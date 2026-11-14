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H. Lenoir, la littérature qui s’éclate !

PORTRAIT – Elle vit en Sologne au milieu de la forêt, écrit le matin, jardine l’après-midi et finit ses journées devant des jeux vidéo. Ingénieure agronome passée par les centrales nucléaires et les salles de classe, H. Lenoir a révolutionné le livre dont vous êtes le héros. Elle y a glissé des tentacules, des fun facts et beaucoup d’éclats de rire. Par Audrey Alwett.

Le 14/11/2026 à 12:07 par Audrey Alwett

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Publié le :

14/11/2026 à 12:07

Audrey Alwett

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Rien ne destinait vraiment Hélène Lenoir à écrire de la littérature jeunesse, à part peut-être tout. Originaire d’Orléans, installée près de Romorantin, elle suit une formation scientifique, décroche un master en cartographie, devient ingénieure agronome… puis enchaîne les petits boulots. Elle lit des manuscrits anglais et traduit pour Hachette (la série Red Rising, de Pierce Brown), fait visiter la centrale nucléaire de Saint-Laurent-des-Eaux (« oui, ça se visite ! ») et enseigne quatre ans les mathématiques et la physique-chimie au CFA interprofessionnel de Blois. Avec un tel CV, elle était sans doute prédestinée à écrire de la science-fiction. Elle en a gardé le goût de la vulgarisation, qu’elle distille dans ses romans avec un dosage subtil : « J’explique les choses sous forme de blagues, de fun facts. »

Mais son véritable atelier d’écriture, c’est la fanfiction. Elle en écrit depuis l’adolescence et n’a jamais cessé. C’est d’ailleurs là qu’une jeune Julia Thévenot découvre ses écrits en ligne. Quinze ans plus tard, Hélène peine à trouver un éditeur. On lui dit que ses manuscrits sont rigolos, « mais un peu bizarres quand même ». Julia, devenue entre-temps éditrice, retrouve sa trace sur une vieille page internet et lui propose d’écrire chez Sarbacane.

Le premier roman de H. Lenoir, Catch, tournevis et lutins-robots, pour les 8-12 ans, sort dans les pires circonstances… peu de temps avant le premier confinement, en 2020. « Il a fait le flop le plus absolu du monde. » Le deuxième, Félicratie, prend sa revanche. Le pitch donne le ton : sur une Terre envahie par des extraterrestres, Yacine, seize ans, sert d’animal de compagnie aux envahisseurs, dont le point faible est… l’allergie aux poils de chat.

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Avec Rose, Diego et cinq chatons, il va tenter de sauver la planète, des égouts de Paris à l’espace en passant par la forêt de Sologne. Cette comédie post-apocalyptique et parodique remporte le prix Utopiales jeunesse 2021. Depuis, les libraires continuent de la recommander : c’est devenu ce qu’on appelle un livre de fonds.

Une bourse du CNL permet alors à Hélène de se lancer pour de bon : écriture, interventions scolaires, résidences… et un module unique en son genre au master de création littéraire d’Orléans. Elle y a proposé, en blaguant, un cours sur l’argent et la paperasse, « le truc que tu n’apprends pas alors que tous les auteurs en ont besoin ». La responsable a trouvé l’idée excellente. Désormais, ses étudiants passent douze heures sur les contrats, l’Urssaf, les salons, les résidences et les bourses. Elle apprécie que son métier d’autrice lui offre ce genre d’opportunité !

Si vous voulez lire la suite, rendez-vous au paragraphe 2

Après Battlestar Botanica, H. Lenoir entre dans ce qu’elle appelle « l’ère des livres dont vous êtes le héros… et surtout l’héroïne ». L’idée vient de loin : elle voulait des livres-jeux différents de ceux de sa jeunesse, très inspirés de Donjons et Dragons, qui mettaient toujours en scène des héros virils, et surtout, des récits « très descriptifs ». « Tu vivais une aventure, mais il n’y avait pas de réflexion sur le personnage. »

Elle, qui pratique le jeu de rôle et les murder parties, se lance un défi : créer des héroïnes qui ont du caractère, dans lesquelles le lecteur peut pourtant se glisser. « Par les choix qu’on fait, on dessine petit à petit le caractère du personnage. Si on fait des choix plutôt courageux, le personnage va devenir plus courageux, si on est plus raisonnable, plus prudent… La personne qui lit dessine le personnage au fur et à mesure de ses choix. »

Ainsi naît Reine de l’Ouest, un western au féminin dont vous êtes l’héroïne, à la fois érotique et comique, totalement inclassable. Sarbacane commence par le refuser, avant de changer d’avis, dans une volonté de prendre le contre-pied de la dark romance avec des livres portés sur le consentement. Reine de l’Ouest paraît la même année qu’Ollie Osselet et le manoir maudit, pour les 8-12 ans. Le temps d’un mois de vacances chez une lointaine grand-tante spécialiste des champignons, Ollie débarque dans un manoir gothique de Bretagne où il se passe des choses très étranges.

À vous de décider : prendre la fuite ou partir explorer ? Les deux livres marchent très bien et la recette est adoptée, avec une particularité : si les « Reine de… » ont des héroïnes, les livres pour les 8-12 ans mettent en scène des enfants au genre neutre. « C’était un bel exercice de style, qui m’a aussi fait réfléchir sur mes propres biais par rapport à mes personnages masculins ou féminins. »

Le bureau pour les corrections et tous les emails pro...
Le bureau pour les corrections et tous les emails pro...

Suivront Kimi Kimura et la cata des contes pour les plus jeunes, où Kimi, onze ans, fan de mythes et légendes, voit débarquer le père Noël dans son salon : il a besoin de son aide pour arrêter la Grande Souris, qui vole les dents de lait des enfants du monde entier. Un troisième livre-jeu junior est en route. Et pour les plus grands, Reine des dragons vient juste de paraître.

