Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

L'âge déraisons Les Deux Magots 2026 Lectures renversantes
#Edition

Arnaud Viviant avait soutenu Rima Hassan. France Inter a refusé qu’il recommande son livre

Après vingt-six ans à France Inter, Arnaud Viviant quitte “Le Masque et la Plume”, parce qu'empêché de recommander Palestine errante, le livre de l’eurodéputée Rima Hassan. La station invoque une consigne remontant à janvier 2024 : est exclue la promotion des ouvrages signés par des élus en exercice. La même année, Viviant signait un appel à soutenir Rima Hassan, convoquée par la police. Sur une radio de service public, comment faire la part entre un jugement littéraire et un soutien politique déjà exprimé ?

Le 15/11/2026 à 09:54 par Nicolas Gary

| 3 Partages

Publié le :

15/11/2026 à 09:54

Nicolas Gary

3

Partages

Partager cet article sur Bluesky Partager cet article sur Mastodon Partager cet article sur Linkedin Partager cet article par mail Imprimer cet article
ActuaLitté

Arnaud Viviant avait prévu un livre de rechange. Pour le numéro du Masque et la Plume enregistré le 6 novembre à Dijon et programmé le dimanche 15, il voulait consacrer son conseil de lecture à Palestine errante. Il a finalement proposé Pestilence, un court roman du sociologue Christian Laval paru chez Libertalia.

Le vendredi 13 novembre, le critique annonce sur X qu’il quitte l’émission « la mort dans l’âme ». Le titre de Rima Hassan n’était pas à l’ordre du jour du débat en plateau. Il devait être recommandé dans la rubrique de fin d’émission, où chaque chroniqueur présente un ouvrage de son choix.

Le lendemain, dans une tribune publiée par Regards, où il collabore, Viviant décrit le refus comme « la goutte d’eau qui a fait déborder le vase ». Il évoque le renouvellement de l’équipe littéraire, une période où, dit-il, il n’a plus été convié, et un changement dans la préparation de l’émission. Autrefois, il n’avait pas à communiquer son choix à l’avance. Selon son récit, le désaccord a donc précédé l’enregistrement.

La réponse de France Inter

Le 14 novembre, la direction de France Inter répond qu’il n’y a « pas de promotion pour les livres écrits par des élus en fonction, quelle que soit leur couleur politique et quel que soit le sujet traité ». Elle assure que le chroniqueur connaissait la consigne et précise, dans une réponse rapportée par l’AFP l’avoir instaurée en janvier 2024, quand Rebecca Manzoni a succédé à Jérôme Garcin.

Une date, certes, mais qui n'a jamais été accompagnée de véritables explications : à l'époque, la patronne avait présenté dans l’entretien accordé à Télérama au moment de la passation, les évolutions envisagées, mais cette disposition n'y figurait pas.

Pour Rebecca Manzoni, la règle s’applique à tous les critiques et rappelle que la Palestine a déjà été abordée au Masque. Le 30 novembre 2025, l’émission a notamment débattu de La Voix de Hind Rajab, de Kaouther Ben Hania, consacré à une fillette tuée à Gaza.

Alors, exception qui confirme la règle ou exemple écartant l’idée d’un interdit général sur le sujet ? Dans tous les cas, pas plus d'éclaircissements sur le traitement de Palestine errante. Sur Instagram, elle accuse aussi Viviant d’instrumentaliser la cause palestinienne à des fins personnelles. France Inter, de son côté, condamne les insultes et menaces visant la productrice.

Ce que montrent les archives

Le 31 mars 2019, les critiques ont débattu de Dites-lui que je l’aime. L’archive de France Inter relate l’accueil favorable réservé à ce récit de Clémentine Autain sur sa mère, la comédienne Dominique Laffin. Le 31 juillet 2022, la même émission a inscrit à son programme Assemblées, un roman de la même autrice sur le monde parlementaire, comme le recense aussi l’index de Bibliosurf. Autain siégeait à l’Assemblée nationale aux deux dates. Ces précédents relèvent du débat en plateau et tous deux remontent à l’ère Garcin.

Viviant cite aussi Bruno Le Maire et Dominique de Villepin : à la parution de Fugue américaine, en 2023, et d’Éloge des voleurs de feu, en 2003, les deux auteurs exerçaient des fonctions ministérielles. « Qu'il me soit aussi permis de rappeler que dans notre pays et dans notre histoire, littérature et politique ont toujours été étroitement liées car ce sont là deux activités de langage », poursuit-il, vent debout contre l'antenne.

À cette nuance près que ces fonctions ne sont pas des mandats électifs et que les deux titres sont par ailleurs antérieurs à la date avancée par la station.

Le 9 septembre 2024, la matinale de France Inter a abordé Le Défi de gouverner avec son auteur, François Hollande, alors député de la Corrèze. Ce second cas montre que l’antenne n’écarte pas par principe les ouvrages d’élus – mais peut-être cette restriction ne touche que Le Masque ? Ni les programmes littéraires consultés ni les relevés publics de recommandations n’ont fait apparaître de contre-exemple comparable depuis janvier 2024.

Ces relevés ne sont pas exhaustifs et ne disent rien des titres écartés avant l’enregistrement. Dans ses déclarations publiques, la direction n’a ni rendu publique une consigne écrite datant de cette période, ni cité d’autre refus, ni précisé si un incident avait motivé la décision. Les précédents connus ne contredisent donc pas la version de la station. Ils ne démontrent pas davantage qu’elle a appliqué la règle de façon uniforme.

