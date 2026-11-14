Les ventes de livres en direct sur TikTok bondissent de 225 %

Les recommandations de lecture ne suffisent plus à TikTok. La plateforme entend désormais vendre les ouvrages qu’elle contribue à faire connaître, et HarperCollins figure parmi les éditeurs les plus engagés dans cette évolution.

Présent sur TikTok Shop depuis 2022, le groupe britannique y organise des ventes en direct depuis l’année suivante. Leur chiffre d’affaires a progressé de 225 %, indique le premier rapport britannique de TikTok Shop consacré à ce format, publié le 12 novembre 2026.

Le résultat concerne exclusivement les transactions réalisées pendant ces retransmissions, au cours desquelles les internautes découvrent des titres, échangent avec les intervenants et commandent sans quitter l’application.

Sur l’ensemble de sa boutique TikTok, HarperCollins annonce une progression de 193 % de ses recettes depuis ses débuts. Son catalogue, initialement limité à une quarantaine de références, dépasse désormais 24 000 titres, tandis que son compte rassemble plus de 100 000 abonnés.

Des éditeurs face aux lecteurs, sans intermédiaire commercial

L’entreprise ne s’en remet pas uniquement aux créateurs de contenus littéraires. Ses équipes interviennent elles-mêmes lors des diffusions, présentent les nouveautés et répondent aux questions des internautes.

Christina Storey, responsable du commerce social chez HarperCollins, souligne que ces opérations favorisent également la découverte des ouvrages dans d’autres circuits de distribution. La visibilité obtenue sur le réseau ne se limite donc pas, selon elle, aux achats réalisés dans l’application.

TikTok Shop affirme vendre, au Royaume-Uni, l’équivalent de trois livres par minute. Plus de la moitié des exemplaires écoulés sur sa boutique britannique bénéficieraient de l’intervention de créateurs de contenus, tandis que le nombre de références disponibles dans la catégorie livres aurait augmenté de 25 % en un an.

Ces résultats proviennent des données commerciales de la plateforme elle-même. Ils ne constituent pas une mesure indépendante de l’ensemble du marché britannique.

Succès commercial encore difficile à quantifier

Le s’appuie sur deux enquêtes commandées par TikTok Shop : l’une auprès de 2 000 adultes britanniques, l’autre auprès de 735 responsables de petites et moyennes entreprises utilisant déjà les ventes en direct.

Parmi les entreprises du livre interrogées qui pratiquent ce commerce, 86 % déclarent avoir enregistré une hausse de leurs ventes et 93 % estiment avoir atteint de nouveaux clients. Ces réponses décrivent l’expérience des participants, non celle de l’ensemble des libraires et éditeurs britanniques.

TikTok cite également les estimations de Media Control et NielsenIQ BookData : plus de 11 millions de livres achetés au Royaume-Uni en 2025 auraient été influencés par BookTok, représentant 86 millions de livres sterling de recettes. Ces achats comprennent ceux réalisés hors de TikTok Shop.

Reste une inconnue essentielle : ni HarperCollins ni la plateforme ne communiquent le montant initial ou actuel des ventes en direct de l’éditeur.

En direct, l’éditeur propose aussi des éditions spéciales exclusives. Le 2 juillet 2026, lors d’une vente depuis la British Library, HarperCollins UK avait déjà mis en avant des succès de BookTok et lancé des éditions exclusives, selon TikTok. À ce titre, trois segments éditoriaux illustrent cette offre, sans résumer les quelque 24.000 références de la boutique :

• Romance contemporaine — The Pumpkin Spice Café, de Laurie Gilmore, une romance de petite ville que TikTok Shop a désignée « livre de l’année » en 2024.

• Thriller pour adolescents — A Good Girl’s Guide to Murder, de Holly Jackson, l’un des titres cités par l’éditeur au lancement de sa boutique en 2022.

• Romance pour adolescents — Nick and Charlie, d’Alice Oseman, un court roman dérivé de Heartstopper, lui aussi proposé dès le lancement.

Les trois titres sont par ailleurs disponibles en France,

Le Pumpkin Spice Café trad. Marion Schwartz,Présumée innocente (Meurtre mode d’emploi, trad. Julie Sibony et Nick & Charlie – Une novella dans l’univers de Heartstopper, trad. Valérie Drouet. Quant à la hausse de 225 % chez HarperCollins, elle témoigne d’une progression rapide, certes, mais dont on ne peut mesurer la contribution dans les revenus du groupe.

Crédits photo : ActuaLitté, CC BY SA 4.0

Par Clotilde Martin

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