Une structure en chapelet de saucisses

Comment écrit-on un livre à embranchements ? Pas comme on l’imagine. « Moi, je suis une jardinière. J’ai vaguement un début, j’ai une fin, et je découvre l’histoire en même temps que mes personnages. »

Hélène Lenoir écrit par périodes, en prévenant son entourage qu’elle va disparaître de la surface de la Terre pendant trois mois. Une journée type ? Un thé, puis quatre à cinq heures d’écriture dès 8 heures, en reprenant là où elle s’était arrêtée la veille. Le premier jet s’écrit sur le canapé ; les corrections et les mails professionnels, au bureau. L’après-midi, elle s’aère au jardin, se balade, puis se remet au travail vers 16 ou 17 heures jusqu’à 19 heures. Ensuite ? Elle va jouer aux jeux vidéo.

Le canapé pour l’écriture du premier jet
Le canapé pour l’écriture du premier jet

Le plan se construit en cours de route, d’autant que son éditrice en a besoin pour relire. Il y a de gros blocs communs, puis des zones de grandes divergences. Dans Reine de l’Ouest, on part dans les plaines ou dans les montagnes, sans retour possible ; une fois dans les plaines, on choisit de donner des cours à des orphelins… ou à des prostituées. H. Lenoir décide d’abord de ses fins (on fait la révolution, on épouse le roi, on rentre chez soi, on part avec les méchants), puis elle dessine le chemin pour y parvenir.

Ce qui donne « une structure en chapelet de saucisses » : l’histoire explose selon les choix, puis rejoint l’intrigue principale, puis explose à nouveau. Vingt-deux fins pour Reine de l’Ouest, une quinzaine pour Reine des dragons, plus linéaire, une dizaine pour les livres destinés aux plus jeunes.

À sa grande surprise, cette méthode est plus légère qu’un roman classique, où il faut tout gérer de front. « Là, ce sont des mini-histoires. Quand j’ai bouclé ma mini-histoire, je l’oublie, je remonte dans mon arbre et je finis la suivante. » Fini, la mémoire vive saturée : elle peut partir trois semaines en salons et revenir sans rien avoir perdu. « On est à mi-chemin du recueil de nouvelles. » Des petits bouts qui finissent par former des pavés. Pour Reine des dragons, l’éditeur lui a d’ailleurs répondu qu’il était « techniquement impossible d’imprimer ce livre » tant il était long. Elle a dû tailler dans le vif.

L’ossature d’Ollie Osselet, ou du moins le schéma narratif

Game over ? Même pas mal

Au printemps dernier, à Rennes, H. Lenoir participe à une conférence avec des scénaristes de jeux vidéo, de jeux de société et de jeux de rôle. Elle y a une révélation : « Écrire un livre dont vous êtes le héros ou l’héroïne, c’est la même chose qu’écrire un scénario de jeu vidéo. »

Reine des dragons pousse d’ailleurs le principe très loin. Enlevée dans un monde parallèle peuplé d’elfes et de géants, sous le nom de code de Dame Jones, l’héroïne a pour mission de sauver le royaume de Sélétra. On y meurt régulièrement, mais ça n’oblige plus à reprendre depuis le début.

Certains lecteurs lui disaient détester les livres-jeux où il fallait tout recommencer : désormais on repart d’où l’on veut, puisque le premier chapitre, celui où l’on meurt pour la première fois, offre des raccourcis vers tout le reste du roman. « Il y avait un côté jeu vidéo : tu ne perds pas ta sauvegarde, tu recommences où tu veux. » Et pour les plus acharnés, deux fins cachées ne se débloquent qu’après avoir exploré toutes (ou presque toutes) les possibilités.

Légende : L’ossature de la Reine des Dragons

Sous le jeu, pourtant, le propos est sérieux. Accomplir sa quête pour faire plaisir au roi, rejoindre les révolutionnaires ou devenir dictatrice : chaque choix, ou chaque absence de choix, a des conséquences politiques. « Je voulais un reflet de notre monde. C’est très facile, si on est un peu privilégié, de se dire “ce ne sont pas mes affaires” et de se prétendre apolitique. » Le livre est aussi très queer, avec une entité non binaire et un personnage gender fluid. « Je voulais amener les lecteurs à se poser des questions sur eux-mêmes : qu’est-ce que c’est qu’une relation, qu’est-ce que j’en attends, qu’est-ce que je veux ? »

Quant à l’érotisme, il doit faire avancer les personnages et leurs relations, jamais être gratuit. Ce qui donne, au téléphone avec son éditrice, des conversations « complètement lunaires ». « Je lui demande : est-ce que je peux faire une relation avec une créature tentaculaire d’une autre dimension ? Elle me répond : tout le monde est content d’être là ? Oui ? Allez, vas-y. » Et y a-t-il des choses interdites ? « Pas de druide sous forme animale. » Une référence à Baldur’s Gate 3, pour les connaisseurs. Hélène a pris note.

Peppa Pig influenceuse et Trotro à la conquête de la Chine

En classe, H. Lenoir rencontre des élèves du CM1 au lycée. Mais c’est autour du CM2 et du début du collège que tout se joue. « C’est là qu’ils commencent à vouloir prendre le contrôle de leur vie. » Les enfants sont trop souvent traités comme des objets et ont soif de liberté. Or le livre-jeu, presque disparu des radars après les années 1990, leur est le plus souvent inconnu. « Quand je leur explique le concept, je vois leur visage qui s’éclaire. Ils me regardent et ils pensent : c’est moi qui choisis. » Une perspective qui les émerveille.

Les rencontres d’Hélène commencent par une heure de discussion pour « désacraliser l’écrivain en ermite à son bureau ». Elle leur parle de ses bêtises, de ses mangas, de ses séries et de ses jeux vidéo, ce qui déclenche cinq bonnes minutes de débat. On parle même d’argent, un sujet qui les passionne et qui permet d’introduire les différents métiers de l’univers du livre.

Puis viennent les travaux pratiques : chacun doit dessiner la trame de son propre livre dont vous êtes le héros. Certains s’arrêtent à sept ou huit chapitres, d’autres ont tout compris et en sont à trente avec quatre fins possibles. La consigne : partir sur l’histoire la plus absurde possible, pour ne pas stresser. Résultat, l’âne Trotro envahit la Chine, Peppa Pig devient influenceuse, une petite crotte de nez rêve de gagner l’Eurovision et Spider-Man veut faire la plus grosse pizza du monde.

