autrefois, il n’avait pas à communiquer son choix à l’avance. Selon son récit, le désaccord a donc précédé l’enregistrement.

La réponse de France Inter

Le 14 novembre, la direction de France Inter répond qu’il n’y a « pas de promotion pour les livres écrits par des élus en fonction, quelle que soit leur couleur politique et quel que soit le sujet traité ». Elle assure que le chroniqueur connaissait la consigne et précise, dans une réponse rapportée par l’AFP l’avoir instaurée en janvier 2024, quand Rebecca Manzoni a succédé à Jérôme Garcin.

Une date, certes, mais qui n'a jamais été accompagnée de véritables explications : à l'époque, la patronne avait présenté dans l’entretien accordé à Télérama au moment de la passation, les évolutions envisagées, mais cette disposition n'y figurait pas.

Pour Rebecca Manzoni, la règle s’applique à tous les critiques et rappelle que la Palestine a déjà été abordée au Masque. Le 30 novembre 2025, l’émission a notamment débattu de La Voix de Hind Rajab, de Kaouther Ben Hania, consacré à une fillette tuée à Gaza.

Alors, exception qui confirme la règle ou exemple écartant l’idée d’un interdit général sur le sujet ? Dans tous les cas, pas plus d'éclaircissements sur le traitement de Palestine errante. Sur Instagram, elle accuse aussi Viviant d’instrumentaliser la cause palestinienne à des fins personnelles. France Inter, de son côté, condamne les insultes et menaces visant la productrice.

Ce que montrent les archives

Le 31 mars 2019, les critiques ont débattu de Dites-lui que je l’aime. L’archive de France Inter relate l’accueil favorable réservé à ce récit de Clémentine Autain sur sa mère, la comédienne Dominique Laffin. Le 31 juillet 2022, la même émission a inscrit à son programme Assemblées, un roman de la même autrice sur le monde parlementaire, comme le recense aussi l’index de Bibliosurf. Autain siégeait à l’Assemblée nationale aux deux dates. Ces précédents relèvent du débat en plateau et tous deux remontent à l’ère Garcin.

Viviant cite aussi Bruno Le Maire et Dominique de Villepin : à la parution de Fugue américaine, en 2023, et d’Éloge des voleurs de feu, en 2003, les deux auteurs exerçaient des fonctions ministérielles. « Qu'il me soit aussi permis de rappeler que dans notre pays et dans notre histoire, littérature et politique ont toujours été étroitement liées car ce sont là deux activités de langage », poursuit-il, vent debout contre l'antenne.

À cette nuance près que ces fonctions ne sont pas des mandats électifs et que les deux titres sont par ailleurs antérieurs à la date avancée par la station.

Le 9 septembre 2024, la matinale de France Inter a abordé Le Défi de gouverner avec son auteur, François Hollande, alors député de la Corrèze. Ce second cas montre que l’antenne n’écarte pas par principe les ouvrages d’élus – mais peut-être cette restriction ne touche que Le Masque ? Ni les programmes littéraires consultés ni les relevés publics de recommandations n’ont fait apparaître de contre-exemple comparable depuis janvier 2024.

Ces relevés ne sont pas exhaustifs et ne disent rien des titres écartés avant l’enregistrement. Dans ses déclarations publiques, la direction n’a ni rendu publique une consigne écrite datant de cette période, ni cité d’autre refus, ni précisé si un incident avait motivé la décision. Les précédents connus ne contredisent donc pas la version de la station. Ils ne démontrent pas davantage qu’elle a appliqué la règle de façon uniforme.

Le choix d’Arnaud Viviant

En 2017, il se présente en indépendant aux législatives dans la 18ᵉ circonscription de Paris. Le ministère de l’Intérieur classe sa candidature sous la nuance « EXG », pour extrême gauche. Il recueille 197 voix, soit 0,54 % des suffrages exprimés. LFI a son propre candidat, Paul Vannier. Viviant signe en 2019 l’appel Pour un big bang de la gauche. Deux ans plus tard, dans Livres Hebdo, il situe sa place face à Frédéric Beigbeder au Masque en ces termes, « mettons que j’incarne la gauche ». Voilà qui ressemble à un faisceau d'éléments...

