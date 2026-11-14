“Déborder Bolloré” s'attaque à CNews, la “banalisation des idées réactionnaires”

Dix exemplaires à 4 € pièce, frais de port compris. C’est le minimum que chaque structure s’engage à préacheter pour rejoindre la coédition. Une structure signataire avance les frais, précisent les organisateurs dans leur dossier de présentation. « Le préachat d’exemplaires permet de mutualiser les fonds pour régler la facture d’impression. »

Les partenaires inscrivent aussi le titre à leur catalogue et le proposent dans leurs boutiques en ligne ou sur leurs stands en salon. L’engagement prévoit aussi un soutien public et financier, à la mesure des moyens de chacun, en cas de procédure judiciaire contre le collectif.

Les signataires n’ont pas à prendre en charge la préparation des textes. Une trentaine de personnes travaillent à la finalisation de l’ouvrage et de sa plateforme de publication. Les organisateurs distinguent ce travail de l’engagement des signataires. « La signature de ce recueil est un acte d’édition à part entière. » Le projet porte la mention « coédition collective », sans être présenté sous le nom d’une seule maison.

De cinquante structures annoncées à 127 coéditeurs

En février 2025, aux Assises de l’édition indépendante à Bordeaux, une cinquantaine de structures étaient annoncées. Plusieurs d’entre elles ont ensuite relayé l’initiative au Festival du Livre de Paris. Le collectif recense désormais 127 coéditeurs pour ce premier volume, paru le 6 juin 2025. Pour les organisateurs, « la donnée essentielle qui nous distingue des grands groupes éditoriaux industriels, c’est notre nombre ».

Le livre examinait les effets de la concentration sur différents métiers, de l’imprimerie à la librairie. Parmi les contributions, l’éditeur Thierry Discepolo plaidait pour un statut propre aux maisons indépendantes.

En juin 2026, un membre du collectif indiquait à ActuaLitté que les deux premiers tirages, soit environ 15 000 exemplaires imprimés, étaient presque épuisés. Une nouvelle impression de 5 000 exemplaires était alors annoncée. Selon ce même témoignage, l’éviction d’Olivier Nora de la présidence de Grasset, en avril 2026, avait relancé les ventes.

De CNews au financement de l’information

Évoqué en juin sous le titre de travail Débrancher Bolloré, pour une sortie en janvier, le projet reprend finalement le nom du premier volet. Le collectif annonce désormais Déborder Bolloré, vol. 2. Faire face au libéralisme autoritaire dans le monde des médias. À l’approche de la présidentielle de 2027, il dit vouloir « offrir des espaces de réflexion autour de modes d’existence alternatifs » aux secteurs touchés par la concentration culturelle et économique.

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Le recueil prend CNews pour point de départ et entend examiner « les mécanismes de banalisation des idées réactionnaires et les effets de la concentration croissante des pouvoirs médiatiques ». Au sommaire provisoire, un entretien croisé avec Aurélien Saintoul et Charles Sarraute porte sur le cadre juridique et économique de l’information. L’économiste Julie Cagé, interrogée par Alexandre Buisine, aborde les moyens de soustraire l’information à la seule logique du marché.

Le 12 juin 2026, après une saisine de Reporters sans frontières, l’Arcom a mis en demeure l’éditeur de CNews de respecter ses obligations en matière de pluralisme. Le régulateur a relevé un « déséquilibre manifeste et durable » dans l’expression des courants de pensée et d’opinion, après avoir examiné un échantillon de 168 heures de programmes d’information diffusés en mars 2025. CNews a contesté ce constat, estimant que la décision restreignait excessivement sa liberté éditoriale, a rapporté Ouest-France.

Le collectif dit avoir recensé une soixantaine de rencontres autour du premier volume, notamment en France, en Belgique et au Canada. Pour le second, il invite de nouveau librairies, festivals et tiers-lieux à organiser des lectures et des débats « de façon libre et spontanée », sans programmation centralisée.

Crédits photo : ActuaLitté, CC BY SA 4.0

Par Dépêche

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