Quelques œuvres d’élèves rencontrés...
Quelques œuvres d’élèves rencontrés...

La pop culture sert de tremplin. « Ils ont de la culture, en fait : du manga, des films Marvel. » L’autrice en discute avec eux, ce qui les ravit. Elle croit aussi beaucoup au transmédia : passer de The Witcher en jeu vidéo à The Witcher en roman donne « le plaisir de retrouver quelque chose de familier d’une façon différente ». Encore faut-il que les adultes suivent. Le nombre d’élèves de CM2 qui jouent à GTA V la laisse perplexe : les parents ne savent pas toujours ce que font ou lisent leurs enfants. « Si l’échange n’est pas là, c’est très dur pour un enfant de développer un intérêt constant pour la lecture. »

Et pendant les ateliers, une question revient sans cesse : « Madame, est-ce que j’ai le droit de faire ça ? » Des gros mots ? Oui, mais pourquoi ? De la violence ? D’accord, mais laquelle ? Alors on parle de racisme, de sexisme, d’homophobie et surtout d’humour : une histoire est-elle drôle si elle sert juste à se moquer de quelqu’un ? « C’est l’âge où il n’y a pas de méchanceté dans ce qu’ils font, mais où ils commencent à être impactés par les discours qui les entourent » et à vouloir s’y faire une place.

Des ados à attraper

Le combat continue hors des classes. Bénévole dans une petite bibliothèque de village, H. Lenoir essaie d’y attirer les ados des environs. En lien avec la documentaliste du collège voisin, elle mise sur les mangas et un petit déclic se produit : certains ados commencent à regarder du côté des romans. « Au début, si ce n’est pas sur un plateau, ils ne vont pas s’embêter à chercher. » Il faut leur dénicher des trucs cools. C’est seulement après en avoir trouvé un certain nombre qu’ils se mettent d’eux-mêmes à chercher.

La littérature jeunesse part pourtant avec un handicap. « On écrit pour les enfants, donc on se fait traiter un peu comme des enfants. » Les jeunes lecteurs n’ont pas le réflexe de suivre les auteurs, elle l’a vérifié avec Battlestar Botanica, situé dans le même univers que Félicratie, mais bien moins remarqué. Dans les salons de l’imaginaire, elle sent pourtant moins de snobisme que dans les salons généralistes, où l’on trouve « d’un côté les auteurs jeunesse, de l’autre les auteurs vieillesse ».

Les jours de rencontres scolaires, elle invite les élèves à revenir au salon le week-end. Souvent, ils traînent leurs parents, qui avouent : « On n’osait pas trop venir dans un salon littéraire, mais en fait, c’est super. » Une méfiance qui la désole un peu. « On présente la littérature comme quelque chose de très sérieux… Mais il faut aussi s’amuser avec ! »

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Pour les faire lire encore plus...

Avant de se quitter, H. Lenoir a un conseil pour les parents : « Laissez vos enfants acheter ce qu’ils veulent. » Vérifiez que c’est de leur âge, bien sûr, mais ne leur dites pas que ça a l’air bizarre ou qu’il faudrait plutôt lire autre chose. « Sinon, vous allez juste les dégoûter. »

Et pour les ados ? « Allez voir les libraires et les bibliothécaires spécialisés en jeunesse, et écoutez-les. La plupart ont de très bons conseils. » N’hésitez pas à demander à la dame du CDI : « Ça lui fera plaisir aussi ! » Car le problème, selon elle, c’est qu’« on ne leur donne pas les clés pour trouver les ressources ». Et dans les bibliothèques, désormais, il y a aussi des mangas et des jeux vidéo.

Pour les 8-12 ans qui veulent prendre les commandes, Ollie Osselet et le manoir maudit et Kimi Kimura et la cata des contes (dès 8 ans) sont des portes d’entrée idéales. Les ados amateurs de science-fiction et de crises de rire se tourneront vers Félicratie (dès 13 ans). Quant à Reine de l’Ouest et Reine des dragons (dès 16 ans), ils s’adressent aux grands ados et jeunes adultes, qui y trouveront de l’aventure, de l’humour, du désir et du consentement.

À vous de choisir. Et pour une fois, toutes les fins sont bonnes.

Crédits photo : H. Lenoir, portrait

 

 
 

 

Par Audrey Alwett
Contact : projet.alwett@gmail.com

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Il existe, entre certaines âmes et certains rivages, une affinité qui tient moins du hasard que d'une secrète géographie du cœur. Celle de Pierre Loti avec Istanbul fut de cette nature : une reconnaissance sans raison, un coup de foudre qui précède l'amour ; une vérité intime que l’écrivain passera sa vie à explorer, à célébrer et à défendre, jusqu’à en faire le pivot secret de son œuvre et de son existence. Par Amel Aït-Hamouda.

13/08/2026, 15:45

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Les premières traductions françaises de L’Odyssée : une odyssée littéraire

On parle beaucoup de la sortie du film de Christopher Nolan. Mais quelles sont les premières éditions françaises de ce poème épique ? Publiée en 1716, la plus célèbre est la traduction en prose de la philologue Anne Dacier, qui sert de base à une autre traduction en vers suivie d’une polémique entre les deux traducteurs se terminant par un bon repas. La traductrice d’Homère sera plus tard immortalisée dans le comics américain Wonder Woman.

06/08/2026, 10:02

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Pourquoi ChatGPT refuse d’imiter Stephen King, Houellebecq ou Agatha Christie

Donc ChatGPT refuse d’imiter les écrivains célèbres — sauf un peu. Lors de tests menés fin juillet, la machine n'a pas accepté de rédaction de texte reproduisant la voix précise de divers écrivains célèbres, vivants ou disparus. OpenAI n’a pourtant annoncé aucune nouvelle règle. Et le verrou laisse une porte entrouverte : le service accepte encore d’en reprendre l’atmosphère, le rythme ou les procédés généraux. C'est que chacun des assistants actuels garde sa propre définition du pastiche acceptable.

