Comment la Romantasy ramènent les lecteurs vers d'anciens romans de Fantasy

Vingt-sept ans après la parution du premier volume de Malazan Book of the Fallen, Steven Erikson connaît un nouvel essor commercial. Les ventes de l'écrivain canadien ont progressé de 149 % entre 2024 et 2025 chez son éditeur britannique Transworld, qui réédite désormais les dix romans de la saga. Un exemple parmi d'autres de la redécouverte des fonds de science-fiction et de fantasy, encouragée notamment par les communautés de lecteurs en ligne.
Le 14/11/2026 à 12:05 par Clément Solym
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14/11/2026 à 12:05
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Il n’est pas nécessaire de publier un nouveau roman pour retrouver les meilleures places en librairie. Steven Erikson en fournit une démonstration : vingt-sept ans après Gardens of the Moon, premier volume de son cycle Malazan Book of the Fallen, l’auteur bénéficie d’un regain d’intérêt suffisamment marqué pour justifier une réédition complète.
Selon Transworld, ses ventes britanniques ont augmenté de 149 % entre 2024 et 2025, après plusieurs années de progression. La maison a entrepris, en septembre 2026, de republier les dix volumes avec de nouvelles couvertures. Aux États-Unis, Tor prépare une opération similaire pour 2027.
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Dans une enquête publiée le 13 novembre par The Bookseller, Simon Taylor, directeur éditorial chez Transworld, avance une explication : les lecteurs qui découvrent la fantasy grâce à la romantasy s’intéressent ensuite à d’autres formes du genre. « Je ne pense pas qu’ils abandonnent la romantasy. Ils s’en servent plutôt comme d’une porte d’entrée », observe-t-il. Une interprétation de professionnel, plutôt qu’une causalité établie par une étude de lectorat.
La série de Steven Erikson n’est pas inconnue des lecteurs français. Publiée par les éditions Leha sous le titre Le Livre des Martyrs, elle a fait l’objet d’une nouvelle traduction, assurée par Emmanuel Chastellière puis Nicolas Merrien.
En juin 2021, ActuaLitté rapportait que les six premiers volumes avaient dépassé 50.000 exemplaires vendus en France. Un résultat communiqué à l’époque par la maison, qui ne préjuge pas des ventes actuelles. Désormais publiée également au Livre de Poche, la série a dépassé les 137.000 ventes.
L’intérêt renouvelé pour Erikson se manifeste aussi à travers les éditions de collection. Depuis 2024, l’éditeur spécialisé The Broken Binding propose des versions luxueuses de la saga. Les trois premiers volumes, commercialisés ensemble pour 150 livres sterling, avaient atteint leur quatrième tirage au moment de l’enquête britannique.
Pour Julia Gaynor, responsable du marketing chez Transworld, ces éditions ont d’abord mobilisé les lecteurs fidèles, avant d’attirer l’attention d’un public plus large. Les discussions sur Reddit et les recommandations entre passionnés contribuent également à entretenir la visibilité du cycle.
Le phénomène dépasse la fantasy épique. Vintage Classics cite notamment Moi qui n’ai pas connu les hommes, roman de Jacqueline Harpman publié en 1995, dont la traduction anglaise, I Who Have Never Known Men, a été rééditée en 2019.
Nick Skidmore, directeur éditorial de Vintage Classics, attribue une partie de sa nouvelle notoriété aux recommandations circulant sur TikTok. Il observe chez ces lecteurs un goût pour la découverte de textes moins visibles, sans distinction aussi stricte entre littérature générale et littérature de genre.
Autre exemple, l’œuvre d’Octavia E. Butler. L’éditeur britannique Headline a réédité en septembre 2026 son cycle Patternist, notamment Survivor, roman que l’autrice avait elle-même laissé sortir du catalogue. Frankie Edwards, directrice éditoriale chez Headline, souligne la persistance des questions abordées par Butler : identité, rapports de domination, pouvoir et inégalités sociales. La romancière américaine avait déjà connu un regain d’intérêt en 2020, quatorze ans après sa mort.
Pour les éditeurs, ces nouvelles éditions représentent une opération commerciale distincte de la course aux nouveautés : elles reposent sur des œuvres déjà publiées, parfois depuis plusieurs décennies, auxquelles une nouvelle présentation et les recommandations des lecteurs offrent une visibilité renouvelée.
Crédits photo : Steven Erikson – LordofMoonSpawn, CC BY SA 4.0
Par Clément Solym
Contact : cs@actualitte.com
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Après avoir célébré Mistral AI comme un symbole de la souveraineté française, Gabriel Attal essuie la réplique de 26 organisations de la culture et de l'information. Dans une tribune publiée le 10 novembre, elles reprochent au groupe Ensemble pour la République d'avoir entravé une proposition de loi sur les droits des créateurs face à l'intelligence artificielle. Le texte revient à l'Assemblée nationale le 19 novembre.
11/11/2026, 19:43
Avec Basajaun, le grand farceur de la forêt, Fani Darees propose aux enfants dès 3 ans une rencontre pleine de malice avec la mythologie basque. Écrit et illustré par cette graphiste du Pays basque, l’album raconte les tours d’un personnage qui doit apprendre à tenir compte des autres. Une campagne Ulule accompagne la publication de ce premier livre en autoédition sous le nom Darees Studio. Deux éditions distinctes sont proposées, en français et en euskara. Les précommandes contribueront à financer l’impression de cet album illustré, prolongé par des jeux à partager en famille.
