Comment la Romantasy ramènent les lecteurs vers d'anciens romans de Fantasy

Il n’est pas nécessaire de publier un nouveau roman pour retrouver les meilleures places en librairie. Steven Erikson en fournit une démonstration : vingt-sept ans après Gardens of the Moon, premier volume de son cycle Malazan Book of the Fallen, l’auteur bénéficie d’un regain d’intérêt suffisamment marqué pour justifier une réédition complète.

Selon Transworld, ses ventes britanniques ont augmenté de 149 % entre 2024 et 2025, après plusieurs années de progression. La maison a entrepris, en septembre 2026, de republier les dix volumes avec de nouvelles couvertures. Aux États-Unis, Tor prépare une opération similaire pour 2027.

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Dans une enquête publiée le 13 novembre par The Bookseller, Simon Taylor, directeur éditorial chez Transworld, avance une explication : les lecteurs qui découvrent la fantasy grâce à la romantasy s’intéressent ensuite à d’autres formes du genre. « Je ne pense pas qu’ils abandonnent la romantasy. Ils s’en servent plutôt comme d’une porte d’entrée », observe-t-il. Une interprétation de professionnel, plutôt qu’une causalité établie par une étude de lectorat.

Une saga déjà bien implantée en France

La série de Steven Erikson n’est pas inconnue des lecteurs français. Publiée par les éditions Leha sous le titre Le Livre des Martyrs, elle a fait l’objet d’une nouvelle traduction, assurée par Emmanuel Chastellière puis Nicolas Merrien.

En juin 2021, ActuaLitté rapportait que les six premiers volumes avaient dépassé 50.000 exemplaires vendus en France. Un résultat communiqué à l’époque par la maison, qui ne préjuge pas des ventes actuelles. Désormais publiée également au Livre de Poche, la série a dépassé les 137.000 ventes.

L’intérêt renouvelé pour Erikson se manifeste aussi à travers les éditions de collection. Depuis 2024, l’éditeur spécialisé The Broken Binding propose des versions luxueuses de la saga. Les trois premiers volumes, commercialisés ensemble pour 150 livres sterling, avaient atteint leur quatrième tirage au moment de l’enquête britannique.

Pour Julia Gaynor, responsable du marketing chez Transworld, ces éditions ont d’abord mobilisé les lecteurs fidèles, avant d’attirer l’attention d’un public plus large. Les discussions sur Reddit et les recommandations entre passionnés contribuent également à entretenir la visibilité du cycle.

Harpman, Butler : des redécouvertes très différentes

Le phénomène dépasse la fantasy épique. Vintage Classics cite notamment Moi qui n’ai pas connu les hommes, roman de Jacqueline Harpman publié en 1995, dont la traduction anglaise, I Who Have Never Known Men, a été rééditée en 2019.

Nick Skidmore, directeur éditorial de Vintage Classics, attribue une partie de sa nouvelle notoriété aux recommandations circulant sur TikTok. Il observe chez ces lecteurs un goût pour la découverte de textes moins visibles, sans distinction aussi stricte entre littérature générale et littérature de genre.

Autre exemple, l’œuvre d’Octavia E. Butler. L’éditeur britannique Headline a réédité en septembre 2026 son cycle Patternist, notamment Survivor, roman que l’autrice avait elle-même laissé sortir du catalogue. Frankie Edwards, directrice éditoriale chez Headline, souligne la persistance des questions abordées par Butler : identité, rapports de domination, pouvoir et inégalités sociales. La romancière américaine avait déjà connu un regain d’intérêt en 2020, quatorze ans après sa mort.

Pour les éditeurs, ces nouvelles éditions représentent une opération commerciale distincte de la course aux nouveautés : elles reposent sur des œuvres déjà publiées, parfois depuis plusieurs décennies, auxquelles une nouvelle présentation et les recommandations des lecteurs offrent une visibilité renouvelée.

Crédits photo : Steven Erikson – LordofMoonSpawn, CC BY SA 4.0

Par Clément Solym

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