En avril 2024, il signe un appel à soutenir Rima Hassan et Mathilde Panot, alors convoquées par la police dans des affaires distinctes du procès d’octobre 2026. La Fabrique, qui publie Hassan, a également édité deux de ses essais, Cantique de la critique et Station Goncourt. Ces éléments éclairent son choix sans établir qu’il ait agi par fidélité partisane ou éditoriale.

Dans Regards, le critique explique ce qu’il voulait défendre à l’antenne. Il lit dans Palestine errante un hommage à une mère disparue, dans la lignée du Livre de ma mère d’Albert Cohen, et un récit qui prend pour sujet la condition de réfugié.

Palestine errante, du deuil au droit au retour

Avant de mourir, la mère de Rima Hassan souhaite revoir Neirab, le camp de réfugiés près d’Alep où sa fille est née. Elle ne fera pas le voyage. Dans Palestine errante (paru le 6 novembre 2026), l’autrice retourne à Neirab et remonte le fil de l’exil familial depuis la Nakba de 1948. Elle mêle souvenirs d’enfance, rencontres dans les camps palestiniens du Liban, de Jordanie et de Syrie, et réflexion sur l’« encampement », la manière dont ces lieux d’accueil provisoires sont devenus des espaces de vie durables. L’extrait publié par La Fabrique revient notamment sur sa découverte de Sabra et Chatila et sur ses recherches consacrées aux camps.

Le retour en Syrie ne répond pas à la question qui traverse le récit : où revenir lorsque le lieu où l’on a grandi est lui-même un lieu d’exil ? L’autrice relate aussi ses tentatives empêchées de rejoindre la Palestine, notamment à bord d’une flottille. Elle défend le droit au retour des réfugiés et l’inscrit dans la perspective d’un État unique entre la Méditerranée et le Jourdain.

Un procès en cours, mais sans lien

L’eurodéputée LFI a comparu les 19 et 20 octobre devant le tribunal correctionnel de Paris pour apologie du terrorisme. Les poursuites portent sur un message publié le 26 mars 2026 sur X puis supprimé, qui relayait une citation attribuée à Kōzō Okamoto, l’un des auteurs de l’attentat de l’aéroport de Lod, près de Tel-Aviv, qui a fait 26 morts en 1972.

Le parquet y voit un hommage dépourvu de distance critique. La défense a plaidé la relaxe et soulevé la question de l’immunité parlementaire. Le ministère public a requis dix mois de prison avec sursis et deux ans d’inéligibilité. Le jugement est attendu le 30 novembre. France Inter n’a toutefois pas invoqué cette procédure pour justifier sa décision.

Le pluralisme n’impose pas d’écarter un titre

La loi du 30 septembre 1986 charge l’Arcom de veiller au pluralisme des courants de pensée et d’opinion. Le cahier des charges de Radio France impose des obligations de pluralisme et d’impartialité, tout en laissant à la société la maîtrise de son antenne. Dans sa délibération du 17 juillet 2024, le régulateur rappelle que le choix des sujets et des intervenants appartient à l’éditeur.

Il apprécie la diversité des opinions à partir de l’ensemble des participants, en recherchant un déséquilibre manifeste et durable, en principe sur au moins un trimestre pour une radio généraliste. Le décompte du temps de parole politique répond à une autre question. Il porte sur les interventions des personnalités politiques elles-mêmes. Le conseil de Viviant, sans prise de parole de Rima Hassan, n’aurait pas été imputé à l’eurodéputé : le refus de la station ne suffit pas à établir un manquement au pluralisme.

Reste la question que la réponse publique de France Inter laisse ouverte. Palestine errante aurait-il pu être débattu au Masque sans être recommandé ? Dans un cas, la station pose une limite au coup de cœur. Dans l’autre, c’est le mandat de l’autrice qui décide, avant même que les critiques se prononcent sur le livre.

Nous avons sollicité la Maison de la Radio, ainsi que France Inter plus spécifiquement », pour obtenir des précisions sur ces différents points. L’article sera mis à jour en fonction.

Crédits photo : France Inter

Par Nicolas Gary

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