Le choix d’Arnaud Viviant

En 2017, il se présente en indépendant aux législatives dans la 18ᵉ circonscription de Paris. Le ministère de l’Intérieur classe sa candidature sous la nuance « EXG », pour extrême gauche. Il recueille 197 voix, soit 0,54 % des suffrages exprimés. LFI a son propre candidat, Paul Vannier. Viviant signe en 2019 l’appel Pour un big bang de la gauche. Deux ans plus tard, dans Livres Hebdo, il situe sa place face à Frédéric Beigbeder au Masque en ces termes, « mettons que j’incarne la gauche ». Voilà qui ressemble à un faisceau d'éléments...

En avril 2024, il signe un appel à soutenir Rima Hassan et Mathilde Panot, alors convoquées par la police dans des affaires distinctes du procès d’octobre 2026. La Fabrique, qui publie Hassan, a également édité deux de ses essais, Cantique de la critique et Station Goncourt. Ces éléments éclairent son choix sans établir qu’il ait agi par fidélité partisane ou éditoriale.

Dans Regards, le critique explique ce qu’il voulait défendre à l’antenne. Il lit dans Palestine errante un hommage à une mère disparue, dans la lignée du Livre de ma mère d’Albert Cohen, et un récit qui prend pour sujet la condition de réfugié.

Palestine errante, du deuil au droit au retour

Avant de mourir, la mère de Rima Hassan souhaite revoir Neirab, le camp de réfugiés près d’Alep où sa fille est née. Elle ne fera pas le voyage. Dans Palestine errante (paru le 6 novembre 2026), l’autrice retourne à Neirab et remonte le fil de l’exil familial depuis la Nakba de 1948. Elle mêle souvenirs d’enfance, rencontres dans les camps palestiniens du Liban, de Jordanie et de Syrie, et réflexion sur l’« encampement », la manière dont ces lieux d’accueil provisoires sont devenus des espaces de vie durables. L’extrait publié par La Fabrique revient notamment sur sa découverte de Sabra et Chatila et sur ses recherches consacrées aux camps.

Le retour en Syrie ne répond pas à la question qui traverse le récit : où revenir lorsque le lieu où l’on a grandi est lui-même un lieu d’exil ? L’autrice relate aussi ses tentatives empêchées de rejoindre la Palestine, notamment à bord d’une flottille. Elle défend le droit au retour des réfugiés et l’inscrit dans la perspective d’un État unique entre la Méditerranée et le Jourdain.

Un procès en cours, mais sans lien

L’eurodéputée LFI a comparu les 19 et 20 octobre devant le tribunal correctionnel de Paris pour apologie du terrorisme. Les poursuites portent sur un message publié le 26 mars 2026 sur X puis supprimé, qui relayait une citation attribuée à Kōzō Okamoto, l’un des auteurs de l’attentat de l’aéroport de Lod, près de Tel-Aviv, qui a fait 26 morts en 1972.

Le parquet y voit un hommage dépourvu de distance critique. La défense a plaidé la relaxe et soulevé la question de l’immunité parlementaire. Le ministère public a requis dix mois de prison avec sursis et deux ans d’inéligibilité. Le jugement est attendu le 30 novembre. France Inter n’a toutefois pas invoqué cette procédure pour justifier sa décision.

Le pluralisme n’impose pas d’écarter un titre

La loi du 30 septembre 1986 charge l’Arcom de veiller au pluralisme des courants de pensée et d’opinion. Le cahier des charges de Radio France impose des obligations de pluralisme et d’impartialité, tout en laissant à la société la maîtrise de son antenne. Dans sa délibération du 17 juillet 2024, le régulateur rappelle que le choix des sujets et des intervenants appartient à l’éditeur. 

Il apprécie la diversité des opinions à partir de l’ensemble des participants, en recherchant un déséquilibre manifeste et durable, en principe sur au moins un trimestre pour une radio généraliste. Le décompte du temps de parole politique répond à une autre question. Il porte sur les interventions des personnalités politiques elles-mêmes. Le conseil de Viviant, sans prise de parole de Rima Hassan, n’aurait pas été imputé à l’eurodéputé : le refus de la station ne suffit pas à établir un manquement au pluralisme.

Reste la question que la réponse publique de France Inter laisse ouverte. Palestine errante aurait-il pu être débattu au Masque sans être recommandé ? Dans un cas, la station pose une limite au coup de cœur. Dans l’autre, c’est le mandat de l’autrice qui décide, avant même que les critiques se prononcent sur le livre. 

Nous avons sollicité la Maison de la Radio, ainsi que France Inter plus spécifiquement », pour obtenir des précisions sur ces différents points. L’article sera mis à jour en fonction.

Crédits photo : France Inter

 
 

Par Nicolas Gary
Contact : ng@actualitte.com

Commenter cet article

 

Palestine errante

Rima Hassan

Paru le 06/11/2026

180 pages

La Fabrique

14,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782358723374
9782358723374
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Plus d'articles sur le même thème

ActuaLitté

La Prix Médicis 2023 accuse Radio-Canada de censure et perd son émission

Lauréate du prix Médicis 2023, l'autrice québécoise Laura-Ève Lambert dénonce la suppression d'un épisode de l'émission La chaîne musicale. La radio publique canadienne a également mis fin à leur collaboration. En cause : des passages consacrés à son adolescence, à son rapport au corps, aux violences subies et à ses lectures. Radio-Canada invoque ses responsabilités éditoriales.

10/11/2026, 18:33

ActuaLitté

François-Henri Désérable, Faïza Guène et Émilie Tronche sur France Culture

Du lundi 9 au dimanche 15 novembre, la station France Culture déroule un programme littéraire éclectique, qui fait la part belle à la littérature, à la bande dessinée, à la poésie, mais aussi au théâtre. À la Maison de la Radio se croiseront notamment François-Henri Désérable, Faïza Guène, Émilie Tronche ou encore Lewis Trondheim et Jul.