11/11/2026, 17:15
Au 125 boulevard du Montparnasse, à deux pas de la Coupole, une librairie généraliste à forte orientation littéraire traverse les décennies depuis 1929. Tschann y défend un fonds dense en sciences humaines, en poésie, en art et en esthétique, que peu d'enseignes parisiennes conservent encore à cette échelle. Plutôt que d'attendre un retour à meilleure fortune, son équipe engage quatre chantiers simultanés et ouvre une collecte publique pour les financer. Projet porté par Tschann Libraire.
11/11/2026, 14:00
Donna Tartt, Cormac McCarthy, Don DeLillo, Bret Easton Ellis : Gary Fisketjon a accompagné quelques-unes des grandes signatures de la littérature américaine contemporaine. L'ancien éditeur de Knopf est mort à 72 ans, après une carrière marquée par la création de la collection Vintage Contemporaries et près de trois décennies au sein de la prestigieuse maison new-yorkaise.
11/11/2026, 13:45
Dans un pays où de nombreuses communes ont perdu leur dernier commerce du livre, le distributeur japonais Tohan annonce avoir accompagné l'ouverture de 80 librairies en deux ans. Son dispositif HONYAL, lancé en octobre 2024, repose sur des livraisons moins fréquentes et des conditions financières allégées. Au 30 octobre 2026, 105 établissements partenaires sont en activité, tandis que 44 autres préparent leur ouverture.
11/11/2026, 13:22
Née d'une idée simple de proposer aux enfants une manière ludique de pratiquer l’écriture, en 2023 Juliette Lejeune lance Co-Aut, une plateforme collaborative qui permet aux enfants, aux adultes, aux familles et aux élèves d’imaginer et d’écrire des histoires en équipe. En trois ans, des co-auteurs du monde entier et de tout âge ont rejoint l’aventure, et une trentaine de livres ont vu le jour, donnant à leurs auteurs la fierté de tenir entre leurs mains le fruit de leur imagination. Aujourd’hui, Juliette Lejeune, fondatrice de Co-Aut, souhaite faire évoluer sa plateforme pour poursuivre cette aventure collective.
11/11/2026, 08:55
Au lendemain de la nomination de Lise Boëll à la direction de Grasset, une soixantaine d'écrivains dénoncent une nouvelle étape dans la reprise en main de la maison par Vincent Bolloré. Sorj Chalandon s'indigne sur son Instagram, tandis que les salariés accueillent froidement leur nouvelle dirigeante. Celle-ci annonce une réduction de moitié des parutions dès 2027. Les auteurs réclament désormais, plus que jamais, une protection juridique de leurs œuvres.
10/11/2026, 18:13
Le romancier franco-algérien Kamel Daoud, prix Goncourt 2024 pour Houris (Gallimard), a été condamné ce mardi 10 novembre à cinq ans de prison ferme par un tribunal d'Oran. La psychiatre Aïcha Dahdouh, son épouse dont il est en instance de divorce, écope de la même peine. Au cœur du dossier, les accusations de Saâda Arbane, rescapée du terrorisme, qui reproche à l'écrivain d'avoir utilisé son histoire intime sans son consentement. Une affaire déjà marquée par plusieurs procédures en Algérie et en France.
10/11/2026, 17:49
Avec cette édition de luxe du Pape terrible, Alejandro Jodorowsky et Théo ont souhaité proposer une nouvelle manière de découvrir leur œuvre, en mettant à l’honneur ce qui en constitue le cœur : le dessin. À travers cette édition exceptionnelle, BD Empher entend répondre à leur volonté de donner toute sa place au trait de crayon de Théo, dans sa force, sa spontanéité et sa richesse de détails. Une occasion rare d’entrer au cœur de son travail artistique et d’apprécier pleinement la puissance de son dessin, libéré de la couleur. Projet porté par BD Empher éditions.
10/11/2026, 17:00
Exclusif - Arrivé tardivement dans la course à la reprise d’Eilean Books, entré en redressement judiciaire, le groupe de Xavier Niel, NJJ Médias, a présenté son projet. Au menu, une prise de participation majoritaire, un financement initial de 2 millions d’euros et la suppression de 15 postes sur 22. Et deux s'offrent aux créanciers, dont une impliquant d’abandonner 70 % des sommes dues. Le tribunal aura à trancher.
10/11/2026, 16:34
Frédéric Boilet est mort ce mardi 10 novembre 2026, à Paris, à l'âge de 66 ans. Auteur de Tôkyô est mon jardin et de L'Épinard de Yukiko, il avait fait de son travail entre la France et le Japon une aventure artistique et éditoriale singulière. Adaptateur de Quartier lointain de Jirô Taniguchi, défenseur du manga d'auteur et fondateur de la collection Sakka chez Casterman, il laisse une œuvre attachée au quotidien, à l'intime et à la rencontre des cultures.
10/11/2026, 15:55
Après trois campagnes financées avec succès pour sa saga Les Portes d’Ys, Alwine revient avec un nouveau livre qui s’éloigne du fantastique pour explorer les clichés de la romance. Au programme, une princesse indienne prête à tout pour ne pas se marier, et un jeune duc anglais couvert de dettes qui doit s’attirer les faveurs des prétendants de cette dernière pour sauver le prestige de sa famille. Une histoire entre intrigues de cour et croche-pied puéril. Projet porté par « Alwine ».
10/11/2026, 15:50
Quatre ans après ses déclarations sur les musulmans et le « grand remplacement », Michel Houellebecq est mis en examen pour complicité de provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence. Une nouvelle étape judiciaire dans une affaire que l'écrivain pensait avoir apaisée après une rencontre avec le recteur de la Grande Mosquée de Paris. Mais toutes les plaintes n'avaient pas été retirées, et ses explications publiées en 2023 n'ont visiblement pas refermé le dossier.
10/11/2026, 15:23
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