 

30/07/2026, 17:04

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Dans les ruelles hantées de Casablanca

J’aborde la lecture de Galerie marocaine de Jamal Eddine Naji à travers une grille psychopathologique. La ville est traversée de syndromes névrotiques. La société paradoxale marocaine s’y prête parfaitement. L’ouvrage est une psyché collective. Les portraits, les souvenirs sont autant de vignettes mnésiques. Il ne s’agit pas d’un récit continu, mais d’une juxtaposition de scènes, de figures, de visages, de voix. 

29/07/2026, 18:25

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Le génie de Baudelaire : entre fatalité tragique et modernité poétique

PORTRAIT – Lorsqu’on évoque Charles Baudelaire, on songe aussitôt au poète-alchimiste capable de transmuer la laideur en splendeur et la tristesse en allégresse. Pourtant, derrière la figure emblématique du grand poète se dessine l’ombre d’un homme profondément mélancolique. C’est précisément dans cette affliction de l’âme que le génie baudelairien puise sa force et se déploie avec une intensité si singulière qu’il s’impose comme l’un des grands précurseurs de la poésie moderne, ouvrant la voie tant au symbolisme qu’au surréalisme. De Karim S. Rebeiz.

13/07/2026, 10:27

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La lecture, une gourmandise : des recettes d'enfants pour donner envie de lire

Cet été, je lis ! : entre l’assertion et la promesse faite à soi-même, le ministère de l’Éducation nationale annonce la couleur de sa campagne estivale. Ce 10 juillet, à la Fnac des Ternes, une vingtaine d’élèves, du CM1 à la 6e, ont mis leur imagination aux fourneaux avec l’autrice Aurélie Gerlach. Au menu : inventer un gâteau magique, choisir ses pouvoirs et dresser la liste de ses ingrédients. Os humains compris.

10/07/2026, 15:16

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Maison des histoires : jouer dans les albums jeunesse

Ouverte le 9 juillet 2025, la seconde Maison des histoires de L’école des loisirs déploie, au 7 cité de la Roquette, douze univers d’albums jeunesse sur deux niveaux. Un musée à jouer où les enfants peuvent courir, grimper, lire, bricoler et, accessoirement, rappeler aux parents pourquoi les bibliothèques municipales ont inventé le chuchotement.

06/07/2026, 17:19

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Michaël Ferrier, l’écrivain aux semelles de corail

PORTRAIT - Les carnets de voyage de Michaël Ferrier publiés mensuellement dans La Revue des deux mondes se lisent comme  autrefois lorsqu’on s’attachait à un feuilleton littéraire : par épisodes, par haltes, par reprises, avec ce plaisir particulier de retrouver une voix, un rythme, une manière d’entrer dans le monde. De l’Inde à la Guyane, de Pondichéry à Cayenne, il réactive la revue comme lieu d’apparition progressive de la littérature, celle du récit qui avance par fragments, celle de l’aventure donnée non d’un bloc, mais comme une suite précise et vivante.

25/06/2026, 12:17

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Mineurs, nudité, algorithmes : Apple et Google sommés de protéger l'enfance

Lors de la London Tech Week, le Premier ministre du Royaume-Uni a sommé les entreprises technologiques de bloquer, sur les appareils utilisés par des mineurs, l’envoi et la réception d’images sexuellement explicites. Derrière l’urgence de protection, les livres déplacent le débat : consentement, honte, cyberviolence, économie de l’image, surveillance et responsabilité des adultes.

08/06/2026, 14:36

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Hiro Mashima à l’honneur : Amiens célèbre les 20 ans de Fairy Tail

Un arbre suspendu au-dessus d’un îlot rocheux, la guilde de Fairy Tail reconstituée à taille réelle, des fac-similés de planches et des croquis de travail : aux Rendez-vous de la BD d’Amiens, l’exposition Fairy Tail, une épopée draconique propose une traversée de l’univers créé par Hiro Mashima. Un parcours qui s’intéresse autant à l’imaginaire de la série qu’à sa fabrication.

 

07/06/2026, 19:26

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“Je suis plus français que toi, parce que moi, j’ai choisi” : dans les allées de Passeurs de Livres

Au festival Passeurs de Livres, il y a les grands rendez-vous annoncés, les conférences, les auteurs attendus, les maisons mises à l’honneur. Et puis il y a les allées. Les tables serrées sous le chapiteau, les livres empilés, les affiches accrochées aux grilles, les auteurs qui se lèvent pour présenter un roman, un témoignage, une vie. C’est là aussi que se raconte une partie de cette édition 2026, consacrée aux « Difficiles libertés ».

07/06/2026, 09:30

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Emil Ferris : les monstres ont pris leurs quartiers à Amiens

Aux Rendez-vous de la BD d’Amiens, Les Monstres d’Emil Ferris fait dialoguer Moi, ce que j’aime, c’est les monstres avec la collection du Frac Picardie. Le parcours explore le journal intime, le polar, le gothique, Chicago, la Shoah ou encore la puissance féministe d’une œuvre où les monstres deviennent une façon de lire le monde.

06/06/2026, 19:46

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Tom Gauld à Amiens : les bibliothécaires n’ont pas dit leur dernier mot

À la bibliothèque Louis Aragon, dans le cadre des RDVBD 2026, La Revanche des bibliothécaires déploie l’univers de Tom Gauld avec une élégance rare. Le dessinateur écossais y confirme ce talent singulier : faire rire avec trois traits, un sens parfait du décalage et une culture graphique qui ne pèse jamais. Une exposition vive, malicieuse et profondément réjouissante.

05/06/2026, 18:41

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Mickey à Amiens : la souris de Walt Disney sort de sa boîte

À la Maison de la Culture d’Amiens, les 30es Rendez-Vous de la Bande Dessinée accueillent « Mickey, tout a commencé par une souris ». L’exposition du Fonds Glénat, visible du 5 juin au 14 septembre 2026, remonte le fil d’une icône née au cinéma, passée par la presse et devenue, vitrine après vitrine, une petite machine à souvenirs.

05/06/2026, 15:32

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Rochefort et les tristesses de l’enfance de Pierre Loti

Les petites poupées, collées sur des morceaux de carton, sont si minuscules, si délicates, qu’elles semblent n’exister que par la fantaisie d’un enfant : des nuages soufflés par le rêve, fragiles comme les bateaux des pêcheurs bretons qui naviguaient pendant des mois dans la brume, autour de l’Islande.