09/11/2026, 10:33

ActuaLitté

Douce Dibondo, Pierre Ducrozet et Nathalie Léger sur France Culture

France Culture convie, entre le lundi 2 et le dimanche 8 novembre, ses auditeurs et auditrices à plusieurs rendez-vous littéraires, en très bonne compagnie. Douce Dibondo, Claire Béchec, Pierre Ducrozet ou encore Nathalie Léger se feront ainsi entendre sur les ondes, pour évoquer l'écriture de l'intime ou les colères collectives, notamment...

02/11/2026, 09:38

ActuaLitté

De Virginia Woolf à Fukushima, France Culture fait vivre la littérature en direct

France Culture proposera six rendez-vous de fiction radiophonique entre le 31 octobre et le 29 novembre 2026. Au programme : comédie absurde, adaptations littéraires, correspondances d'écrivains et théâtre contemporain. La station entend également mettre en lumière les professionnels de la création sonore.

29/10/2026, 15:30

ActuaLitté

Cette semaine, France Culture convie Blutch, Christine Angot et Léa Murawiec

Changer de face avec Blutch ou changer de nom avec Christine Angot : sur France Culture, en cette semaine du lundi 26 octobre au dimanche 1er novembre, tous les possibles sont ouverts. À l'occasion du festival Les Utopiales, à Nantes, la station enregistre aussi une émission en direct, avec l'autrice de bandes dessinées Léa Murawiec.

26/10/2026, 09:32

ActuaLitté

Emma Marsantes, Ian McEwan et Catherine Meurisse sur France Culture

Le Book Club, la Série Fiction ou encore l'Instant Poésie : les rendez-vous habituels des amateurs et amatrices de littérature, de BD et de récits divers et variés sont bien en place sur France Culture. Dans la semaine du lundi 19 octobre au dimanche 25 octobre, les voix d'Emma Marsantes, Ian McEwan, Benoît Jacques ou encore Catherine Meurisse se feront entendre via la station...

19/10/2026, 09:45

ActuaLitté

Cette semaine sur France Culture : Diaty Diallo, Nour Elassy et Chloé Delaume

France Culture, entre le lundi 12 octobre et le dimanche 18 octobre, invite les auditeurs et auditrices à se perdre dans les littératures. Pour retrouver le goût de la jeunesse, avec Diaty Diallo, un abri poétique, aux côtés de Nour Elassy et Natasha Kanapé Fontaine, ou encore la radicalité féministe, avec Chloé Delaume, Anne-Sophie Mercier et Valerie Solanas.

12/10/2026, 10:45

ActuaLitté

Edgar Allan Poe, George Sand et Fred Vargas : leurs œuvres à écouter sur France Culture

En octobre, France Culture consacre une partie de sa programmation aux polars et aux récits fantastiques. Plusieurs œuvres littéraires sont proposées en feuilletons radiophoniques, dont Double assassinat dans la rue Morgue, d’Edgar Allan Poe, Le Château de Pictordu, de George Sand, et Debout les morts, de Fred Vargas. Quatre textes d’autrices françaises de romans policiers complètent cette sélection, diffusée à l’antenne et sur l’application Radio France.

 

09/10/2026, 17:11

ActuaLitté

France Culture invite Anne Godard, Amandine Agić et Philippe Artières

Du lundi 5 au dimanche 11 octobre, la station France Culture convie une pléthore d'auteurs et d'autrices pour évoquer leurs œuvres ou celle des autres. Il sera ainsi question de Tolkien, d'un certain Prix Nobel de Littérature ou encore de la guerre de Yougoslavie. Poésie, lecture et adaptation théâtrale sont aussi de la partie...

05/10/2026, 09:13

ActuaLitté

Riad Sattouf, Amélie Nothomb et Phoebe Hadjmarkos Clarke sur France Culture

De ce lundi 28 septembre au dimanche 4 octobre prochain, les ondes de France Culture réservent de belles découvertes et redécouvertes littéraires. Romans, bandes dessinées, essais, théâtre, il y en aura pour tous les goûts. Avec, notamment, Lilia Hassaine, Riad Sattouf, Amélie Nothomb ou Phoebe Hadjmarkos Clarke.

28/09/2026, 10:18

ActuaLitté

Cyril Pedrosa, Anne Godard et Fleur Hopkins sur les ondes de France Culture

Cette semaine, France Culture réserve de beaux moments mêlant radio et littérature, à ses auditeurs et auditrices. La station convie, au fil de sa grille, celles et ceux qui font la création, qu'il s'agisse de littérature, de bande dessinée ou de théâtre. Entretiens, sélections ou fictions sonores, il y en aura pour tous les goûts, avec, notamment, Cyril Pedrosa, Laura Kasischke ou encore Séphora Pondi.

21/09/2026, 11:12

ActuaLitté

Annie Ernaux, Joe Sacco et Antoine Volodine sur France Culture

Pour la station France Culture, la rentrée s'accorde bien avec la littérature, et pas seulement lorsqu'il s'agit de récompenses. La grille de la radio publique reprend son rythme bien soutenu, en réservant une place particulière aux textes et à celles et ceux qui les écrivent. Cette semaine, notamment, une Prix Nobel de littérature et l'adaptation d'une saga à succès...

14/09/2026, 10:25

ActuaLitté

Arendt ou Platon présidents : Les Philosophes au pouvoir, sur France Culture

La station de radio France Culture présente Les Philosophes au pouvoir, sa nouvelle proposition, comme une émission politique « pas comme les autres ». En effet, l'enseignante-chercheuse et conférencière au musée d'Orsay Laurence Devillairs imagine les programmes et actions de différents philosophes mis à la tête de l'État.

