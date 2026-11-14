H. Lenoir, la littérature qui s’éclate !

Rien ne destinait vraiment Hélène Lenoir à écrire de la littérature jeunesse, à part peut-être tout. Originaire d’Orléans, installée près de Romorantin, elle suit une formation scientifique, décroche un master en cartographie, devient ingénieure agronome… puis enchaîne les petits boulots. Elle lit des manuscrits anglais et traduit pour Hachette (la série Red Rising, de Pierce Brown), fait visiter la centrale nucléaire de Saint-Laurent-des-Eaux (« oui, ça se visite ! ») et enseigne quatre ans les mathématiques et la physique-chimie au CFA interprofessionnel de Blois. Avec un tel CV, elle était sans doute prédestinée à écrire de la science-fiction. Elle en a gardé le goût de la vulgarisation, qu’elle distille dans ses romans avec un dosage subtil : « J’explique les choses sous forme de blagues, de fun facts. »

Mais son véritable atelier d’écriture, c’est la fanfiction. Elle en écrit depuis l’adolescence et n’a jamais cessé. C’est d’ailleurs là qu’une jeune Julia Thévenot découvre ses écrits en ligne. Quinze ans plus tard, Hélène peine à trouver un éditeur. On lui dit que ses manuscrits sont rigolos, « mais un peu bizarres quand même ». Julia, devenue entre-temps éditrice, retrouve sa trace sur une vieille page internet et lui propose d’écrire chez Sarbacane.

Le premier roman de H. Lenoir, Catch, tournevis et lutins-robots, pour les 8-12 ans, sort dans les pires circonstances… peu de temps avant le premier confinement, en 2020. « Il a fait le flop le plus absolu du monde. » Le deuxième, Félicratie, prend sa revanche. Le pitch donne le ton : sur une Terre envahie par des extraterrestres, Yacine, seize ans, sert d’animal de compagnie aux envahisseurs, dont le point faible est… l’allergie aux poils de chat.

Avec Rose, Diego et cinq chatons, il va tenter de sauver la planète, des égouts de Paris à l’espace en passant par la forêt de Sologne. Cette comédie post-apocalyptique et parodique remporte le prix Utopiales jeunesse 2021. Depuis, les libraires continuent de la recommander : c’est devenu ce qu’on appelle un livre de fonds.

Une bourse du CNL permet alors à Hélène de se lancer pour de bon : écriture, interventions scolaires, résidences… et un module unique en son genre au master de création littéraire d’Orléans. Elle y a proposé, en blaguant, un cours sur l’argent et la paperasse, « le truc que tu n’apprends pas alors que tous les auteurs en ont besoin ». La responsable a trouvé l’idée excellente. Désormais, ses étudiants passent douze heures sur les contrats, l’Urssaf, les salons, les résidences et les bourses. Elle apprécie que son métier d’autrice lui offre ce genre d’opportunité !

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Après Battlestar Botanica, H. Lenoir entre dans ce qu’elle appelle « l’ère des livres dont vous êtes le héros… et surtout l’héroïne ». L’idée vient de loin : elle voulait des livres-jeux différents de ceux de sa jeunesse, très inspirés de Donjons et Dragons, qui mettaient toujours en scène des héros virils, et surtout, des récits « très descriptifs ». « Tu vivais une aventure, mais il n’y avait pas de réflexion sur le personnage. »

Elle, qui pratique le jeu de rôle et les murder parties, se lance un défi : créer des héroïnes qui ont du caractère, dans lesquelles le lecteur peut pourtant se glisser. « Par les choix qu’on fait, on dessine petit à petit le caractère du personnage. Si on fait des choix plutôt courageux, le personnage va devenir plus courageux, si on est plus raisonnable, plus prudent… La personne qui lit dessine le personnage au fur et à mesure de ses choix. »

Ainsi naît Reine de l’Ouest, un western au féminin dont vous êtes l’héroïne, à la fois érotique et comique, totalement inclassable. Sarbacane commence par le refuser, avant de changer d’avis, dans une volonté de prendre le contre-pied de la dark romance avec des livres portés sur le consentement. Reine de l’Ouest paraît la même année qu’Ollie Osselet et le manoir maudit, pour les 8-12 ans. Le temps d’un mois de vacances chez une lointaine grand-tante spécialiste des champignons, Ollie débarque dans un manoir gothique de Bretagne où il se passe des choses très étranges.