02/06/2026, 11:10

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L’Autre Livre : un rendez-vous à taille humaine qui fait vivre les éditeurs indépendants

Le Salon international de l’édition indépendante de L’Autre Livre avance à son rythme pour l'édition de mai 2026 — calme, posé, propice aux échanges, bien que chahutée. Dans les allées, on circule sans heurt, on s’arrête facilement, on engage la conversation. Ici, le temps ne se mesure pas seulement au nombre de visiteurs.

14/05/2026, 09:19

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Des États généraux aux États généreux : les auteurs Grasset prennent leur avenir en main

Était-ce un jour historique ? Ce 13 mai avait des accents d’appel du 18 juin : une volonté de résistance, de libération, quand tout un pan de l’industrie du livre mesure « à quel point c’est un rapport de force ». Ces États généraux de l'édition, conséquence du licenciement d’Olivier Nora ont en effet engendré un mouvement hors norme : des centaines auteurs décidés à quitter leur maison, contre la figure du croque-mitaine, Vincent Bolloré.

13/05/2026, 17:43

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Jessica Mazencieux : “Dieu a un plan. Pas de chance, moi aussi.”

Dieu a un plan, moi j’ai une réunion à 14 heures de Jessica Mazencieux ne s’impose pas par une ambition formelle démonstrative, mais par une énergie immédiate, presque brute, qui traverse chaque page. Une voix s’y fait entendre — au sens propre comme au sens figuré — et c’est sans doute là que réside sa première force : une sincérité rarement prise en défaut. Probablement l'histoire d'un parcours éditorial qui n'y est pas non plus étrangère.

14/04/2026, 14:50

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Prix Les Visionnaires : “On sort grandis et nourris de ce débat”

Ce samedi 11 avril, à Saint-Quentin-en-Yvelines, le Prix du livre Les Visionnaires a été décerné à Gabrielle Filteau-Chiba pour son roman Hexa (Stock). Le texte a été choisi parmi une sélection de trois ouvrages par le public et par un jury, lequel a échangé et confronté ses avis pendant près de deux heures avant de se prononcer. Nous avons pu assister, en toute discrétion, à ces délibérations.

13/04/2026, 16:57

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“Habiter le monde poétiquement, c’est la seule issue”

Au Livre à Metz, l’édition 2026 a choisi pour fil conducteur une question simple en apparence : « Habiter le monde ». Derrière ces mots, un thème vaste, ouvert, qui traverse les livres, les imaginaires et les façons de vivre. En ce samedi de salon, entre rencontres d’auteurs et déambulations, nous avons pris le parti de poser la question telle quelle, sans détour, aux visiteurs. Avant de leur révéler qu’elle était au cœur de cette édition - et de voir comment, à travers la lecture, chacun tente d’y répondre à sa manière.

12/04/2026, 09:41

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“L’édition indépendante ne peut pas être la même chose en plus petit”

Chez Pollen, le retour à la diffusion a pris corps, incarné par Matthieu Raynaud, venu d’Harmonia Mundi, et par une équipe de six représentants. Un calendrier est déjà enclenché et des tournées sont en préparation. Le lancement est fixé au 1er mai, avec un cap clairement tourné vers la librairie indépendante.

27/03/2026, 18:13

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“Les 10 livres qui m’ont appris le métier” : Jean Esch, l’atelier d’une vie de traducteur

PORTRAIT – « Traduire, je le vois comme une profession d’artisan, à qui l’on demande de reproduire un meuble, sans qu’il ne possède ni les mêmes outils ni le même bois que ceux ayant servi pour la pièce d’origine. » Fort de quarante années de métier, Jean Esch compte en France parmi les noms majeurs de la traduction de l’anglais. ActuaLitté l’a sollicité pour un entretien insolite : les 10 livres par lesquels il a forgé son métier.

24/03/2026, 16:33

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Parenthèses à Hong Kong : une librairie dédiée aux rencontres et à la langue française

Il existe, en plein centre de Hong Kong, une librairie française - mais il serait plus juste de dire francophone - nichée dans le quartier animé de Sheung Wan, au beau milieu des gratte-ciel, des tramways grinçants - que l’on appelle ici ding-ding - et du flux continu des passants.

24/02/2026, 17:25

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Pas de cartes postales : “Mon premier livre vendu, c’était une biographie du Che”

Sur le quai de l’Hôtel de Ville, Pierre est assis avec son camarade Maxime. L'ancien libraire et chineur invétéré nous présente ses « outils » : des textes « utiles », des archives de luttes, des classiques qui reviennent, des fonds devenus introuvables ou presque - et surtout, des ponts.

20/02/2026, 18:22

Autres articles de la rubrique À la loupe

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Petites Fugues : Victor Pouchet à la recherche du merveilleux

Des villages qu'il ne connaît encore que par leurs noms sur une carte, une voiture et l'envie de bifurquer. Pour sa première participation aux Petites Fugues, Victor Pouchet s'apprête à parcourir la Bourgogne-Franche-Comté, à la rencontre de lecteurs de tous âges. Une échappée qui résonne avec Voyage voyage (Gallimard), son dernier roman, où les détours, les musées improbables et les rencontres inattendues deviennent autant de façons de retrouver de l'émerveillement. 

14/11/2026, 10:00

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Qui n'a plus peur de Virginia Woolf ?

Depuis plusieurs semaines, une étrange coïncidence accompagne mes déplacements. À Paris, Montpellier, Bordeaux, Pau, Lille, jusqu'à Genève, dans les gares et les aéroports, je croise régulièrement des femmes plongées dans Virginia Woolf. Une fois, deux fois, puis suffisamment pour éveiller ma curiosité. À croire que Les Vagues de Woolf ont décidé de déferler sur les quais plutôt que sur les plages. Pourquoi cette écrivaine, disparue en 1941, semble-t-elle si présente dans les lectures contemporaines ?

14/11/2026, 08:00

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Six héros demandent le remboursement intégral de leur existence

« Bonjour, j’avais commandé une journée ordinaire. Est-ce que quelqu’un pourrait venir reprendre le cadavre ? » Au service après-vente de l’existence, on a connu des lundis plus calmes. Une fée signale une erreur de destinataire. Un policier demande s’il est possible de penser sans passer en caisse.