11/09/2026, 09:43

ActuaLitté

Le Grand Monde, de Pierre Lemaitre, à écouter sur France Culture

Depuis le 7 septembre dernier, la station France Culture diffuse une série sonore en 10 épisodes qui adapte Le Grand Monde, roman de Pierre Lemaitre (Calmann-Lévy, 2022). L'œuvre est à écouter sur France Culture, du lundi au vendredi, ou sur l’application Radio France.

10/09/2026, 15:24

ActuaLitté

Les producteurs de France Culture présentent leurs livres favoris de la rentrée

Période enthousiasmante pour certains, agaçante pour d'autres, la rentrée littéraire se caractérise par un embouteillage de parutions. Quelques figures de France Culture proposent leurs sélections, afin de faciliter les découvertes et, peut-être, les coups de cœur partagés...

03/09/2026, 10:46

ActuaLitté

Ariane Ascaride raconte « L’Odyssée de Marcel Pagnol » sur France Inter

France Inter propose « L’Odyssée de Marcel Pagnol », une série de quinze épisodes racontée par Ariane Ascaride et consacrée à l’auteur marseillais, à ses œuvres, ses correspondances et plusieurs figures de son entourage. Les huit premiers épisodes sont disponibles sur le site et l’application de Radio France. La suite est diffusée du lundi au vendredi à 13h20 sur France Inter, jusqu’au 21 août.

10/08/2026, 16:26

ActuaLitté

Ferraredo (Aurélien Machureau) : Le chanteur interviewé par David Serero

À seulement 19 ans, le chanteur Ferraredo a été invité sur le podcast de David Serero, monument de la scène lyrique internationale.

 

03/08/2026, 17:23

ActuaLitté

France Inter met fin à la chronique de Christophe Bourseiller

Quelques mois après avoir reçu un Laurier de l’audiovisuel, Ce monde me rend fou disparaît de France Inter. La station a décidé de ne pas reconduire à la rentrée la chronique littéraire et sociale que Christophe Bourseiller tenait depuis six ans dans la matinale du week-end.

22/07/2026, 18:22

ActuaLitté

France Culture s’installe au Festival d’Avignon

France Culture consacre une semaine spéciale au Festival d’Avignon du lundi 6 au vendredi 10 juillet 2026, avec Les Midis de Culture, présentés par Chloë Cambreling en direct et en public, puis des fictions littéraires diffusées chaque soir de 20h à 21h. La programmation réunira artistes invités, critiques de spectacles et lectures radiophoniques autour des créations présentées à Avignon, de Carolina Bianchi à Julien Gosselin, de Rébecca Chaillon à Didier-Georges Gabily.

03/07/2026, 15:21

ActuaLitté

France Culture invite Sélim Nassib, Camille Potte et Denis Salas

L'entrée dans la période estivale ne signifie pas pour autant que France Culture déroge à ses habitudes. Dans la semaine du lundi 29 juin au dimanche 5 juillet, la radio publique conserve un rythme littéraire soutenu. BD, romans, essais, poésie ou théâtre, il y en aura pour tous les goûts. Et même toutes les températures, grâce à une fiction sonore tirée d'une œuvre de Jules Verne...

29/06/2026, 09:43

ActuaLitté

Lilia Hassaine quitte son émission littéraire sur France Inter

Lilia Hassaine arrête Aux livres, etc. sur France Inter. Après deux saisons à la tête de ce rendez-vous littéraire, la journaliste et romancière a choisi de quitter l’émission, non à la suite d’une décision de la station, mais pour éviter une situation qu’elle jugeait délicate à l’approche de la rentrée littéraire.

25/06/2026, 18:33

ActuaLitté

Patricia Martin, voix historique de France Inter, quitte l’antenne

Patricia Martin présentera ce dimanche, à 14h, sa dernière émission de L’Heure philo sur France Inter. La journaliste, animatrice, productrice et critique littéraire quitte ainsi une station dont elle aura accompagné plusieurs époques, depuis son arrivée à la fin des années 1980 jusqu’aux rendez-vous culturels et intellectuels qu’elle a portés ces dernières années.

25/06/2026, 13:18

ActuaLitté

Radio France : une rentrée mouvementée pour France Culture et France Inter

La juriste et constitutionnaliste Anne-Charlène Bezzina rejoint France Culture avec Au nom du Droit, nouveau rendez-vous hebdomadaire consacré aux grandes questions juridiques qui traversent la société française. Une arrivée qui accompagne une rentrée agitée à Radio France, marquée par plusieurs changements à France Culture et France Inter.

24/06/2026, 12:12

ActuaLitté

France Culture confie Avec philosophie à Géraldine Mosna-Savoye

Géraldine Mosna-Savoye présentera Avec philosophie sur France Culture à partir du 31 août 2026. Diffusée du lundi au jeudi, de 10h à 11h, l’émission quotidienne consacrée à la philosophie reviendra dans une nouvelle formule centrée sur les classiques de la pensée, d’autres traditions philosophiques et les concepts qui traversent l’époque.

23/06/2026, 16:29

ActuaLitté

L’été de Radio France : Sylvain Tesson et Nietzsche en tête d’affiche

France Inter et France Culture déploient leurs grilles d’été 2026, avec une place marquée pour le livre, les écrivains, la philosophie et les grands récits. De Pagnol au Nietzsche de Sylvain Tesson, de Lupin à Jules Verne, de Mary Shelley à Beckett, les deux antennes misent sur la littérature, les archives, les idées et la création sonore.

23/06/2026, 13:33

ActuaLitté

Ariane Chemin, Johann Chapoutot et Judith Godrèche sur France Culture

Du lundi 22 au dimanche 28 juin, la station publique France Culture accueillera son lot d'écrivains, de penseurs, d'essayistes et d'artistes pour évoquer une variété de sujets, des mondes fantastiques de Terry Pratchett à notre époque troublée par les guerres. Sans oublier quelques interprétations radiophoniques de classiques de la littérature...