À vous de décider : prendre la fuite ou partir explorer ? Les deux livres marchent très bien et la recette est adoptée, avec une particularité : si les « Reine de… » ont des héroïnes, les livres pour les 8-12 ans mettent en scène des enfants au genre neutre. « C’était un bel exercice de style, qui m’a aussi fait réfléchir sur mes propres biais par rapport à mes personnages masculins ou féminins. »

Le bureau pour les corrections et tous les emails pro...

Suivront Kimi Kimura et la cata des contes pour les plus jeunes, où Kimi, onze ans, fan de mythes et légendes, voit débarquer le père Noël dans son salon : il a besoin de son aide pour arrêter la Grande Souris, qui vole les dents de lait des enfants du monde entier. Un troisième livre-jeu junior est en route. Et pour les plus grands, Reine des dragons vient juste de paraître.

Une structure en chapelet de saucisses

Comment écrit-on un livre à embranchements ? Pas comme on l’imagine. « Moi, je suis une jardinière. J’ai vaguement un début, j’ai une fin, et je découvre l’histoire en même temps que mes personnages. »

Hélène Lenoir écrit par périodes, en prévenant son entourage qu’elle va disparaître de la surface de la Terre pendant trois mois. Une journée type ? Un thé, puis quatre à cinq heures d’écriture dès 8 heures, en reprenant là où elle s’était arrêtée la veille. Le premier jet s’écrit sur le canapé ; les corrections et les mails professionnels, au bureau. L’après-midi, elle s’aère au jardin, se balade, puis se remet au travail vers 16 ou 17 heures jusqu’à 19 heures. Ensuite ? Elle va jouer aux jeux vidéo.

Le canapé pour l’écriture du premier jet

Le plan se construit en cours de route, d’autant que son éditrice en a besoin pour relire. Il y a de gros blocs communs, puis des zones de grandes divergences. Dans Reine de l’Ouest, on part dans les plaines ou dans les montagnes, sans retour possible ; une fois dans les plaines, on choisit de donner des cours à des orphelins… ou à des prostituées. H. Lenoir décide d’abord de ses fins (on fait la révolution, on épouse le roi, on rentre chez soi, on part avec les méchants), puis elle dessine le chemin pour y parvenir.

Ce qui donne « une structure en chapelet de saucisses » : l’histoire explose selon les choix, puis rejoint l’intrigue principale, puis explose à nouveau. Vingt-deux fins pour Reine de l’Ouest, une quinzaine pour Reine des dragons, plus linéaire, une dizaine pour les livres destinés aux plus jeunes.

À sa grande surprise, cette méthode est plus légère qu’un roman classique, où il faut tout gérer de front. « Là, ce sont des mini-histoires. Quand j’ai bouclé ma mini-histoire, je l’oublie, je remonte dans mon arbre et je finis la suivante. » Fini, la mémoire vive saturée : elle peut partir trois semaines en salons et revenir sans rien avoir perdu. « On est à mi-chemin du recueil de nouvelles. » Des petits bouts qui finissent par former des pavés. Pour Reine des dragons, l’éditeur lui a d’ailleurs répondu qu’il était « techniquement impossible d’imprimer ce livre » tant il était long. Elle a dû tailler dans le vif.