14/11/2026, 07:00

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Aux Petites Fugues, Karim Kattan raconte le deuil d’un pays

Aux Petites Fugues, Karim Kattan empruntera les routes de Bourgogne-Franche-Comté, à la rencontre de lecteurs parfois éloignés des grands rendez-vous littéraires. Une itinérance qui résonne avec Septentrionale (Elyzad), son dernier roman, couronné par le prix Wepler-Fondation La Poste. De la Palestine aux territoires imaginaires, de l'intimité du deuil aux paysages qui disparaissent, l'écrivain interroge ce que la littérature préserve lorsque le réel se dérobe. Sans oublier ceux qui la font circuler : bibliothécaires, libraires et éditeurs indépendants.

13/11/2026, 21:26

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Dix ans après Varsovie, Un Week-end à l’Est redécouvre la Pologne

Dix ans après sa première édition consacrée à Varsovie, le festival Un Week-end à l’Est retrouve la Pologne, cette fois à travers Cracovie, du 16 au 28 novembre 2026. Théâtre, littérature, poésie et arts visuels composent une programmation où la mémoire dialogue avec les préoccupations contemporaines. Brigitte Bouchard, directrice artistique et cofondatrice de la manifestation, revient sur cet anniversaire et sur une décennie de découvertes.

10/11/2026, 16:45

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Prix littéraires : l’absence des femmes n’est pas le seul scandale

Les femmes restent sous-représentées dans les grands prix littéraires. Mais derrière la bataille des palmarès, Stéphanie Dupays interroge un mécanisme plus vaste : qui choisit les livres dignes d’être consacrés, au nom de quels critères et avec quelle indépendance ? Compétence des jurys, conflits d’intérêts, entre-soi éditorial et impératifs commerciaux : une critique aiguë du système des récompenses, bien au-delà de la seule question du sexisme.

10/11/2026, 12:54

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Imaginer “un monde du livre durable, antifasciste, autogéré, déconcentré”

La fin du second mandat d'Emmanuel Macron et la présentation du budget 2027 s'accompagnent d'un mouvement social de grande ampleur, pour la défense des services publics, notamment éducatifs, et une meilleure répartition des richesses. La branche Métiers du livre du syndicat SUD Culture Solidaires souligne, dans un texte reproduit ci-dessous, le rôle que les professions du livre et de la lecture peuvent jouer dans cette lutte.

10/11/2026, 12:34

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“Le combat pour la France éternelle est une arnaque"

Trois tomes, 2000 ans d'histoire passés au broyeur et une impressionnante quantité de « grands hommes » confondus : Pacôme Thiellement achève L'Empire n'a jamais pris fin, son impressionnante entreprise de dynamitage du roman national menée avec Blast et Massot éditions. De Napoléon à Macron, les empereurs paradent, les bourgeois encaissent, les révolutionnaires prennent des balles et les poètes ne parlent que de boucle infinie.

09/11/2026, 18:44

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Face aux populismes, pourquoi la démocratie ne convainc plus

À six mois de la présidentielle, certains électeurs disent vouloir « renverser la table », l’extrême droite consolide son écosystème médiatique et la gauche réinvestit la nation. Dans Populismes. Pourquoi la démocratie ne convainc plus, François Dubet déplace pourtant la question : plutôt que de demander pourquoi le populisme séduit, le sociologue s’interroge sur ceux qui ne parviennent plus à lui opposer un récit crédible.

09/11/2026, 09:00

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Amélie Nothomb, de la stupeur à la consternation

En 1999, Amélie Nothomb racontait dans Stupeur et tremblements les humiliations et la violence du monde du travail. Vingt-sept ans plus tard, son départ d’Albin Michel, sur fond de licenciement de son amie et attachée de presse Florence Godfernaux, suscite une profonde incompréhension. Entre fidélité personnelle, souffrances dénoncées par des salariés et responsabilité morale, ActuaLitté écrit à la romancière, dans une lettre ouverte qui n'adresse qu'une question : jusqu’où peut aller la loyauté ?

07/11/2026, 14:35

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“Je refuse de céder au “faut vivre avec l’époque” : la colère d’une libraire face à l’IA

Un mois après avoir confié ses doutes sur son rapport à la lecture, l’ancienne libraire revient sur les réactions suscitées par ses confidences. Loin de vouloir juger les habitudes des autres, elle poursuit ses réflexions, entre nouveaux achats, plaisir des découvertes et désillusion face aux prix littéraires. Mais cette fois, une autre inquiétude s’invite dans ses lectures : la place grandissante de l’intelligence artificielle dans la création. Et derrière la colère, une fatigue qu’elle ne cherche plus à dissimuler.

07/11/2026, 09:21

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Distraits, étourdis ou écervelés : 11 personnages abonnés aux objets trouvés

« Un jour, tu oublieras ta tête... » Il existe des gens qui n'égarent jamais leurs clés et retrouvent une boucle d'oreille juste en fermant les yeux. La littérature leur doit peu. Ses personnages préfèrent égarer un bijou hors de prix, un manteau à peine acheté ou une lettre d'amour dont dépend toute une vie. Quand ce n'est pas leur nez qui prend ses quartiers ailleurs.

07/11/2026, 07:30

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Le grand dictionnaire français de l'Orient cachait un secret

En 1697, la Bibliothèque orientale de Barthélemy d’Herbelot paraît comme une somme savante sur l’Orient. Elle est surtout un carrefour : héritière d’une bibliographie ottomane, achevée par Galland, elle transforme l’érudition du Grand Siècle en passage vers les Lumières. Par Amel Aït-Hamouda.

06/11/2026, 18:22

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Les éditions Gunten donnent une nouvelle voix aux récits régionaux

À l’occasion de L’Autre Livre, les 7 et 8 novembre, ActuaLitté donne la parole aux maisons d’édition indépendantes qui cultivent leur singularité et défendent une autre vision du livre. À travers une série de cartes blanches, ces maisons racontent leur histoire, leurs engagements et les convictions qui guident leurs choix éditoriaux. Cette fois, place aux éditions Gunten, ancrées en Bourgogne-Franche-Comté.