22/06/2026, 09:54

ActuaLitté

Étienne Klein écarté de France Culture après le retrait de son doctorat

France Culture ne reconduit pas à la rentrée La Conversation scientifique, l’émission animée par Étienne Klein. Une décision prise après la sanction prononcée par l’Université Paris Cité dans l’affaire de plagiat visant la thèse du physicien et vulgarisateur.

19/06/2026, 18:33

ActuaLitté

“Pensée unique interdite !” Frédéric Beigbeder le dimanche soir sur RTL

Frédéric Beigbeder fera son retour régulier à la radio à la rentrée. L’écrivain présentera, à partir du 30 août, une nouvelle émission culturelle sur RTL, chaque dimanche de 20h à 21h, a annoncé la station à l’AFP.

15/06/2026, 17:25

ActuaLitté

Sur France Culture, Le Book Club rend hommage à Marjane Satrapi

Sur France Culture, du lundi 15 au dimanche 21 juin, la programmation fait la part belle à la littérature, aux idées et aux univers d'auteurs et d'autrices de tous les horizons. L'émission Le Book Club propose par ailleurs un hommage à Marjane Satrapi, avec Benoît Peeters, Bahareh Akrami et Salomé Lahoche.

15/06/2026, 10:41

ActuaLitté

Les Malheurs de Sophie, la comédie musicale, revient sur France Culture

Après le succès de la première saison, Les Malheurs de Sophie sont de retour sur les ondes ! Cap sur l’Amérique : Sophie grandit, chante… et continue de faire des bêtises. Disponible à partir du 12 juin sur le site de France Culture et l’application Radio France.

11/06/2026, 16:11

ActuaLitté

Radio Live : sept jeunes racontent le monde à la médiathèque du Bachut

Le vendredi 19 juin (de 16h à 18h), venez découvrir un groupe de 7 jeunes à travers leur Radio Live à la médiathèque du Bachut de Lyon ! Après des ateliers mêlant écriture, théâtre et création sonore, ils vous proposent chroniques, musiques et regards sur le monde. Le tout accompagné d’une exposition photo de leur aventure. Une occasion unique de partager ce moment de radio vivante avec eux ! Article tiré de TOPO, le magazine des bibliothèques de Lyon.

09/06/2026, 13:04

ActuaLitté

Cet été, Foucault, Shelley ou Laura Vazquez sur les plages de France Culture

L'été pointe le bout de son nez, et fait surtout entendre sa voix, sur France Culture. La radio publique dévoile les contours de son programme estival, qui ne déroge pas à une règle par rapport au reste de l'année : réserver une place de choix aux auteurs et autrices, tous domaines confondus.

04/06/2026, 10:10

ActuaLitté

Marion Montaigne, Laura Alcoba et Georges Nivat sur France Culture

Du lundi 1er au dimanche 7 juin, la station publique France Culture ménage une belle place à la littérature et à ceux et celles qui la font. Sans oublier la BD, sous toutes ses formes, du reportage dessiné aux mangas. Parmi les invités, cette semaine, Sigolène Vinson, Camille de Toledo ou encore Philippe Jaenada.

01/06/2026, 10:25

ActuaLitté

Camila Sosa Villada, Anouchka Vasak et Marie Olivier sur France Culture

Sur France Culture, la semaine du lundi 25 au dimanche 31 mai sera une nouvelle fois chargée en littérature. Le programme de la station publique convoque ainsi Camila Sosa Villada, Leonardo Padura ou encore Anthony Feneuil. Mais propose aussi un détour par la bibliothèque de Chassol, ou par un feuilleton tiré des récits d'enfance d'Elena Ferrante...

25/05/2026, 09:30

ActuaLitté

Gabriel Tallent, Lisette Lombé et Rachid Benzine sur France Culture

De ce lundi 18 au dimanche 24 mai prochain, auditeurs et auditrices qui apprécient la littérature auront de quoi tendre l'oreille. Poésie, théâtre, roman et même correspondance dessinée trouvent en effet une place au sein de la grille de France Culture. Parmi les invités cette semaine, Gabriel Tallent, Marion Fayolle ou encore le duo inattendu formé par Régis Debray et Sylvain Tesson.

18/05/2026, 09:43

ActuaLitté

Olivier Mannoni, Deborah Levy et Baraheh Akrami sur France Culture

Du lundi 4 au 10 mai prochain, France Culture s'arrêtera au cœur de la Lonely City d'Olivia Laing, avant de passer une année à Paris, avec Gertrude Stein et Deborah Levy. Direction l'Iran, ensuite, pour évoquer la résistance du rappeur Toomaj Salehi, avant une résidence au 7, impasse Baudelaire pour la « Série Fiction »...

04/05/2026, 11:17

Autres articles de la rubrique Médias

ActuaLitté

Christine Angot, désormais Christine Schwartz, invitée de Claire Chazal sur Public Sénat

Christine Angot sera l'unique invitée de Claire Chazal dans Au bonheur des livres, vendredi 13 novembre à 23 heures sur Public Sénat. Une émission consacrée à Je change de nom (Flammarion), son dernier ouvrage, dans lequel l'écrivaine revient sur son histoire familiale et sa décision de reprendre le patronyme de sa mère.

12/11/2026, 16:38

ActuaLitté

Arte descend dans “l'Enfer” pour le procès de Justine, du marquis de Sade

Le mercredi 2 décembre prochain s'ouvrira, à 22h40 sur Arte, le procès du marquis de Sade ou de son sulfureux Justine ou les malheurs de la vertu (1791). Ce nouvel épisode de la série « Les grands romans du scandale », réalisé par Aurélien Guégan, relit le pamphlet à la lumière de la déferlante #MeToo.