L’ossature d’Ollie Osselet, ou du moins le schéma narratif

Game over ? Même pas mal

Au printemps dernier, à Rennes, H. Lenoir participe à une conférence avec des scénaristes de jeux vidéo, de jeux de société et de jeux de rôle. Elle y a une révélation : « Écrire un livre dont vous êtes le héros ou l’héroïne, c’est la même chose qu’écrire un scénario de jeu vidéo. »

Reine des dragons pousse d’ailleurs le principe très loin. Enlevée dans un monde parallèle peuplé d’elfes et de géants, sous le nom de code de Dame Jones, l’héroïne a pour mission de sauver le royaume de Sélétra. On y meurt régulièrement, mais ça n’oblige plus à reprendre depuis le début.

Certains lecteurs lui disaient détester les livres-jeux où il fallait tout recommencer : désormais on repart d’où l’on veut, puisque le premier chapitre, celui où l’on meurt pour la première fois, offre des raccourcis vers tout le reste du roman. « Il y avait un côté jeu vidéo : tu ne perds pas ta sauvegarde, tu recommences où tu veux. » Et pour les plus acharnés, deux fins cachées ne se débloquent qu’après avoir exploré toutes (ou presque toutes) les possibilités.

Légende : L’ossature de la Reine des Dragons

Sous le jeu, pourtant, le propos est sérieux. Accomplir sa quête pour faire plaisir au roi, rejoindre les révolutionnaires ou devenir dictatrice : chaque choix, ou chaque absence de choix, a des conséquences politiques. « Je voulais un reflet de notre monde. C’est très facile, si on est un peu privilégié, de se dire “ce ne sont pas mes affaires” et de se prétendre apolitique. » Le livre est aussi très queer, avec une entité non binaire et un personnage gender fluid. « Je voulais amener les lecteurs à se poser des questions sur eux-mêmes : qu’est-ce que c’est qu’une relation, qu’est-ce que j’en attends, qu’est-ce que je veux ? »

Quant à l’érotisme, il doit faire avancer les personnages et leurs relations, jamais être gratuit. Ce qui donne, au téléphone avec son éditrice, des conversations « complètement lunaires ». « Je lui demande : est-ce que je peux faire une relation avec une créature tentaculaire d’une autre dimension ? Elle me répond : tout le monde est content d’être là ? Oui ? Allez, vas-y. » Et y a-t-il des choses interdites ? « Pas de druide sous forme animale. » Une référence à Baldur’s Gate 3, pour les connaisseurs. Hélène a pris note.

Peppa Pig influenceuse et Trotro à la conquête de la Chine

En classe, H. Lenoir rencontre des élèves du CM1 au lycée. Mais c’est autour du CM2 et du début du collège que tout se joue. « C’est là qu’ils commencent à vouloir prendre le contrôle de leur vie. » Les enfants sont trop souvent traités comme des objets et ont soif de liberté. Or le livre-jeu, presque disparu des radars après les années 1990, leur est le plus souvent inconnu. « Quand je leur explique le concept, je vois leur visage qui s’éclaire. Ils me regardent et ils pensent : c’est moi qui choisis. » Une perspective qui les émerveille.

Les rencontres d’Hélène commencent par une heure de discussion pour « désacraliser l’écrivain en ermite à son bureau ». Elle leur parle de ses bêtises, de ses mangas, de ses séries et de ses jeux vidéo, ce qui déclenche cinq bonnes minutes de débat. On parle même d’argent, un sujet qui les passionne et qui permet d’introduire les différents métiers de l’univers du livre.

Puis viennent les travaux pratiques : chacun doit dessiner la trame de son propre livre dont vous êtes le héros. Certains s’arrêtent à sept ou huit chapitres, d’autres ont tout compris et en sont à trente avec quatre fins possibles. La consigne : partir sur l’histoire la plus absurde possible, pour ne pas stresser. Résultat, l’âne Trotro envahit la Chine, Peppa Pig devient influenceuse, une petite crotte de nez rêve de gagner l’Eurovision et Spider-Man veut faire la plus grosse pizza du monde.

Quelques œuvres d’élèves rencontrés...