06/11/2026, 13:49

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En Bourgogne, les éditions de la loggia cultivent l'insolite

À l’occasion de L’Autre Livre, les 7 et 8 novembre, ActuaLitté met à l’honneur celles et ceux qui font vivre l’édition indépendante. Une série de cartes blanches invite les maisons présentes à dévoiler leur identité, leurs convictions et les livres qui traduisent leurs engagements. Cette fois, place aux éditions de la loggia...

06/11/2026, 13:15

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Station Zapata : attention, littérature hors des rails !

À l’occasion du salon de L’Autre Livre, les 7 et 8 novembre, ActuaLitté ouvre ses colonnes aux éditeurs indépendants à travers une série de cartes blanches : chacune présente son histoire, ses engagements et les choix éditoriaux qui façonnent son catalogue. Installée à Sète depuis 2025, Station Zapata prend la parole pour défendre une littérature libre, à la croisée des sciences humaines et de la politique.

06/11/2026, 13:14

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Le Vampire Actif : des livres qui ont soif de lecteurs

À l’occasion du salon L’Autre Livre, organisé les 7 et 8 novembre à Paris, ActuaLitté met à l’honneur celles et ceux qui font vivre l’édition indépendante. Une série de cartes blanches invite les maisons participantes à raconter leur parcours et à partager leurs convictions. Cette fois, la parole revient au Vampire Actif, une structure associative qui privilégie les découvertes littéraires, la liberté de création et la force des textes, loin de la course aux publications.

06/11/2026, 13:04

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L’édition indépendante accueille une nouvelle voix dissidente

À l’occasion de L’Autre Livre, les 7 et 8 novembre, ActuaLitté met à l’honneur celles et ceux qui font vivre l’édition indépendante. Une série de cartes blanches invite les maisons présentes à dévoiler leur identité, leurs convictions et les livres qui traduisent leurs engagements. Cette fois, place à La Dissidence, jeune maison installée en Occitanie, présente son engagement en faveur des pensées critiques.

06/11/2026, 13:01

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De Baudelaire au chewing-gum : l’étonnante histoire du “dandy”

En 1975, la Turquie mâchait du Dandy, chewing-gum fabriqué sous licence danoise. Un demi-siècle plus tard, le mot ouvre une réflexion mordante sur les emprunts culturels et leurs contradictions. De Baudelaire à Bihruz Bey, héros d’un roman ottoman qui copie l’élégance européenne jusqu’au ridicule, ce détour littéraire interroge ce que les langues avalent, transforment et finissent par faire leur. Et si l’identité tenait aussi à ce que l’on emprunte ?

05/11/2026, 14:16

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Archivio : quand les œuvres d’art racontent notre monde

À l’occasion du salon L’Autre Livre, ActuaLitté poursuit ses cartes blanches consacrées à l’édition indépendante. Avec sa collection « La vie privée des œuvres », la maison Archivio explore les liens entre art, histoire et société. À travers des récits courts et accessibles, elle invite à découvrir les œuvres autrement, au-delà des images et des musées. 

 

05/11/2026, 08:00

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Depuis Marseille, les éditions Chum tracent leur propre chemin

 À l’occasion du salon L’Autre Livre, ActuaLitté poursuit ses cartes blanches consacrées à l’édition indépendante. Installées à Marseille depuis 2014, les éditions Chum défendent une littérature accessible, exigeante et engagée, loin des circuits parisiens. Avec une cinquantaine de titres au catalogue, la maison cultive le plaisir de lire et le goût des textes qui interrogent notre société.

04/11/2026, 12:20

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Quand Antonin Artaud traitait Jacques Lacan de “crapule”

D’un côté, Jacques Lacan, ses concepts et son autorité de psychiatre. De l’autre, Antonin Artaud, les nerfs à vif et les mots qui cognent. En 1938, le premier examine le second à Sainte-Anne. Mais qui juge qui ? Qui détient la vérité sur la folie ? Dans cet essai, Ilios Chailly remonte le fil d’une confrontation explosive, entre pouvoir médical, création littéraire et révolte du corps. Avec, en toile de fond, une question : que vaut la parole d’un homme lorsque ceux qui prétendent le soigner refusent de l’entendre ?

03/11/2026, 18:18

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La Feuille de thé : vingt ans d’édition indépendante au service des mots

À l’occasion du salon L’Autre Livre, organisé les 7 et 8 novembre, ActuaLitté donne la parole aux maisons d’édition indépendantes. Fondée en 2005 dans le Calvados, La Feuille de thé cultive une aventure éditoriale familiale, désormais portée par deux générations. Attachée à la qualité du style, elle défend les voix singulières de la littérature française et francophone.

03/11/2026, 17:00

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“La vie est à elle-même son propre sens” : l’héritage de Nicolas Grimaldi

Disparu le 13 février dernier à l’âge de 92 ans, le philosophe Nicolas Grimaldi laisse une œuvre traversée par le désir, le temps et les contradictions de l’existence. Dans cet hommage, Aliocha Wald Lasowski retrace le parcours d’un penseur qui, de Montaigne à Proust, n’a cessé d’interroger notre rapport au monde. Une exploration de sa philosophie, où l’art, l’amour et l’imprévu nourrissent une profonde passion pour la vie.

02/11/2026, 17:33

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Chèvre-feuille étoilée, une transmission réussie !

À l’approche du salon L’Autre Livre, qui se tiendra les 7 et 8 novembre, ActuaLitté donne la parole aux maisons d’édition indépendantes qui cultivent leur singularité et défendent une autre vision du livre. À travers une série de cartes blanches, chacune présente son histoire, ses engagements et les choix éditoriaux qui façonnent son catalogue. Parmi les exposants de cette édition, les éditions Chèvre-feuille étoilée se prêtent à l’exercice.

 

02/11/2026, 15:17

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Qui décide des livres qui méritent d’être lus ?