12/11/2026, 12:58

ActuaLitté

Gothique, Trump, IA, Chine : cinq livres pour lire notre époque

Du gothique des cathédrales aux promesses de l’intelligence artificielle générale, la Booksletter de la semaine parcourt cinq essais publiés en 2026. Michael Lewis raconte les fonctionnaires américains confrontés au DOGE d’Elon Musk, Lola Pons explore l’histoire du silence et Kent G. Deng interroge les déséquilibres de l’économie chinoise. Un tour d’horizon international où se croisent patrimoine, pouvoir, technologie, langage et économie contemporaine.

07/11/2026, 14:11

ActuaLitté

Malraux et Sartre à l'honneur d'Au bonheur des livres

Ce vendredi 6 novembre s'ouvre la Foire du livre de Brive, sous la présidence de l'autrice et académicienne Dominique Bona. Partenaire de l'événement, la chaine Public Sénat diffuse un épisode d'Au bonheur des livres tourné vers un patrimoine littéraire toujours très vivant : les œuvres d'André Malraux et Jean-Paul Sartre.

06/11/2026, 12:01

ActuaLitté

Tinto Brass, le cinéaste qui faisait rougir les écrivains

Le cinéaste italien Tinto Brass est mort mercredi 4 novembre, à Rome, à l'âge de 93 ans. Le réalisateur de Caligula et de La Clé laisse une trentaine de films, une réputation sulfureuse et une bibliothèque étonnamment fournie. Tanizaki, Goldoni, Moravia, Cleland, Boito : derrière les provocations et les démêlés avec la censure, la littérature a nourri une bonne partie de ses audaces.

04/11/2026, 17:51

ActuaLitté

Sur France 5 et france.tv, André Malraux mis à l'honneur

Le groupe France Télévisions participe aux commémorations du cinquantenaire de la disparition d’André Malraux, mort le 23 novembre 1976. Un épisode de l'émission « Une maison, un artiste » et un documentaire de Vivien Meltz et Alix Maurin reviendront sur la construction intellectuelle et l'intimité de l'auteur et figure politique.

04/11/2026, 11:49

ActuaLitté

Une décennie et les poils toujours gris : Yétili n'a pas fini de lire

Créée par Séverine Gégauff-Lebrun, la série Yétili, sur France Télévisions, fête déjà ses 10 ans. 6 saisons plus tard, cette sympathique créature, aux saines occupations, a déjà lu plus de 300 histoires aux petits et aux grands. Une 7e saison se profile, avec 39 épisodes inédits et autant de raisons de se réjouir...

04/11/2026, 10:20

ActuaLitté

La Grande Librairie : dans un monde qui nous échappe, quelles lectures pour s'orienter ?

Cette semaine, Augustin Trapenard invité dans sa Grande Librairie des romanciers, des penseurs et des scientifiques pour décrypter un monde de plus en plus incertain. Au lendemain des élections de mi-mandat aux États-Unis, quels défis, quels récits, quels écrits pour s’orienter ? Réponse ce mercredi 4 novembre, à 21h05 sur France 5. 

02/11/2026, 17:39

ActuaLitté

Dictatures, familles et vertiges narratifs : la semaine des voix multiples

Dictatures, secrets de famille, violences intimes et récits à plusieurs voix : du 23 au 29 octobre, la critique littéraire a exploré les fractures du présent. Hemley Boum, Nina Bouraoui, Julia Kerninon et Anne Godard dominent les débats, entre presse, blogs, podcasts et vidéos. Des enthousiasmes aux réserves, cette revue de la semaine, fondée sur les contributions recensées par Bibliosurf, dessine une cartographie vivante des lectures actuelles.

31/10/2026, 14:35

ActuaLitté

James Salter, De Gaulle, Léon XIV : comment interroger l’Histoire

Chaque semaine, la Booksletter, publiée avec le soutien de l’Association Les Amis de Books, explore l’actualité internationale des livres et des idées. Biographies, essais, enquêtes et regards critiques sur l’histoire ou la société composent cette revue de presse. Reprise par ActuaLitté, elle invite à découvrir des ouvrages parus à l’étranger, à confronter les points de vue et à suivre les débats qui traversent le monde de l’édition en mouvement.

31/10/2026, 14:29

ActuaLitté

Un crime de braves gens, de George Marbeck, adapté par Vincent Le Port

Pour son quatrième long-métrage, titré Hautefaye, Vincent Le Port adaptera un ouvrage de George Marbeck, Un crime de braves gens (L'Harmattan, 2012). Le livre revenait sur l'affaire de Hautefaye, en Dordogne : en 1870, un jeune notable avait été lynché et brûlé vif après avoir été pris, à tort, pour un Prussien.

30/10/2026, 12:18

ActuaLitté

Après 10 ans d'existence, la revue TétrasLire en difficulté

TétrasLire, « le magazine qui donne des ailes à la lecture », ne veut pas se résoudre au chant du cygne, après plusieurs mois de difficultés économiques et d'impressions bloquées. La revue avance une campagne de soutien afin de convaincre plus d'abonnés et ainsi relancer la production pour la fin d'année.

29/10/2026, 11:43

ActuaLitté

Mortelle Adèle débarque tous les samedis matins sur Gulli

Après avoir conquis des millions de lecteurs, Mortelle Adèle s’apprête à faire ses premiers pas à l’écran. Produite par GO-N Productions avec Gulli, cette adaptation sera diffusée chaque samedi à 9h45, dès le 14 novembre.

28/10/2026, 14:57

ActuaLitté

Sagesse, humanisme et amour dans La Grande librairie

Augustin Trapenard nous emportera pour une nouvelle émission, ce 28 octobre à 21h05 sur France 5, avec un programme des plus alléchants. Cette semaine, dans La Grande Librairie, de la sagesse, de l’humanisme et de l’amour. Des livres, surtout, dont on n’a pas fini de faire le tour !