La pop culture sert de tremplin. « Ils ont de la culture, en fait : du manga, des films Marvel. » L’autrice en discute avec eux, ce qui les ravit. Elle croit aussi beaucoup au transmédia : passer de The Witcher en jeu vidéo à The Witcher en roman donne « le plaisir de retrouver quelque chose de familier d’une façon différente ». Encore faut-il que les adultes suivent. Le nombre d’élèves de CM2 qui jouent à GTA V la laisse perplexe : les parents ne savent pas toujours ce que font ou lisent leurs enfants. « Si l’échange n’est pas là, c’est très dur pour un enfant de développer un intérêt constant pour la lecture. »

Et pendant les ateliers, une question revient sans cesse : « Madame, est-ce que j’ai le droit de faire ça ? » Des gros mots ? Oui, mais pourquoi ? De la violence ? D’accord, mais laquelle ? Alors on parle de racisme, de sexisme, d’homophobie et surtout d’humour : une histoire est-elle drôle si elle sert juste à se moquer de quelqu’un ? « C’est l’âge où il n’y a pas de méchanceté dans ce qu’ils font, mais où ils commencent à être impactés par les discours qui les entourent » et à vouloir s’y faire une place.

Des ados à attraper

Le combat continue hors des classes. Bénévole dans une petite bibliothèque de village, H. Lenoir essaie d’y attirer les ados des environs. En lien avec la documentaliste du collège voisin, elle mise sur les mangas et un petit déclic se produit : certains ados commencent à regarder du côté des romans. « Au début, si ce n’est pas sur un plateau, ils ne vont pas s’embêter à chercher. » Il faut leur dénicher des trucs cools. C’est seulement après en avoir trouvé un certain nombre qu’ils se mettent d’eux-mêmes à chercher.

La littérature jeunesse part pourtant avec un handicap. « On écrit pour les enfants, donc on se fait traiter un peu comme des enfants. » Les jeunes lecteurs n’ont pas le réflexe de suivre les auteurs, elle l’a vérifié avec Battlestar Botanica, situé dans le même univers que Félicratie, mais bien moins remarqué. Dans les salons de l’imaginaire, elle sent pourtant moins de snobisme que dans les salons généralistes, où l’on trouve « d’un côté les auteurs jeunesse, de l’autre les auteurs vieillesse ».

Les jours de rencontres scolaires, elle invite les élèves à revenir au salon le week-end. Souvent, ils traînent leurs parents, qui avouent : « On n’osait pas trop venir dans un salon littéraire, mais en fait, c’est super. » Une méfiance qui la désole un peu. « On présente la littérature comme quelque chose de très sérieux… Mais il faut aussi s’amuser avec ! »

Pour les faire lire encore plus...

Avant de se quitter, H. Lenoir a un conseil pour les parents : « Laissez vos enfants acheter ce qu’ils veulent. » Vérifiez que c’est de leur âge, bien sûr, mais ne leur dites pas que ça a l’air bizarre ou qu’il faudrait plutôt lire autre chose. « Sinon, vous allez juste les dégoûter. »

Et pour les ados ? « Allez voir les libraires et les bibliothécaires spécialisés en jeunesse, et écoutez-les. La plupart ont de très bons conseils. » N’hésitez pas à demander à la dame du CDI : « Ça lui fera plaisir aussi ! » Car le problème, selon elle, c’est qu’« on ne leur donne pas les clés pour trouver les ressources ». Et dans les bibliothèques, désormais, il y a aussi des mangas et des jeux vidéo.

Pour les 8-12 ans qui veulent prendre les commandes, Ollie Osselet et le manoir maudit et Kimi Kimura et la cata des contes (dès 8 ans) sont des portes d’entrée idéales. Les ados amateurs de science-fiction et de crises de rire se tourneront vers Félicratie (dès 13 ans). Quant à Reine de l’Ouest et Reine des dragons (dès 16 ans), ils s’adressent aux grands ados et jeunes adultes, qui y trouveront de l’aventure, de l’humour, du désir et du consentement.

À vous de choisir. Et pour une fois, toutes les fins sont bonnes.

Crédits photo : H. Lenoir, portrait

Par Audrey Alwett

Contact : projet.alwett@gmail.com