À l’approche du salon L’Autre Livre, qui se tiendra les 7 et 8 novembre, ActuaLitté donne la parole aux maisons d’édition indépendantes qui cultivent leur singularité et défendent une autre vision du livre. À travers une série de cartes blanches, chacune présente son histoire, ses engagements et les choix éditoriaux qui façonnent son catalogue. Parmi les exposants de cette édition, Calliope Éditions se prête à l’exercice.

02/11/2026, 12:06

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Éditions d’Avallon : l’indépendance se construit aussi en librairie

À l’approche du salon L’Autre Livre, qui se tiendra les 7 et 8 novembre, ActuaLitté donne la parole aux maisons d’édition indépendantes qui cultivent leur singularité et défendent une autre vision du livre. À travers une série de cartes blanches, chacune présente son histoire, ses engagements et les choix éditoriaux qui façonnent son catalogue. Parmi les exposants de cette édition, les éditions d’Avallon se prêtent à l’exercice.

02/11/2026, 08:30

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L’Atelier de l’Agneau : la poésie n’entre pas dans les cases

À l’occasion du salon L’Autre Livre, organisé les 7 et 8 novembre, ActuaLitté met à l’honneur les maisons d’édition indépendantes et la diversité de leurs démarches éditoriales. Dans une série de cartes blanches, ces structures partagent leur parcours, leurs convictions et leur manière de défendre une littérature à l’écart des sentiers battus. Parmi les exposants de cette édition, L’Atelier de l’Agneau Éditeur prend la parole pour présenter son identité et ses engagements.

01/11/2026, 14:52

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Manuscrits jamais livrés : quand auteurs et éditeurs règlent leurs comptes

Exclusif - 47.000 € à rembourser pour un ouvrage jamais livré : pour cette autrice, la douloureuse fut amère. Un certain Éric Z. s’en sortit bien mieux : deux ans après la date butoir, toujours pas de manuscrit, mais 30.000 € d’avance jamais rendus. Récemment, Flammarion a fait condamner un écrivain à restituer près de 5000 € pour un manuscrit jamais remis. Trois contrats qui déraillent, trois additions avec un point commun : quand l’édition règle ses comptes, qui passe à la caisse ? Enquête sur ces histoires de livres qui finissent au tribunal.

01/11/2026, 09:33

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Contrôle antidopage : cinq livres (très) positifs au rebondissement

Des rebondissements à intervalles réguliers, des personnages anormalement charismatiques, des histoires d’amour sous perfusion et des événements qui s’enchaînent sans laisser au lecteur le temps de dormir : la littérature présente des symptômes inquiétants. Cinq ouvrages ont été convoqués devant une commission antidopage. Reste à déterminer ce qui, dans un roman, constitue réellement une tricherie.

31/10/2026, 09:19

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Bruno Guattari Éditeur, la création sans frontières

À l’occasion du salon L’Autre Livre, organisé les 7 et 8 novembre, ActuaLitté poursuit sa série de cartes blanches consacrées aux maisons d’édition indépendantes. Un espace de parole où chacune présente ses engagements, ses choix éditoriaux et sa conception du métier. Fondé en 2018, Bruno Guattari Éditeur explore les frontières entre littérature, arts visuels et réflexion critique, à travers des publications qui privilégient la curiosité, l’expérimentation et le dialogue entre les disciplines.

30/10/2026, 14:30

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Voix Tissées, la poésie à la rencontre de tous les publics

À l’occasion du salon L’Autre Livre, organisé les 7 et 8 novembre, ActuaLitté poursuit sa série de cartes blanches consacrées aux maisons d’édition indépendantes. Chacune y partage son parcours, ses convictions et sa manière de faire vivre la littérature. Fondée en 2000, Voix Tissées place la poésie au cœur de son engagement, à travers des recueils, des publications destinées à la jeunesse et des initiatives favorisant l’accès à l’écriture et à la lecture. Une démarche attentive à la diversité des voix et à la rencontre des publics.

29/10/2026, 15:52

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Attentat de Trappes : “Le racisme à l’état brut”

Un mort, cinq blessés et une attaque dont le caractère raciste est au cœur de l’enquête antiterroriste. Après les tirs du 23 octobre 2026 à Trappes et La Verrière, dans les Yvelines, les éditions Rue du monde sortent du silence. Implantée depuis 30 ans dans l’agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines, la maison d’édition jeunesse dénonce la haine raciste et appelle à défendre la fraternité, au plus près des habitants et des enfants.

29/10/2026, 10:38

ActuaLitté

Les Livres de Nina : Voyager, le temps d’un livre

À l’occasion du salon L’Autre Livre, organisé les 7 et 8 novembre, ActuaLitté poursuit sa série de cartes blanches dédiées aux maisons d’édition indépendantes. Chacune y présente son histoire, ses engagements et les choix qui façonnent son catalogue. Avec Les Livres de Nina, Ioulia Hamamdjian et Emma Pauchont invitent les jeunes lecteurs à redécouvrir des contes traditionnels venus du monde entier, parfois oubliés ou inédits en français. Une aventure éditoriale où la richesse des illustrations accompagne la transmission des récits et l’ouverture à d’autres cultures.

28/10/2026, 16:52

ActuaLitté

Et si le secret d’un bon roman d’horreur était avant tout l’amitié ?

Dans les coulisses du Grand-Guignol, l’horreur se fabrique aussi à coups de complicité et d’amitié. Pour Cyril Camus, la création est avant tout une aventure collective. Entre tournages amateurs, roman écrit à quatre mains, expériences théâtrales et jeux de rôle, l’écrivain revient sur ces passions partagées qui ont nourri son roman. Un hommage à la camaraderie, à l’imagination collective et à ceux qui prennent autant de plaisir à créer qu’à faire frissonner.

28/10/2026, 14:54

ActuaLitté

Vincent Bolloré : “Moi, un prédateur ? Vous avez vu la dernière liste du Goncourt ?”

Les jurés du Goncourt ont dévoilé leurs ultimes choix : quatre romans, deux chez Gallimard, un chez Minuit et un dernier chez Flammarion. Soit un carton plein pour le groupe Madrigall. Vincent Bolloré, dont le groupe familial détient 30,4 % du capital de Louis Hachette Group, maison mère indirecte de Hachette Livre, répond à une interview (presque) imaginaire de ActuaLitté.

27/10/2026, 15:58

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