28/10/2026, 09:33

ActuaLitté

Sur Arte, Marie Darrieussecq et Titiou Lecoq saluent Virginia Woolf

Documentaire de la collection « Avant/après », Virginia Woolf, un lieu à soi, une voix pour toutes interroge l'héritage de l'œuvre de l'autrice britannique, figure féministe incontournable. Lise Baron (Marguerite, l'écriture et la vie, Michel Foucault, le philosophe et le poisson rouge) a invité, pour l'occasion, quelques autrices contemporaines...

27/10/2026, 14:40

ActuaLitté

Julia Ducournau va adapter Mon vrai nom est Elisabeth, le best-seller d'Adèle Yon

Après Grave, Titane et Alpha, Julia Ducournau va porter à l'écran Mon vrai nom est Elisabeth, le premier livre d'Adèle Yon. Publiée en 2025 aux éditions du Sous-sol, cette enquête familiale sur une femme internée et lobotomisée s'est vendue à près de 240.000 exemplaires selon Edistat, et a été traduite en 21 langues. 

26/10/2026, 17:59

ActuaLitté

Hannah Arendt, black blocs et IA : des lectures qui dérangent

Chaque semaine, la Booksletter explore les livres publiés à travers le monde, entre essais, romans, biographies et sciences humaines. Relancée par l’association Les Amis de Books, cette revue de lecture fait circuler les idées au-delà des frontières et confronte les ouvrages aux débats de notre époque. Une invitation à découvrir des auteurs, des enquêtes et des récits parfois absents des radars éditoriaux français, sans perdre le goût de la discussion et de la curiosité.

24/10/2026, 15:18

ActuaLitté

Jean-Paul Dubois : depuis 30 ans, cet homme se cache derrière ses romans

Claire Chazal reçoit l'écrivain Jean-Paul Dubois et son éditeur Olivier Cohen, fondateur des éditions de L'Olivier, dans un nouveau numéro d'Au bonheur des livres, diffusé ce vendredi 23 octobre à 23h sur Public Sénat. 

23/10/2026, 14:28

ActuaLitté

Une famille : France TV diffuse le périple intime de Christine Angot

Produit par Le Bureau et réalisé par Christine Angot elle-même, Une famille revient sur le voyage dans l'est effectué par l'autrice, sur les traces d'un passé douloureux, dont les conséquences se font toujours sentir. France 4 diffusera le documentaire le lundi 9 novembre, à 21h, lequel sera aussi disponible sur la plateforme france.tv.

22/10/2026, 09:06

ActuaLitté

Enfin une utilité à Facebook : un manuscrit de 1524 retrouvé en Italie

Une association italienne pensait annoncer une bonne nouvelle : le retour d’un manuscrit vieux de cinq siècles dans les archives d’une paroisse. Sa publication sur Facebook a finalement déclenché une enquête des carabiniers. Le volume, daté de 1524 et dont le prix de vente était fixé à 5000 €, a été restitué à l’archidiocèse de Pérouse-Città della Pieve. Un bibliophile est mis en cause pour recel de biens culturels.

21/10/2026, 14:27

ActuaLitté

Pourquoi Hollywood s'intéresse de plus en plus aux romans déjà publiés

Les catalogues retiennent davantage l’attention que les manuscrits à paraître. Selon une étude de Rightscenter publiée le 20 octobre, près de deux vérifications de droits sur trois concernent des titres d’au moins trois ans. Un indicateur d’intérêt, et non des adaptations signées.

21/10/2026, 14:09

ActuaLitté

Lire l'époque, la rubrique de Bibliosurf, publie son 100ᵉ article

Vendredi 30 octobre, la rubrique « Lire l'époque » de Bibliosurf publiera son 100ᵉ article. Elle est née en

juin dernier.

21/10/2026, 11:27

ActuaLitté

Brigitte Fontaine, artiste insulaire et insolite, dans Le Grand BaZH.art

Chanteuse, comédienne, poétesse, romancière... Impossible de classer Brigitte Fontaine, tant ses modes d'expression sont multiples. L'artiste totale est au centre d'un épisode de l'émission Le Grand BaZH.art, diffusé sur France 4 le lundi 9 novembre prochain à 23h30 et disponible sur la plateforme france.tv.

21/10/2026, 10:03

ActuaLitté

Jean-Christophe Rufin ouvre une Conversation française avec Fabien Roussel

Sur LCP, l'émission Conversation française anime le dialogue entre des personnalités politiques et des auteurs et autrices. Le jeudi 29 octobre, à 20h30, la chaine diffusera la discussion entre Fabien Roussel, secrétaire national du Parti Communiste Français, et Jean-Christophe Rufin, Prix Goncourt pour Rouge Brésil (Gallimard, 2001).

20/10/2026, 10:52

ActuaLitté

Comment la photographie a affuté le regard de l'écrivain Émile Zola

Le bicentenaire de la photographie est aussi l'occasion, sur Arte, d'évoquer une figure littéraire, et non des moindres, en la personne d'Émile Zola. L'auteur de L'assommoir fut par ailleurs un photographe émérite, fasciné par cette nouvelle technologie, dont l'influence se fit ressentir jusque dans ses textes. Un documentaire de Daniel Ablin revient sur cette passion particulière.

15/10/2026, 12:39

ActuaLitté

Céline Sallette incarne Louise Michel dans un film destiné à France Télévisions

Le clap de début de tournage du téléfilm Louise Michel, l'insurgée a retenti le 13 octobre dernier dans la région Occitanie, annonce le groupe France Télévisions. L'institutrice, autrice et figure anarcha-féministe est incarnée à l'écran par l'actrice Céline Sallette (Mais vous êtes fous, Le Système Victoria...).

15/10/2026, 10:39

ActuaLitté

Delphine Horvilleur  et Luz  invités du bonheur des livres de Claire Chazal

Dans Public Sénat, ce vendredi 16 octobre à 23h, Claire Chazal recevra Delphine Horvilleur  et Luz, avec pour thématique : « Écrire contre les ruines. » Que faire, que dire, après le traumatisme de catastrophes humaines ou historiques ? 

14/10/2026, 17:03

ActuaLitté

Les disparus des Argonnes, d'après le roman de Julie Peyr, en novembre sur France 2

Annoncée en début d'année, l'adaptation du roman Les disparus des Argonnes, de Julie Peyr, paru aux éditions des Équateurs, se concrétise. La diffusion est prévue, sur France 2, à partir du mercredi 4 novembre, à 21h10, ainsi que sur la plateforme france.tv, dès le vendredi 30 octobre.

14/10/2026, 11:56

ActuaLitté

Mots, noms et familles : La Grande librairie parle d'héritage

Rendez-vous ce mercredi 14 octobre, à 21h05 sur France 5, pour une nouvelle édition de La Grande Librairie. Autour d’Augustin Trapenard, Leïla Slimani, Christine Angot, Emma Marsantes et Boris Bergmann exploreront ce que l’on reçoit, subit ou lègue : un nom, une faute, l’absence d’un père. Vincent Lindon prolongera ces interrogations à la BnF, devant les manuscrits des Misérables de Victor Hugo, à l’occasion de leur nouvelle adaptation au cinéma.

13/10/2026, 09:44

ActuaLitté

Sur Arte, un documentaire s'empale pour la figure de Dracula

Figure parmi les plus célèbres de la littérature horrifique, aux côtés de la créature de Frankenstein et de Mr. Hyde, Dracula nourrit encore les imaginaires, plus d'un siècle après la parution du roman de Bram Stoker, en 1897. Sur Arte, un documentaire promet de raconter « la véritable histoire » du vampire... 

07/10/2026, 09:42

ActuaLitté

La Grande Librairie : six écrivains pour raconter la guerre et ses blessures

Cette semaine, La Grande Librairie réunit des écrivains autour d'une même interrogation : que peuvent les mots face au chaos ? Giuliano da Empoli, Olivier Rolin, Claude Guibal, Delphine Horvilleur et Olivier Grondeau seront notamment présents pour évoquer la guerre, la violence, la surveillance ou encore la captivité. Patrick Modiano participera également à un « Droit dans les yeux » inédit, tandis que l'émission fera étape à Lyon et retrouvera Maria Pourchet autour de Romain Gary.

05/10/2026, 17:51

ActuaLitté

Être président, est-ce encore possible ?

Le prochain numéro du Banquet, présenté par Anna Cabana avec Christophe Ono-dit-Biot, sera diffusé dimanche 11 octobre à 19h35 sur LCP. Intitulée « Président : un métier impossible ? », l’émission réunira Bernard-Henri Lévy, Catherine Nay, Benjamin Morel et Astrid Roucher pour interroger l’exercice du pouvoir présidentiel, entre attentes placées dans la fonction, contraintes institutionnelles et sentiment d’impuissance.

05/10/2026, 16:32

ActuaLitté

À l'est d'Eden : Florence Pugh sur les terres littéraires de Steinbeck

La série À l'est d'Eden est disponible sur Netflix depuis le 1er octobre. Avant sa diffusion, Florence Pugh et Zoe Kazan se sont rendues à la Bibliothèque du Congrès, où les attendaient plusieurs pièces liées à John Steinbeck : premières éditions signées du roman, pages manuscrites des Raisins de la colère et ouvrages anciens sur la vallée de Salinas. Une rencontre avec les collections qui prend un relief particulier pour la scénariste, petite-fille d’Elia Kazan, réalisateur du film de 1955.

05/10/2026, 13:23

ActuaLitté

Revue des Deux Mondes : Philippe Muray, notre contemporain

Il y a vingt ans, Philippe Muray disparaissait. Vingt ans, c’est trop pour un polémiste. Les querelles vieillissent et les contemporains auxquels on taillait un costume disparaissent eux aussi. Muray aurait donc pu ressembler à ces vieux vases de grands mères dont on ne sait trop que faire… Mais non, force est de constater qu’il est toujours d’une actualité de pleine forme.

05/10/2026, 10:33

ActuaLitté

VisionQuest : Vision retrouve Ultron et son fils dans le trailer final

Marvel remet Vision face à Ultron, à moins de deux semaines de l’arrivée de VisionQuest sur Disney+. Une nouvelle bande-annonce précise l’intrigue de cette série, dernier volet du triptyque ouvert par WandaVision. Pour les lecteurs de comics, son titre renvoie aussi à un récit majeur signé John Byrne à la fin des années 1980.

03/10/2026, 15:49

ActuaLitté

Le Petit Prince : une nouvelle adaptation pour faire revivre l’œuvre de Saint-Exupéry

Après le film d’animation de Mark Osborne en 2015, Le Petit Prince d’Antoine de Saint-Exupéry s’apprête à retrouver le grand écran dans une version mêlant prises de vues réelles et effets visuels. Le projet réunira le réalisateur de The Imitation Game, Morten Tyldum, et le scénariste de Slumdog Millionaire, Simon Beaufoy.

01/10/2026, 16:03

Top Articles

Gaston Lagaffe reste devant Sarah Knafo, neuf BD dans le top 20 La politique bouscule les meilleures ventes : Jean-Luc Mélenchon en tête "Tout le monde peut lire ce roman et même devrait le lire" Nothomb chez Gallimard : l'arrivée de son amie trouble déjà la fête
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.